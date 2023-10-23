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Какие критерии нужно учитывать при покупке входных дверей

23.10.2023 11:05 — Разное | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

К выбору входных дверей для квартиры или частного дома нужно подходить взвешенно. От него зависит не только внешний вид вашего жилища, но и уровень безопасности. Сегодня нет необходимости искать компромисс между эстетикой и надежностью, поскольку производители решают сразу обе задачи. Вы можете заказывать обычные входные двери или противопожарные https://fireproof.stroydver.ru/catalog/vhodnye/, учитывая пожелания к цвету, размерам и дизайну.

Какие критерии нужно учитывать при покупке входных дверей


Типы конструкций

Выделяются следующие категории входных дверей:

  • · Противопожарные. Предотвращают распространение огня, при нагреве не плавятся и не выделяют токсичных веществ. Нужные свойства достигаются за счет применения нетоксичных утеплителей и негорючих материалов.
  • · Звукоизоляционные. Самый популярный тип. Такие двери глушат внешние шумы и обеспечивают максимальный комфорт домочадца. Они идут с наполнителем высокой плотности и герметичным контуром.
  • · Бронированные или противоударные. Изначально такие модели (примеры представлены по ссылке https://fireproof.stroydver.ru/catalog/bronirovannye-dveri/) устанавливались в хранилищах, банках и на других объектах с высокими требованиями к безопасности. Сегодня они повсеместно встречаются и в квартирах, домах. Отличительные особенности конструкции – наличие ребер жесткости с усилением, бронированные накладок и внутреннего армирования.

Материалы – дерево или металл. Стальные входные двери – самый надежный и прочный выбор, деревянные за счет металлического армирования тоже надежные, смотрятся солидно и дорого.

На каком варианте лучше остановиться?

При покупке смотрите на материал – он должен быть прочным, надежным, стойким к влиянию негативных факторов и красиво выглядеть. Также от сырья изготовления зависят шумоизоляция и безопасность входной группы. Второй момент – внешнее оформление. Хотя главной задачей входной двери является защита от несанкционированных проникновений, ее внешний вид – не менее важный критерий. Производители предлагают разные типы полотен – в плане цветов, форм и дизайнов. Внимательно изучите ассортимент до выбора и остановитесь на оптимальном для себя варианте.

Какие критерии нужно учитывать при покупке входных дверей


Нужно дополнительное укрепление или нет, зависит от района проживания, контингента в доме, наличия кодового замка или консьержа в подъезде. Если хотите повысить уровень безопасности, лучше остановиться на входных дверях с внутренними накладками и листами.

О размерах

Дверные проемы в многоквартирных домах имеют стандартные параметры. Высота и ширина проемов типовая – вам достаточно снять мерки и заказать дверь соответствующих габаритов. В частных домах возможны любые варианты – ориентируйтесь на текущие замеры при заказе дверного полотна. Если нужного варианта нет в наличии, его можно будет изготовить под заказ. Также среди владельцев частных домов востребованы услуги панорамного остекления https://infacade.ru/panoramnoe-osteklenie/. Конструкции изготавливаются по размерам, могут быть сдвижными, подъемно-сдвижными и стоечно-ригельными.

 
 
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