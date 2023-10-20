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Хочешь продать долю в бизнесе или недвижимое имущество — заплати в местный бюджет 25%. Новые изменения для «лиц из недружественных стран»

20.10.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Хочешь продать долю в бизнесе или недвижимое имущество — заплати в местный бюджет 25%. Новые изменения для «лиц из недружественных стран»

Александр Лукашенко 19 октября подписал Указ № 326, который внес корректировки в Указ № 93 от 14 марта 2022 года «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». В документе есть новые ограничения действий «лиц из недружественных стран», которые владеют в Беларуси долями в компаниях.

Теперь до особого решения главы государства продлены предоставленные Совету Министров Указом № 93 полномочия на принятие решений в отношении отдельных организаций реального сектора экономики и обеспечение сбалансированности бюджета.

Дополнительно Правительство наделено правом увеличивать размеры страховых взносов в отношении транспортных средств иностранных государств, разорвавших двусторонние соглашения об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (в качестве ответной меры).

Кроме того, указом введена система контроля со стороны государства за отчуждением лицами из недружественных стран принадлежащих им долей в уставных фондах (акций), а также недвижимого имущества белорусских предприятий. Такое отчуждение теперь возможно только с разрешения правительства и при условии уплаты продавцом в местный бюджет взноса в размере не менее 25% от рыночной стоимости отчуждаемых долей (акций), недвижимого имущества.

Также введен сбор с юридических лиц, оказывающих услуги по въезду и размещению грузовых автомобилей, зарегистрированных в странах Евросоюза, в специально установленных местах для совершения грузовых операций (в размере 0,8 базовой величины за реализованную организацией услугу). Данная новация вступает в силу через три месяца после официального опубликования Указа.

Напомним, что ранее некоторым владельцам долей в белорусском бизнесе вообще запретили продавать их.

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Александр Лукашенко 19 октября подписал Указ № 326, который внес корректировки в Указ № 93 от 14 марта 2022 года «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного...
 
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