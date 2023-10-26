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Сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси сделали прививки от гриппа
26.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси идет сезонная вакцинация от гриппа. Ее можно пройти бесплатно во всех поликлиниках и больницах страны. Прививку сделали и сотрудники представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, сообщила корреспондент Ангелина Казарцева.
В этом сезоне белорусам предлагают привиться тремя препаратами: трехвалентной российской, четырехвалентной швейцарской и французской. Всего в планах вакцинировать 40% населения. Темпы уже высокие.
«Постоянный контакт с людьми в общественном транспорте, в торговых центрах, с гостями у нас на эфире подразумевает очень тесное общение и взаимодействие. Никогда не знаешь, по глазам не определишь: болен человек или нет», – отметила заместитель главреда студии радио «МИР» Наталья Белогрудова.
В Минздраве говорят: защита от гриппа важна для групп высокого риска. Это дети до трех лет, беременные женщины, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями.
В особую группу риска также входят медики, сотрудники сфер образования, торговли, общественного питания, правоохранительных органов.
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Пункты вакцинации развернуты в крупных торговых центрах, на предприятиях и в офисах.
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