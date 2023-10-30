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Символ белорусской государственности: как Александр Лукашенко Дворец Независимости строил
30.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главный символ белорусской государственности –
Александр Григорьевич Верховодко каждый день с полседьмого утра – во Дворце Независимости. Уже девятый сезон ухаживает за садом. По осени листья убирает, зимой – снег.
Ели, которые президент с сыновьями сажал 10 лет назад, уже заметно подросли. «Я положился на опыт и знания наших архитекторов. Но жестоко их предупредил: не дай Бог, сделаете не то, и люди потом будут критиковать, ответите», – сказал Александр Лукашенко.
Альбому с эскизами Дворца Независимости уже 12 лет. Даже закладки те же. Главный архитектор Владимир Архангельский брал его на встречи с президентом. Александр Лукашенко по сути был соавтором проекта.
«Зал торжественных церемоний, это вот последнее, что президент нам утвердил», – рассказал главный архитектор Дворца Независимости Владимир Архангельский. Требование было одно – использовать только отечественное.
«Мне предложили сделать его в белом мраморе. Я говорю: «У нас есть это?» Нет. «Так почему мы должны делать?». «Ну, он у нас серый, темно». Делайте серый, но наш», – поделился президент Беларуси.
Национальный орнамент – на фасаде здания, в залах и даже на люстрах и бра. Их хотели заказать в Чехии. Но там, узнав сроки, отказались. За работу взялись белорусские мастера из города Лида.
«Самым сложным оказалось поднять на второй этаж. Это по парадной лестнице, а там уже гранит, камень полированный. Поднимало почти 30 человек, и нужно было синхронное движение обеспечить всех этих людей. Я, честно скажу, очень волновался. Но, слава Богу, как-то подняли», – поделился главный инженер предприятия по производству светильников Юрий Дапиро.
Дворцовую мебель делали сразу несколько белорусских предприятий. Анатолий Чваньков тогда работал в Бобруйске.
«Вспоминается, зашел глава государства и просто спросил наших столяров, краснодеревщиков: «Ну как, мужики, успеем?» На что наши ребята сказали: «Конечно, товарищ президент, все успеем, все сделаем», – рассказал Анатолий Чваньков.
Сделали в Бобруйске и стол в кабинет номер один. Кстати, его могло и не быть. Рабочая резиденция Александра Лукашенко всегда находилась в центре Минска.
«К этой идеи меня подтолкнул президент России. Он говорит: «Ты здесь работаешь?». «Нет, я работаю на Карла Маркса». «А почему?» Я говорю: «Как-то даже не думал». Он говорит: «Я на твоем месте здесь бы работал. Здесь достойно», – рассказал Александр Лукашенко.
Кабинет Первого – место особое, почти приватное. Роме Когодовскому повезло посидеть в кресле президента после того, как Александр Лукашенко вручил ему орден «За личное мужество». Мальчик ценой собственного здоровья вынес из горящего дома своего младшего брата.
С 2015 года по поручению Александра Лукашенко
«Я люблю природу, И я попросил, чтобы спроектировали здесь так называемый зимний сад. Он хоть и не похож на сад, но уголочек такой неплохой получился. Даже рыбу туда потом запустили. Надеюсь, она жива, эта рыба», – сказал белорусский лидер.
80 метров в длину и 18 в высоту – зал торжественных церемоний для особых случаев. Уже дважды проходила инаугурация президента. А в 2015 году здесь сутки провели сотни журналистов и операторов, пока в Зеленом зале 17 часов нон-стоп вели переговоры главы государств «нормандской четверки». После чего подписали Минские соглашения. А под Новый год зал меняет декорации и превращается в танцевальный. Молодежные балы – новая белорусская традиция.
За 10 лет Дворец Независимости обжили. Знаковые подарки, сувениры, статуэтки сделали его более уютным. Один из первых экспонатов – Слуцкий пояс.
Недавно во Дворце появился и уникальный экспонат – единственная детская фотография Александра Лукашенко. Ее отыскала двоюродная сестра президента.
«Рассматривали, думали, обсуждали, что за велосипед, где это могло быть. Президент посмотрел на левую ручку этого мальчика. Помолчал, подумал и сказал: «Хват мой». В этот момент фотография была признана подлинной. Мы ее оцифровали и, конечно же, здесь, во Дворце Независимости, с удовольствием разместили», – рассказала Наталья Эйсмонт.
В первый круглый юбилей вокруг Дворца Независимости деревьев стало больше, а значит работы у Александра Верховодко прибавится.
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С 2015 года по поручению президента во Дворце Независимости проходят экскурсии. Записываются и приезжают целыми деревнями.
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