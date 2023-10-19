«Запустили маркетплейс услуг наших партнеров»: новый проект от поставщика облачных сервисов ActiveCloud

Источник материала: ProBusiness

«Как мы можем помочь продажам наших партнеров?» — с этой мысли 3 года назад все и началось. Этим летом облачный провайдер ActiveCloud запустил ActiveMarket — маркетплейс IT-услуг. Разместить свои услуги могут только партнеры ActiveCloud, а воспользоваться для поиска подрядчиков — любой желающий. Как появилась эта идея и в чем сложности проекта, рассказала Наталья Шемет, партнер-менеджер ActiveCloud.



Наталья Шемет, партнер-менеджер ActiveCloud

Помочь клиентам и партнерам

— Как вообще появилась идея создать маркетплейс IT-услуг?

Мы начали замечать, что наши клиенты, которые пользуются услугами хостинга, хотят развивать свой бизнес, выходить на новый уровень продаж, развиваться и использовать современные IT-методы для продвижения и узнаваемости. Они регулярно обращались к нам с просьбой порекомендовать подрядчика.

Из типичных запросов: порекомендовать веб-студию, digital-агентство , толковую компанию по SEO, рекламе, SMM или разработать брендбук. Все эти запросы мы обрабатывали в ручном режиме и советовали услуги своих партнеров.

А у нас достаточно большая партнерская сеть — около 1000 IT-компаний. Это разработчики сайтов , крупных интернет-магазинов, мобильных приложений, специалисты по продвижению и рекламе. Когда запросов стало слишком много, родилась идея запуска маркетплейса IT-услуг, чтобы соединить запросы наших клиентов с услугами партнеров.





Так появился ActiveMarket — бесплатный сервис для наших партнеров, где они могут создавать профиль своей компании с подробным описанием услуг, компетенций, продуктов и решений, добавлять в перечень оказываемые услуги, чтобы пользователи легко могли его найти. Список услуг на маркетплейсе очень широкий и включает в себя всё, начиная от разработки сайта и заканчивая серьезной интеграцией.





Мы решили вывести эту онлайн-площадку как отдельный проект компании ActiveCloud. В будущем мы планируем серьезно развивать ActiveMarket и предлагать еще больше интересной и полезной информации: интересные кейсы от наших партнеров, специальные предложения на услуги партнеров и много других бонусов.

Проект стартовал совсем недавно — 20 июня 2023 года, но уже около 100 компаний-партнеров разместили свои услуги в маркетплейсе. Важно, что участники маркетплейса — это не любая IT-компания, а проверенные партнеры ActiveCloud, которые зарегистрированы в партнерской программе ActivePartner и прошли модерацию.

Какие задачи решает маркетплейс

Проект достаточно молодой, но мы уже видим интерес среди пользователей маркетплейса. Воспользоваться услугами маркетплейса может любой посетитель, которому нужно быстро найти подрядчика, оценить проект или провести конкурс предложений.

Топ запросов на услуги — это все, что связано с разработкой сайтов, их поддержкой, продвижением и рекламой. А также не отстает направление по автоматизации бизнес-процессов в компаниях: внедрение CRM , продукты 1С и др. Все это нужно бизнесам, чтобы развиваться.





До конца года сайт находится в тестовом режиме и мы выявляем возможные недочеты и выполняем доработки для его улучшения.

Чем хорош маркетплейс IT-услуг?

1. Поиск партнера. На сайте мы предлагаем пользователям несколько вариантов поиска нужного исполнителя под конкретную задачу:

— по критериям

— по выполненным готовым проектам

— по форме «Оставить заказ»

Во всех этих случаях пользователь тратит на поиск минимум времени.





Как ведется поиск обычно? Допустим, вы даете сотруднику задачу найти компанию по разработке логотипа. Он начинает гуглить и звонить всем подряд. Где-то не подняли трубку, где-то его недопоняли, где-то вообще не отправили коммерческое предложение. То есть сотрудник потратит уйму времени, но далеко не факт, что получит результат.

ActiveMarket дает клиенту решение его задачи. На маркетплейсе можно четко выставить нужные критерии — по бюджету, по региону, по системе управления сайтом, по срокам исполнения проекта. В ответ маркетплейс выводит список подходящих компаний. По нажатию кнопки «отправить заявку этой компании», запрос уйдет нужному исполнителю.

Каждая заявка будет быстро рассмотрена и обработана, а клиент получит решение задачи или коммерческое предложение.

2. Сбор ценовых предложений. В каком случае еще нужна эта площадка? Например, владелец бизнеса ставит задачу своему маркетологу найти компанию по SEO продвижению, и для этого просит собрать как минимум 5−10 ценовых предложений. На маркетплейсе это можно сделать очень быстро — отправить одинаковый текст задачи сразу 10 компаниям. Это еще больше упрощает работу для отдела маркетинга.

3. Демонстрация примеров работ. На маркетплейсе представлены примеры работ наших партнеров, по которым вы можете оценить ту или иную компанию. Пользователь сможет найти понравившийся ему проект и отправить заявку выбранному партнеру.

Допустим, вы хотите продавать женские сумки, и вам нужен свой интернет-магазин . Как понять, каким он должен быть? Да, можно посмотреть в интернете примеры и ссылаться на них. А можно оценить примеры работ сразу на маркетплейсе — там, где партнеры пишут про свои услуги, они еще размещают портфолио своих проектов по разным направлениям.

Мы планируем создать самую большую базу готовых веб-проектов по разным направлениям наших партнеров. Это будет актуально для тех, кто ценит свое время и не хочет серфить по всему интернету в поисках «того самого» решения.

4. Взаимодействие партнеров. В ближайшее время зарегистрированные на маркетплейсе партнеры смогут получать клиентов не только через сайт, но также от других партнеров. Это будет закрытый портал, где партнеры будут обмениваться клиентами и заказами, вести диалоги, обсуждать интересные кейсы.

5. Размещение заказа. Это новый сервис поиска партнера для самых «экономных» по времени.

Сейчас можно зайти на маркетплейс и просто оставить заказ , который вас интересует, и нужный исполнитель сам свяжется с вами и сделает вам предложение.





Планы развития проекта

Наша основная задача — сделать маркетплейс удобным помощником для пользователя, на котором он сможет быстро найти проверенного подрядчика IT-услуг.

В то же время — для партнеров платформа станет источником качественных лидов и новых проектов.

Пока сайт действует только в Беларуси, но мы хотим подключить и регионы РФ, так как у нашей компании есть там свои партнеры. Планируем к концу года предоставить доступ к размещению своих услуг и российским IT-компаниям, а российским бизнесам дать возможность пользоваться этим сервисом.