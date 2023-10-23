Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шестеро белорусов погибли в Израиле. Об этом заявил посол Беларуси в стране. Два человека стали жертвами еще в первые дни конфликта. Одна женщина была ранена при попадании ракеты в жилой дом. Врачам не удалось ее спасти, передает телеканал «МИР 24».

«К сожалению, их усилия не увенчались успехом. Посольство находилось в контакте с супругом женщины практически ежедневно. Когда мы узнали о желании семьи перевезти ее тело в Беларусь для захоронения, сразу подключились, содействуя решению этой задачи. Хотел бы сказать, что два дня назад супруг и родственники проводили ее в последний путь в Беларуси», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Израиле Евгений Воробьев.