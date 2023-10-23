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Шестеро белорусов погибли в Израиле

23.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шестеро белорусов погибли в Израиле
 Фото: Hatem Moussa/AP/ТАСС

Шестеро белорусов погибли в Израиле. Об этом заявил посол Беларуси в стране. Два человека стали жертвами еще в первые дни конфликта. Одна женщина была ранена при попадании ракеты в жилой дом. Врачам не удалось ее спасти, передает телеканал «МИР 24».

«К сожалению, их усилия не увенчались успехом. Посольство находилось в контакте с супругом женщины практически ежедневно. Когда мы узнали о желании семьи перевезти ее тело в Беларусь для захоронения, сразу подключились, содействуя решению этой задачи. Хотел бы сказать, что два дня назад супруг и родственники проводили ее в последний путь в Беларуси», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Израиле Евгений Воробьев.

Посольство Беларуси в Израиле принимает многочисленные обращения от граждан. В основном это вопросы об эвакуации. Дипломаты ведут учет всех желающих вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что семеро россиян числятся пропавшими без вести в ходе палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в посольстве России в Израиле. Сотрудники посольства проводят необходимую проверку в координации с властями Израиля. Также сообщалось о 16 погибших россиян.



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Два человека стали жертвами еще в первые дни конфликта.
 
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