ESG-ЗАВТРАК «НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ И РЕЙТИНГИ»

Источник материала: ProBusiness

Совсем скоро состоится очередное мероприятие, посвящённое устойчивому развитию бизнеса в Беларуси. Рейтинговое агентство BIK Ratings совместно с консалтинговой компанией ASER организует в ресторане «The View» ESG-завтрак, посвящённый концепции ESG, нефинансовой отчётности и рейтингам, как инструментам повышения эффективности бизнеса и инвестиционной привлекательности компаний.

15 ноября 2023 года представители белорусских компаний и банков, имеющих опыт проведения ESG трансформации, осветят темы:

– учёт нефинансовых факторов и рисков в операционной деятельности и стратегическом развитии бизнеса;

– нефинансовая отчетность и ESG-рейтинги как инструмент повышения инвестиционной привлекательности компаний;

­– ESG-трансформация в организации и её результаты;

– а также ряд других практических вопросов, связанных с повышением эффективности бизнеса посредством внедрения в компании ESG-практик.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится:

– презентация «ESG рэнкинга белорусских компаний ТОП 20», составленного рейтинговым агентством BIK Raitings в пертнёрстве с ОАО «Белинвестбанк».

– презентация руководства ПРООН по применению ESG-стандартов субъектами хозяйствования в Беларуси.

Генеральный партнёр мероприятия – ОАО «Белинвестбанк».

Аудитория ESG-завтрака: белорусский и зарубежный бизнес, финансовые институты, внедряющие или планирующие внедрять ESG-принципы в свою деятельность.