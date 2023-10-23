Школьники в Беларуси смогут посещать экскурсии за счет государства

«Впечатления были, потому что все в настоящую величину, рассказывают все, вот прям как это было, еще показывают на разных телевизорах отрывки из этого момента», –сказала ученица 5-го класса Валерия Ропот.

«Сравнить, что со школой, и с музеем, вообще сравнивать нет смысла! В музеях рассказывают все и вся. А там именно когда рассказывают какой-то отрывок маленький, очень маленький, там, как, может быть, как сожгли Хатынь и все, а вот тут прямо все рассказывают. От начала войны до конца», – сказал ученик 5-го класса Александр Бельченко.

Тему Великой Отечественной белорусские школьники начинают изучать в 9-м классе. Но сами дети знакомятся с ней и раньше через классные часы и открытые уроки. Поэтому в музее для каждой группы своя программа, а подача материала зависит от уровня знаний.

«4 – 5 класс – им, как правило, в этом возрасте интересны в этом возрасте объемные экспонаты, они задают вопросы по какой-то технике большой вроде танков, пушек, очень их тема партизан интересует. 10 – 11 классу хочется говорить о темах, которые они уже учили в школе, но более подробно их раскрывать», – отметил младший научный сотрудник музея Великой Отечественной войны Валерий.

Для учеников постарше экскурсия по предприятиям страны. На Минском тракторном заводе можно увидеть процесс создания белорусской техники, а заодно определиться с будущей профессией.

«Познавательно. Стану умнее, буду знать, как устроены трактора. В принципе, можно работать и здесь, просто нравится очень смотреть, как они устроены, как делают», – сказал ученик 7-го класса Руслан Клыгун.

Такие внеклассные уроки для белорусских школьников проводят постоянно, а теперь они не будут стоить родителям и копейки. Все расходы покрывает государство как минимум дважды за учебный год. Главное не выходить за рамки учебного процесса.

«При планировании экскурсии педагоги обращаются к рекомендованному перечню, где как раз в рамках учебных предметов предлагается посещение ряда экскурсионных объектов. Это объекты, значимые и сфер Министерства культуры, Министерства спорта и туризма, Министерства природных ресурсов, а также ведущие объекты наших предприятий», – сказала главный специалист управления воспитательной, идеологической, социальной работы Министерства образования Беларуси Татьяна Драпакова.

Всего в экскурсионной методичке больше 200 предложений на любой вкус и возраст. Самые популярные среди белорусских школьников исторические маршруты – Линия Сталина, Хатынь, Курган Славы и многие другие.