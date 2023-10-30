Символ белорусской государственности: как Александр Лукашенко Дворец Независимости строил

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главный символ белорусской государственности – Дворец Независимости – на этой неделе отметил 10-летний юбилей . Президент Александр Лукашенко рассказал, что ему лично пришлось руководить строительством. Изначально здание не рассматривалось как резиденция президента, но все изменил совет друга. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич прогулялась по дворцу.

Александр Григорьевич Верховодко каждый день с полседьмого утра – во Дворце Независимости. Уже девятый сезон ухаживает за садом. По осени листья убирает, зимой – снег.

Ели, которые президент с сыновьями сажал 10 лет назад, уже заметно подросли. «Я положился на опыт и знания наших архитекторов. Но жестоко их предупредил: не дай Бог, сделаете не то, и люди потом будут критиковать, ответите», – сказал Александр Лукашенко.

Альбому с эскизами Дворца Независимости уже 12 лет. Даже закладки те же. Главный архитектор Владимир Архангельский брал его на встречи с президентом. Александр Лукашенко по сути был соавтором проекта.

«Зал торжественных церемоний, это вот последнее, что президент нам утвердил», – рассказал главный архитектор Дворца Независимости Владимир Архангельский. Требование было одно – использовать только отечественное.

«Мне предложили сделать его в белом мраморе. Я говорю: «У нас есть это?» Нет. «Так почему мы должны делать?». «Ну, он у нас серый, темно». Делайте серый, но наш», – поделился президент Беларуси.

Национальный орнамент – на фасаде здания, в залах и даже на люстрах и бра. Их хотели заказать в Чехии. Но там, узнав сроки, отказались. За работу взялись белорусские мастера из города Лида.

«Самым сложным оказалось поднять на второй этаж. Это по парадной лестнице, а там уже гранит, камень полированный. Поднимало почти 30 человек, и нужно было синхронное движение обеспечить всех этих людей. Я, честно скажу, очень волновался. Но, слава Богу, как-то подняли», – поделился главный инженер предприятия по производству светильников Юрий Дапиро.