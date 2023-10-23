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Школьники в Беларуси смогут посещать экскурсии за счет государства
23.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские школьники теперь могут посещать экскурсии бесплатно. Все расходы берет на себя государство. Какие места теперь в доступе, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
На экскурсии в музее Великой Отечественной войны у пятиклассников из Мозыря особенный урок истории. Через экспонаты и реликвии тех лет ученики изучают непростую тему.
Первые дни боев,
«Впечатления были, потому что все в настоящую величину, рассказывают все, вот прям как это было, еще показывают на разных телевизорах отрывки из этого момента», –сказала ученица 5-го класса Валерия Ропот.
«Сравнить, что со школой, и с музеем, вообще сравнивать нет смысла! В музеях рассказывают все и вся. А там именно когда рассказывают какой-то отрывок маленький, очень маленький, там, как, может быть, как сожгли Хатынь и все, а вот тут прямо все рассказывают. От начала войны до конца», – сказал ученик 5-го класса Александр Бельченко.
Тему Великой Отечественной белорусские школьники начинают изучать в 9-м классе. Но сами дети знакомятся с ней и раньше через классные часы и открытые уроки. Поэтому в музее для каждой группы своя программа, а подача материала зависит от уровня знаний.
Для учеников постарше экскурсия по предприятиям страны. На Минском тракторном заводе можно увидеть процесс создания белорусской техники, а заодно определиться с будущей профессией.
Такие внеклассные уроки для белорусских школьников проводят постоянно, а теперь они не будут стоить родителям и копейки. Все расходы покрывает государство как минимум дважды за учебный год. Главное не выходить за рамки учебного процесса.
«При планировании экскурсии педагоги обращаются к рекомендованному перечню, где как раз в рамках учебных предметов предлагается посещение ряда экскурсионных объектов. Это объекты, значимые и сфер Министерства культуры, Министерства спорта и туризма, Министерства природных ресурсов, а также ведущие объекты наших предприятий», – сказала главный специалист управления воспитательной, идеологической, социальной работы Министерства образования Беларуси Татьяна Драпакова.
Всего в экскурсионной методичке больше 200 предложений на любой вкус и возраст. Самые популярные среди белорусских школьников исторические маршруты – Линия Сталина, Хатынь, Курган Славы и многие другие.
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Всего в экскурсионной методичке больше – 200 предложений на любой вкус и возраст. Самые популярные среди белорусских школьников – исторические маршруты.
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