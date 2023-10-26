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«Мы встречались примерно с 50 инвесторами, но пока без результата». Как белорусы делают свой Blablacar для рынка международных посылок

26.10.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Мы встречались примерно с 50 инвесторами, но пока без результата». Как белорусы делают свой Blablacar для рынка международных посылок
Виолетта Халамоник. Фото предоставлены героиней статьи.

Наверное, многие сталкивались с проблемой долгой и дорогой доставки посылок, особенно если речь идет о международных отправлениях. Опытный логист Виолетта Халамоник вместе с командой придумала оригинальное решение проблемы — P2P-сервис «Ligo» для международной доставки. Ребята называют себя «Blablacar для посылок» и уже готовы оказывать услуги по маршруту Минск-Варшава, а в ближайших планах — расширить географию и подключить новые города. «Про бизнес» поговорил с основательницей стартапа, чтобы выяснить, чем проект отличается от традиционных курьерских сервисов, насколько безопасна такая доставка и готовы ли венчурные инвесторы вкладываться в эту идею.

«Будучи опытным логистом, хорошо понимала проблемы традиционных курьерских сервисов»

— В университете я училась на логиста и все время строила карьеру в сфере supply chain. Сначала работала в отделе товарных закупок, а потом стала руководить всей цепочкой логистики. Это когда ты составляешь прогнозы по производству, следишь за этим процессом, а потом доставляешь товары на склад и распределяешь между покупателями. По сути, сфера посылок всегда была у меня под рукой, и я сама часто сталкивалась с проблемой некачественных доставок и отсутствием хороших сервисов, но постоянно это игнорировала и продолжала фокусироваться на карьере.

Примерно два года назад пришло осознание, что традиционная бизнес-модель курьерских сервисов содержит огромное количество лишних капитальных расходов и логистических цепочек, которые отражаются на кошельке и терпении клиентов. Обычно в крупных компаниях этого сегмента есть большой штат курьеров и флот машин, которые закреплены за конкретным районом и одним локальным складом. Из-за этого получается ситуация, что даже если ваша посылка находится всего в 100 километрах, то сначала ее на «большой» машине повезут к другому складу, а только потом машины поменьше начнут все развозить по своим районам. В итоге из-за лишних цепочек мы получаем высокую стоимость доставки, низкую скорость и полное отсутствие хоть каких-то онлайн трекеров для отслеживания посылки.

«Мы встречались примерно с 50 инвесторами, но пока без результата». Как белорусы делают свой Blablacar для рынка международных посылок

Можно сказать, что за прошедшие 20 лет эту бизнес-модель никак не усовершенствовали, а 40% места в машинах все еще не используется.

Мне стало ясно, что P2P-доставка — это лекарство от многих неэффективных аспектов в этом бизнесе. Сначала я видела проект в сегменте городской доставки, но позже анализ показал, что международная история — это голубой океан в красном море курьерской доставки.

«Мы встречались примерно с 50 инвесторами, но пока без результата». Как белорусы делают свой Blablacar для рынка международных посылок

«Ligo — это Blablacar на рынке международных посылок»

Первым шагом стала валидация потенциальных пользователей. Нужно было удостовериться в том, что проблема международных посылок действительно близка людям. Я набросала небольшой опросник и сделала рассылку на 150 человек, преимущественно студентов и магистрантов, так как это самый мобильной сегмент платежеспособной аудитории, воспринимающий инновации лучше остальных. А потом с помощью знакомых создала лэндинг с преимуществами продукта, пустила таргетированную рекламу и собрала первых потенциальных клиентов.

Третьим этапом стал анализ косвенных конкурентов на биржах услуг, где мы с командой собрали базу данных о водителях и посылках, чтобы определить какие запросы наиболее востребованы и где самые перспективные направления. Получился солидный архив на 40 тысяч строк, который дал понимание того, как должна двигаться разработка нашего сервиса.

«Мы встречались примерно с 50 инвесторами, но пока без результата». Как белорусы делают свой Blablacar для рынка международных посылок

Чтобы людям было понятнее, что приложение из себя представляет, мы часто употребляем ярлык «Blablacar для посылок». У нас нет своего штата курьеров, флота машин или сети складов. Мы сотрудничаем с людьми, которые хотят доехать из точки А в точку B и отбить часть расходов на топливо. Сегодня в Европе машины есть у 65% населения, а это 260 миллионов человек. И эти люди постоянно передвигаются между странами и живут регионах с высокими ценами на бензин. Получается неплохой мэтч потребностей, где с одной стороны любой человек может быстро отправить посылку по хорошей цене, а с другой — водитель заработает на поездке, которая и так входила в его планы.

Разумеется, мы подумали о безопасности такой бизнес-модели. Во-первых, каждый новый юзер проходит обязательную аутентификацию и подписывает пользовательское соглашение, где четко прописаны права и обязанности как отправителя с получателем, так и водителя-доставщика. Во-вторых, по аналогии с Blablacar работает рейтинговая система. Но у нас есть и своя отличительная черта: мы предлагаем пользователю водителей по его критериям, а не просто публикуем список тех, с кем можно договориться.

«Мы встречались примерно с 50 инвесторами, но пока без результата». Как белорусы делают свой Blablacar для рынка международных посылок

Кроме того, за несколько дней до предполагаемой поездки рассылаются push-уведомления, чтобы пользователи подтвердили актуальность договоренности. Но, пожалуй, главный момент — отправитель всегда может определить местонахождение своей посылки, так как водитель обязан шерить свою геолокацию. Но даже если этих мер окажется недостаточно, то еще одним аргументом станет обязательное страхование каждого отправления: в случае, когда с вашей посылкой что-то случится по вине водителя, вы обязательно получите компенсацию.

Пока слишком рано говорить о каких-то стандартах скорости доставки или ценовой политике. Мы только тестируем платежную систему, где отправитель сам назначает цену, которую он готов заплатить за доставку, а водитель решает брать эту посылку или нет. Если происходит мэтч, то отправитель получает анкету с рейтингом потенциального курьера и принимает окончательное решение. Когда появится больше пользователей, мы хотим разработать гибкую систему ценовых расчетов, но пока исходим из того, что есть, и даже временно не берем свой процент за доставку. Это необходимо, чтобы привлекать как можно больше новых пользователей. Если же говорить о скорости, то я не могу сказать, что условная посылка из Берлина в Варшаву доедет за несколько часов, потому что юзеров слишком мало, чтобы дать объективную статистику. Сейчас мы в первую очередь сфокусированы на скорости обработки поступающих заявок, а это возможно только с большой базой «курьеров».

«Мы встречались примерно с 50 инвесторами, но пока без результата». Как белорусы делают свой Blablacar для рынка международных посылок

Задача на текущем этапе — предоставить пользователю потенциального курьера в течение 5 минут с момента получения заявки, но на будущее есть амбиции укладываться за 3 минуты.

Сейчас у проекта команда из 6 человек: два кофаундера, дизайнер и 3 разработчика. Одного из ребят я нашла благодаря участию в хакатоне, а второго — во время разработки лендинга. Всем начинающим стартаперам я очень советую посещать разные тематические ивенты и не бояться показывать себя. Каждое новое мероприятие — это возможность найти полезные контакты: нового члена команды, ментора или даже инвестора. Главное — в нужный момент проявить инициативу и выйти за рамки зоны комфорта.

«Мы встречались примерно с 50 инвесторами, но пока без результата». Как белорусы делают свой Blablacar для рынка международных посылок

А еще я советую посмотреть онлайн-курсы от Y-Combinator и изучить их платформу для поиска команды: вдруг именно там вам повезет. Ну, а я сама, пользуясь случаем, добавлю, что сейчас мы ищем хорошего growth-маркетолога:).

«В сегменте marketplace и mobility сложно найти своего инвестора»

Для качественного развития на ближайшие 12−18 месяцев проекту нужен pre-seed раунд с чеком на $ 400 тысяч, поэтому мы активно продолжаем поиски заинтересованных инвесторов. Деньги нужны для того, чтобы расширить команду, провести кампанию по привлечению пользователей и заключить стратегические партнерства.

«Мы встречались примерно с 50 инвесторами, но пока без результата». Как белорусы делают свой Blablacar для рынка международных посылок

Если посчитать всех инвесторов, которые видели наш питчдэк, то я думаю, что получится около 30−50 человек. Но важно понимать, что часть таких встреч проходили в формате конференций, где обычно сидят представители фондов, которые мало заинтересованы в развитии нашего сегмента. Кто-то фокусируется только на Web3, кто-то хочет SaaS-платформу, а кому-то подавай hardware. Мы же себя относим к сегменту marketplace и mobility, а эта тема редко выступает предметным интересом крупных игроков. Мы также можем попасть в сегмент green technologies, потому что наш сервис предполагает отказ от традиционных парков курьерских машин, но для многих это может показаться очень натянутым аргументом.

Большинство фидбеков от экспертов сводятся к тому, что у проекта низкий scale-потенциал, а ниша слишком конкурентная.

Возможно, в чем-то они правы, но наши расчеты показывают, что проект вполне может взять отметку в $ 40 миллионов по выручке, работая только на рынке Европы.

«Мы встречались примерно с 50 инвесторами, но пока без результата». Как белорусы делают свой Blablacar для рынка международных посылок

Пока у нас одно действующее направление Минск-Варшава и около 30 доставок в активе. Это может казаться совсем незначительной цифрой, но пока мы вообще не давали никакой рекламы и не делали официального релиза. Всех пользователей искали вручную через сообщения в тематических чатах и каналах, но даже этого вполне хватило, чтобы собрать достаточное количество информации о пользовательском поведении. К концу года мы планируем расширить географию доставок, подключив новые города: Брест, Гданьск, Краков и другие. Приоритетным рынком мы также считаем направление Польша-Германия, потому что там традиционно большой поток людей.

За все время реализации проекта я никогда не была близка к идее все бросить и по-прежнему верю в успех. Мотивация сама всегда меня находит в маленьких победах и шагах на этом непростом пути. Каждая доставка, каждая решенная проблема будто дарит новую энергию для движения. Я никогда не чувствовала себя уставшей или обязанной что-то делать, потому что процесс развития давно стал привычным драйвером по жизни, который заряжает энергией и заставляет смотреть в будущее с оптимизмом.

«Мы встречались примерно с 50 инвесторами, но пока без результата». Как белорусы делают свой Blablacar для рынка международных посылок

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Наверное, многие сталкивались с проблемой долгой и дорогой доставки посылок, особенно если речь идет о международных отправлениях. Опытный логист Виолетта...
 
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