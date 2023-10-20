Ценникодержатели для стеллажей и другие POS-материалы

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POS Systems – известный производитель POS-материалов. Компания гарантирует надежность и высокое качество товаров. Здесь можно ценникодержатели для стеллажей купить по выгодной цене. В организации знают, как поднять качество оформления розничных магазинов, сделать их красивее и интереснее для покупателей.

Стоит упомянуть большой опыт работы – в компании занимаются продажей и изготовлением POS-материалов уже больше восьми лет. Продукция помогает выделить товар и создать удобную для посетителей навигацию в торговой точке, информировать потребителей о важных вещах.

Где купить ценникодержатели для стеллажей

Изделия этого типа бывают разными – каждый вариант рассчитан под определенные полки и размеры ценников. Они просты, но в то же время очень эффективны. С помощью ценникодержателей получится с удобством разместить полезную информацию о товаре в вашем магазине.

У ценникодержателей есть ряд преимуществ:

· высокий уровень прочности;

высокий уровень прочности; · простота установки и обслуживания;

простота установки и обслуживания; · возможность просто и быстро заменять ценники;

возможность просто и быстро заменять ценники; · высокая устойчивость к механическим повреждениям.

Изделия не деформируются под влиянием ультрафиолета, представлены в большом ассортименте цветовых решений. Доступны в каталоге компании и другие pos материалы, которые отличаются высоким качеством.

POS материалы и их разновидности

Полочные разделители – стандарт оформления современных магазинов. С их помощью получится обеспечить идеальную выкладку товара, они дают возможность свести к минимуму расходы на персонал в торговом зале. Благодаря их использованию легче выявить проданные позиции. Грамотная организация пространства и удобство выкладки товара – весомые преимущества. Также к плюсам относятся привлекательный внешний вид и долговечность. Крепить просто – они оснащаются замочными фиксаторами, позволяющими установить их на специальные монтажные профили.

Есть в каталоге и подвесные информационные системы с рамками. Оптимальное решение для размещения ценовых или акционных предложений. Благодаря тому, что система располагается в подвешенном виде, получается сэкономить пространство в магазине. С их помощью можно легко и быстро предоставить потребителям информацию о товарах. Система снабжается рамками определенного формата и цвета. Оптимальное решение для выставок и магазинов.

Также в каталоге присутствуют таблички для надписей и маркеры, конверты защитные под информацию, металлические стойки и держатели для пакетов, многое другое.