Куда можно сдать старую технику и что с ней делать? ИноСМИ 26.10.2023 11:36 — Разное Размер текста: A A A Источник материала: ИноСМИ Из-за стремительного развития электроники техника быстро устаревает, люди часто обновляют гаджеты и бытовые приборы. Отработавшие свое устройства не стоит просто так выбрасывать в мусор. Во-первых, это увеличивает свалки, поскольку такие отходы не разлагаются. Они вредят экологии, выделяя токсичные компоненты в почву, грунтовые воды. Во-вторых, за выброс больших приборов на стихийной свалке можно получить штраф. Утилизировать старые устройства нужно правильно и с выгодой. Вот несколько полезных советов, куда деть старую технику. Что делать со старой техникой Старую технику можно сдать на переработку или продать для использования и получить при этом деньги. Выбор метода зависит от вида и степени износа оборудования, бренда, его работоспособности и наличия свободного времени у владельцев. Получить компенсацию за приборы можно несколькими способами. Продажа через интернет Этот метод подойдет для товаров в хорошем состоянии, которые исправно работают, но не нужны хозяевам: морально устарели, достались как подарок, не вписываются в интерьер. В сети много площадок, где выставляют объявления о продаже, для поиска покупателей можно использовать соц. сети. Цену назначает хозяин техники сам, поэтому компенсацию можно получить максимальную. Минус метода в том, что придется регистрироваться на разных площадках, общаться с не всегда адекватными покупателями, на продажу может уйти много времени, ведь объявлений очень много. Покупка новой техники через Trade In Если гаджет работает, но морально устарел, его хочется обновить, можно воспользоваться предложениями программы Trade In. При сдаче можно получить скидку до 40–50% на покупку нового девайса или техники для дома. Иногда компании принимают сломанные устройства. Минус способа в том, что такие акции непостоянные, их нужно отслеживать. По программе Trade In скидку предоставляют только на ограниченный перечень товаров, деньги на руки получить нельзя. Сдача в скупку В сети достаточно объявлений по скупке б/у и даже сломанной техники для разборки на запчасти. Вознаграждение в этом случае можно получить быстро, скупщикам не нужно ничего объяснять. Часто они сами приезжают за габаритными приборами (холодильник, стиральная машина), их выносят. Это хороший вариант, если нужно расчистить квартиру или офис от хлама, оставшегося от предыдущих хозяев. Недостаток способа в том, что скупщики предлагают минимальную цену. Сдача в ломбард Это самый быстрый и выгодный способ избавиться от рабочей, но ненужной техники. Например, можно сдать технику в ломбард «Фортуна», который скупает смартфоны, телевизоры, компьютеры и ноутбуки, которые владельцы часто обновляют. Сюда можно сдать мелкую бытовую технику, строительные инструменты, фотоаппараты, принтеры, швейные аппараты. Главное условие — рабочее состояние и внешний вид (без трещин, сколов, ржавчины). Специалист быстро осмотрит технику и озвучит цену. Если аппарат известного бренда, в хорошем состоянии, с инструкцией и ЗУ, упаковкой, то за него можно получить до 80–90% рыночной стоимости. Деньги клиент получает на месте наличными. Ломбарды работают на законных основаниях, сотрудничают только с совершеннолетними. Это безопасный и удобный способ, поскольку в крупных городах ломбардов много. Сдача в пункты приема вторсырья Это самый простой вариант, куда можно сдать неработающую технику за деньги. Чтобы не платить за утилизацию приборов, а, наоборот, — получить компенсацию, можно сдать технику как вторсырье. В таких пунктах разбирают устройства, извлекают из них ценные металлы, отправляют на переплавку. Плюс этого способа в том, что можно сдавать совсем старые и сломанные приборы, это забота о природе. Минус — минимальное вознаграждение, прием по весу. Если в технике нет драгоценных металлов, то приличную сумму выручить не получится. В пункты приема привозить технику придется самостоятельно. Заключение Если техника сломалась, то ее нужно правильно утилизировать — сдать в пункты приема вторсырья или поискать объявления о скупке с вывозом. Компенсация минимальная, зато никакого вреда для экологии. В случае, когда устройство исправно, то самое быстрое и выгодное решение — это сдача в ломбард. Так можно получить достойную компенсацию, чтобы купить новую технику.