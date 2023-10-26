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Сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси сделали прививки от гриппа

26.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси сделали прививки от гриппа
 Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В Беларуси идет сезонная вакцинация от гриппа. Ее можно пройти бесплатно во всех поликлиниках и больницах страны. Прививку сделали и сотрудники представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, сообщила корреспондент Ангелина Казарцева.

В этом сезоне белорусам предлагают привиться тремя препаратами: трехвалентной российской, четырехвалентной швейцарской и французской. Всего в планах вакцинировать 40% населения. Темпы уже высокие.

Прививают не только в поликлиниках. Дополнительные пункты разворачивают в крупных торговых центах, на предприятиях и в офисах. Свою сезонную прививку сделали 25 октября радиоведущие, операторы и инженеры телерадиокомпании «Мир».

«Прививаюсь первый раз, это связано с появлением маленького ребенка. Чтобы не заболеть, не принести никакую заразу домой, я решил, что пора начинать вакцинироваться», – поделился музыкальный редактор радио «МИР» Андрей Максимов.

«Постоянный контакт с людьми в общественном транспорте, в торговых центрах, с гостями у нас на эфире подразумевает очень тесное общение и взаимодействие. Никогда не знаешь, по глазам не определишь: болен человек или нет», – отметила заместитель главреда студии радио «МИР» Наталья Белогрудова.

«Я как бухгалтер могу сказать, что больничных у нас практически никогда не бывает. Только если у кого-то ребенок заболеет, а сами сотрудники всегда в строю, всегда на работе», – сказала бухгалтер представительства МТРК «Мир» в Беларуси Наталья Свидерская.

За и против обязательной вакцинации:
Как этот вопрос юридически решают в разных странах?
Традиционно пик эпидсезона ожидается в январе-феврале, но вакцинироваться врачи советуют уже сейчас: чтобы иммунитет успел сформироваться. На это уходит три-четыре недели. До следующего лета риск заболеть гриппом для привитых снижается в 10 раз.

В Минздраве говорят: защита от гриппа важна для групп высокого риска. Это дети до трех лет, беременные женщины, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями.
В особую группу риска также входят медики, сотрудники сфер образования, торговли, общественного питания, правоохранительных органов.



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Пункты вакцинации развернуты в крупных торговых центрах, на предприятиях и в офисах.
 
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