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Шестеро белорусов погибли в Израиле
23.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Шестеро белорусов погибли в Израиле. Об этом заявил посол Беларуси в стране. Два человека стали жертвами еще в первые дни конфликта. Одна женщина была ранена при попадании ракеты в жилой дом. Врачам не удалось ее спасти, передает телеканал «МИР 24».
Ранее сообщалось, что
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Два человека стали жертвами еще в первые дни конфликта.
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