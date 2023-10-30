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Как выбрать термопринтер для бизнеса: практичные советы

30.10.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как выбрать термопринтер для бизнеса: практичные советы

Термопринтер — устройство для печати этикеток, ценников, чеков, наклеек, билетов, талонов и квитанций. Незаменимый помощник на производстве и складе, в логистике, гостиничном бизнесе, сфере общественного питания, в медлабораториях, аэропортах и не только. Не обойтись без него и в торговле — ни одна продажа на маркетплейсах не проходит без термопринтера.

Что нужно знать о термопринтерах

Термопринтеры различаются по принципу работы. То есть по способу печати, который может быть прямым и термотрансферным. Чаще всего для маркировки товаров с небольшим сроком службы используют термопринтеры с прямой печатью, а для продукции длительного хранения — термотрансферные принтеры.

Принцип работы термопринтера прост: нагретая печатающая головка соприкасается с чувствительной к высокой температуре бумагой и оставляет на ней след в виде заданного вами текста, узора или штрихкода.

Термопринтеры, в зависимости от масштабов печати, подразделяются на промышленные, настольные и мобильные. Промышленные подходят для крупных производств и складов, потому что способны печатать большие объемы этикеток, их время беспрерывной работы дольше, а скорость печати выше. Настольные принтеры гораздо компактнее, скорость их печати ниже, но тем не менее они отлично подходят для небольших бизнесов.

Компания Pantum предлагает серию INTUITIVE, в которую входят промышленные и настольные термопринтеры высочайшего качества с передовыми характеристиками.

Pantum — крупная международная компания, которая разрабатывает, производит и продает лазерные принтеры и тонер-картриджи, изготовленные в Китае для пользователей по всему миру. Вся продукция, выпускаемая под торговой маркой Pantum, произведена на основе современных технологий и патентов, разработанных собственным конструкторским бюро. Выступая на рынке печатной продукции с лозунгом «Pantum — новая эра печати», компания нацелена на дальнейшее развитие производства и расширение географии своего присутствия на глобальном рынке решений для печати. Техника Pantum призвана решить всевозможные вопросы с печатью для вашего бизнеса.

Один из передовых помощников от Pantum — промышленный термопринтер PT-B680.
Этот принтер способен работать 24/7 для того, чтобы у вашего бизнеса всегда были готовы этикетки, наклейки, квитанции и не только.

Как выбрать термопринтер для бизнеса: практичные советы

Почему стоит выбрать термопринтер Pantum PT-B680?

В первую очередь, он мощнее, современнее и технологичнее своих конкурентов. Принтер способен печатать со скоростью 203 миллиметра в секунду при разрешении печати до 300 dpi. Это обеспечивает высокое качество печати без потери скорости.

Термопринтером поддерживается печать на большинстве используемых в торговле типов термотрансферной бумаги: чековая низкой плотности, этикеточная, этикеточная самоклеящаяся, этикеточная для одежды, маркировочная влагостойкая. Pantum PT-B680 может печатать этикетки шириной от 20 до 120 миллиметров, что открывает дополнительные возможности печати без ограничений.

Pantum PT-B680 поддерживает рекордную среди своих конкурентов длину печатной ленты — 450 метров. Почему это так важно? Такая длина позволит печатать большие партии наклеек с одной ленты без необходимости перезаправки принтера.

Важно обратить внимание и на то, что термопринтер Pantum PT-B680 может использовать два способа печати — термотрансферный и прямой. Выше мы уже упоминали, что первый подходит для печати штрихкодов для продукции длительного хранения, а второй — для товаров с небольшим сроком службы.

Как выбрать термопринтер для бизнеса: практичные советы

Термопринтеры Pantum для среднего и малого бизнеса

В линейке INTUITIVE Pantum можно найти настольные термопринтеры этикеток PT-L280 и PT-L380. Они компактные и удобные в эксплуатации. Прочный корпус надежно защищает внутренние детали принтера. Оба настольных принтера, так же, как и производственный PT-B680, могут похвастаться двумя способами печати. При своей компактности они поддерживают максимальную длину ленты 300 м и ширину до 110 мм. Скорость печати PT-L280 — 102 мм/с, PT-L380 — 152 мм/с.

Как выбрать термопринтер для бизнеса: практичные советы

ООО ТрайдексБелПлюс является официальным дистрибьютором Pantum в Республике Беларусь. Мы предлагаем протестировать термопринтеры Pantum PT-B680 (промышленный), PT-L280/PT-L380 (настольные) в рабочих условиях и подобрать лучшее решение для вас с индивидуальным подходом к каждому клиенту. За подробностями обращайтесь на почту: malaschuk_v@tradeicsbel.by

 
 
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Термопринтер - устройство для печати этикеток, ценников, чеков, наклеек, билетов, талонов и квитанций. Незаменимый помощник на производстве и складе, в логистике,...
 
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