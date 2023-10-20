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Лукашенко поручил создать «мозговое ядро» из ведущих ученых
20.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Создать «мозговое ядро» из ведущих ученых страны. Такую задачу поставил Александр Лукашенко на совещание с членами правительства и губернаторами. Президент Беларуси подчеркнул: чтобы поднять экономику, нужно усовершенствовать систему планирования стратегических проектов и усилить контроль за ними, передает «МИР 24».
Речь идет об инновационных разработках и производствах. Они должны приносить экономический эффект, однако на деле труды ученых используются далеко не массово. Поэтому создание «мозгового ядра», то есть своеобразного центра, где будут отвечать за всю цепочку от идеи до получения прибыли, просто необходимо. Ответственными за воплощение таких проектов будут и губернаторы.
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Такую задачу поставил президент Беларуси на совещание с членами правительства и губернаторами.
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