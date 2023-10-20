Лукашенко поручил создать «мозговое ядро» из ведущих ученых

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создать «мозговое ядро» из ведущих ученых страны. Такую задачу поставил Александр Лукашенко на совещание с членами правительства и губернаторами. Президент Беларуси подчеркнул: чтобы поднять экономику, нужно усовершенствовать систему планирования стратегических проектов и усилить контроль за ними, передает «МИР 24».

«Все должно быть проработано. Идея, реализация, эффект. Надо просчитывать стратегические перспективы развития национальной экономики, а значит, и государства, то есть смотреть в будущее. Построили атомную станцию, БНБК, выпускаем крупнейшую на планете карьерную технику, есть космические программы, разрабатываем и испытываем продукты инновационной биомедицины, не имеющие мировых аналогов. Однако за них взялись только с подачи президента. Как видим, проблемы есть», – отметил Лукашенко.

Речь идет об инновационных разработках и производствах. Они должны приносить экономический эффект, однако на деле труды ученых используются далеко не массово. Поэтому создание «мозгового ядра», то есть своеобразного центра, где будут отвечать за всю цепочку от идеи до получения прибыли, просто необходимо. Ответственными за воплощение таких проектов будут и губернаторы.