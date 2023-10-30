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Символ белорусской государственности: как Александр Лукашенко Дворец Независимости строил

30.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Символ белорусской государственности: как Александр Лукашенко Дворец Независимости строил
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главный символ белорусской государственности – Дворец Независимости – на этой неделе отметил 10-летний юбилей. Президент Александр Лукашенко рассказал, что ему лично пришлось руководить строительством. Изначально здание не рассматривалось как резиденция президента, но все изменил совет друга. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич прогулялась по дворцу.

Александр Григорьевич Верховодко каждый день с полседьмого утра – во Дворце Независимости. Уже девятый сезон ухаживает за садом. По осени листья убирает, зимой – снег.

Ели, которые президент с сыновьями сажал 10 лет назад, уже заметно подросли. «Я положился на опыт и знания наших архитекторов. Но жестоко их предупредил: не дай Бог, сделаете не то, и люди потом будут критиковать, ответите», – сказал Александр Лукашенко.

Альбому с эскизами Дворца Независимости уже 12 лет. Даже закладки те же. Главный архитектор Владимир Архангельский брал его на встречи с президентом. Александр Лукашенко по сути был соавтором проекта.

«Зал торжественных церемоний, это вот последнее, что президент нам утвердил», – рассказал главный архитектор Дворца Независимости Владимир Архангельский. Требование было одно – использовать только отечественное.

«Мне предложили сделать его в белом мраморе. Я говорю: «У нас есть это?» Нет. «Так почему мы должны делать?». «Ну, он у нас серый, темно». Делайте серый, но наш», – поделился президент Беларуси.

Национальный орнамент – на фасаде здания, в залах и даже на люстрах и бра. Их хотели заказать в Чехии. Но там, узнав сроки, отказались. За работу взялись белорусские мастера из города Лида.

«Самым сложным оказалось поднять на второй этаж. Это по парадной лестнице, а там уже гранит, камень полированный. Поднимало почти 30 человек, и нужно было синхронное движение обеспечить всех этих людей. Я, честно скажу, очень волновался. Но, слава Богу, как-то подняли», – поделился главный инженер предприятия по производству светильников Юрий Дапиро.

«Самая большая люстра во Дворце Независимости весит порядка двух тонн. Очень расхожий вопрос, как с ними справляются, как ухаживают, как меняют лампочки. Все, конечно же, автоматизировано. На тросах люстры опускаются. Мы всегда смеемся, что 18-метровых стремянок у нас здесь не содержится», – сказала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Дворцовую мебель делали сразу несколько белорусских предприятий. Анатолий Чваньков тогда работал в Бобруйске.

«Вспоминается, зашел глава государства и просто спросил наших столяров, краснодеревщиков: «Ну как, мужики, успеем?» На что наши ребята сказали: «Конечно, товарищ президент, все успеем, все сделаем», – рассказал Анатолий Чваньков.

Сделали в Бобруйске и стол в кабинет номер один. Кстати, его могло и не быть. Рабочая резиденция Александра Лукашенко всегда находилась в центре Минска.

«К этой идеи меня подтолкнул президент России. Он говорит: «Ты здесь работаешь?». «Нет, я работаю на Карла Маркса». «А почему?» Я говорю: «Как-то даже не думал». Он говорит: «Я на твоем месте здесь бы работал. Здесь достойно», – рассказал Александр Лукашенко.

Кабинет Первого – место особое, почти приватное. Роме Когодовскому повезло посидеть в кресле президента после того, как Александр Лукашенко вручил ему орден «За личное мужество». Мальчик ценой собственного здоровья вынес из горящего дома своего младшего брата.

С 2015 года по поручению Александра Лукашенко во Дворце Независимости проходят экскурсии. Записываются и приезжают целыми деревнями.

«Я люблю природу, И я попросил, чтобы спроектировали здесь так называемый зимний сад. Он хоть и не похож на сад, но уголочек такой неплохой получился. Даже рыбу туда потом запустили. Надеюсь, она жива, эта рыба», – сказал белорусский лидер.

80 метров в длину и 18 в высоту – зал торжественных церемоний для особых случаев. Уже дважды проходила инаугурация президента. А в 2015 году здесь сутки провели сотни журналистов и операторов, пока в Зеленом зале 17 часов нон-стоп вели переговоры главы государств «нормандской четверки». После чего подписали Минские соглашения. А под Новый год зал меняет декорации и превращается в танцевальный. Молодежные балы – новая белорусская традиция.

«Величественный зал. Когда строили, я все время ходил, как посмотрю на этот потолок, думал, наверное, высоко замахнулись. Архитекторы меня убеждали: «Не волнуйтесь, все будет хорошо, красиво». Посмотрел на эти окна: шторы ж нужны. Да, и шторы, говорят, сошьем. Ну, он мне нравится», – отметил Александр Лукашенко.

За 10 лет Дворец Независимости обжили. Знаковые подарки, сувениры, статуэтки сделали его более уютным. Один из первых экспонатов – Слуцкий пояс.

Шариковая ручка – сувенир от папы римского Франциска. Скульптуру «Перекуем мечи на орала» подарил Владимир Путин, как и раритетную шкатулку 1939 года. На память от Си Цзиньпина в фойе – декоративное блюдо «Цветущий пион». Китайская – и бронзовая лошадь «Триумф». А статую хоккеиста с номером один на джерси привез из Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Недавно во Дворце появился и уникальный экспонат – единственная детская фотография Александра Лукашенко. Ее отыскала двоюродная сестра президента.

«Рассматривали, думали, обсуждали, что за велосипед, где это могло быть. Президент посмотрел на левую ручку этого мальчика. Помолчал, подумал и сказал: «Хват мой». В этот момент фотография была признана подлинной. Мы ее оцифровали и, конечно же, здесь, во Дворце Независимости, с удовольствием разместили», – рассказала Наталья Эйсмонт.

В первый круглый юбилей вокруг Дворца Независимости деревьев стало больше, а значит работы у Александра Верховодко прибавится.



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Теги: Минск
 
 
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С 2015 года по поручению президента во Дворце Независимости проходят экскурсии. Записываются и приезжают целыми деревнями.
 
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