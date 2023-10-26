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ESG-ЗАВТРАК «НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ И РЕЙТИНГИ»
26.10.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Совсем скоро состоится очередное мероприятие, посвящённое устойчивому развитию бизнеса в Беларуси. Рейтинговое агентство BIK Ratings совместно с консалтинговой компанией
15 ноября 2023 года представители белорусских компаний и банков, имеющих опыт проведения ESG трансформации, осветят темы:
– учёт нефинансовых факторов и рисков в операционной деятельности и стратегическом развитии бизнеса;
– нефинансовая отчетность и ESG-рейтинги как инструмент повышения инвестиционной привлекательности компаний;
– ESG-трансформация в организации и её результаты;
– а также ряд других практических вопросов, связанных с повышением эффективности бизнеса посредством внедрения в компании ESG-практик.
Кроме того, в рамках мероприятия состоится:
– презентация «ESG рэнкинга белорусских компаний ТОП 20», составленного рейтинговым агентством BIK Raitings в пертнёрстве с ОАО «Белинвестбанк».
– презентация руководства ПРООН по применению ESG-стандартов субъектами хозяйствования в Беларуси.
Генеральный партнёр мероприятия – ОАО «Белинвестбанк».
Аудитория ESG-завтрака: белорусский и зарубежный бизнес, финансовые институты, внедряющие или планирующие внедрять ESG-принципы в свою деятельность.
Более подробно ознакомиться с программой завтрака и зарегистрироваться на мероприятие можно перейдя по ссылке:
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Совсем скоро состоится очередное мероприятие, посвящённое устойчивому развитию бизнеса в Беларуси. Рейтинговое агентство BIK Ratings совместно с консалтинговой...
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