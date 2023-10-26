Транспортные и строительные проекты обсудили в парламенте Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Объемы дорожного ремонта в Беларуси будут наращивать на 15% ежегодно. Об этом заявили на совместном заседании верхней и нижней палат парламента.

Перед депутатами и сенаторами о проделанной работе и планах отчитался вице-премьер Анатолий Сивак. По его словам, на улучшение качества дорог регионам страны предоставили дополнительные средства из бюджета. Финансирование и дальше будут увеличивать. Обсудили и тему транспорта. Депутаты затронули вопрос обновления поездов, которые курсируют между малыми населенными пунктами.

«Дизельные поезда, которым уже 40-50 лет, выработали свой ресурс. По сути, запасных частей нет, и ремонт их обходится дороже. Есть предложение с российской стороны по поставке дизельных поездов и электричек», – сообщил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Хлобукин.

Еще один пункт повестки – строительство. На возведение жилья за девять месяцев направили почти 12 миллиардов белорусских рублей, или 350 миллиардов российских. Это больше, чем в прошлом году, на 6%. В эксплуатацию за этот период ввели больше двух с половиной миллионов квадратных метров жилплощади, заявили в правительстве.