«ШиреКруг» – шире возможности: Белагропромбанк предлагает партнерскую программу для развития бизнеса

Источник материала: ProBusiness





Белагропромбанк предлагает для своих клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уникальную возможность увеличить свои доходы, объемы продаж и избежать кассовых разрывов при помощи партнерской программы «ШиреКруг».

Основной целью данной услуги является взаимовыгодное сотрудничество корпоративных клиентов банка и ускорение расчетов между ними.

В программе «ШиреКруг» Белагропромбанк объединил своих клиентов: предприятия, которые являются покупателями товаров и услуг, и компании, которые продают необходимые для бизнеса этих предприятий товары и услуги.

Кто может стать участником программы «ШиреКруг»?

С одной стороны, это партнеры банка, чьи товары и услуги могут быть востребованы другими клиентами банка: производители продуктов питания, сельскохозяйственной, химической продукции, сельскохозяйственной, электрической техники, промышленного, строительного, транспортного оборудования, биологических консервантов, микроудобрений, металлоконструкций, комплектующих для транспорта, компании, оказывающие различные виды услуг, и многие другие.

С другой стороны, это все клиенты банка, кому для ведения бизнеса необходима продукция предприятий — партнеров банка. В целом, все корпоративные клиенты, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие текущий (расчетный) счет в Белагропромбанке , могут стать участниками программы.

В результате сотрудничества в рамках программы «ШиреКруг» компании-покупатели получают кредит с минимальной процентной ставкой на приобретение товаров и услуг, а компании-продавцы увеличивают объемы продаж, получая своевременную оплату за реализуемый товар.

В чем особенность и привлекательность программы «ШиреКруг» для бизнеса?

Банк предоставляет финансирование в белорусских рублях и российских рублях участникам программы — покупателям для приобретения товаров и услуг у партнеров программы под привлекательную процентную ставку — 0,00001% годовых без взимания дополнительных комиссий, со сроком погашения кредита до 1 года. Широкая база партнеров-продавцов из самых разных сфер деятельности позволяет покупателю приобретать необходимые товары и услуги с минимальными временными и финансовыми затратами.

Преимуществами программы «ШиреКруг» для продавцов-партнеров являются расширение рынков сбыта, получение своевременной оплаты за товары и услуги, сокращение дебиторской задолженности. В рамках соглашения о сотрудничестве продавец-партнер уплачивает банку комиссионное вознаграждение в размере, устанавливаемом в зависимости от срока кредитования и графика погашения кредита. Широкая региональная сеть Белагропромбанка позволяет оперативно заключать соглашения в точках присутствия банка.

Для организации и проведения процедуры купли и продажи с целью заключения сделок на приобретение товаров (работ, услуг) клиенты банка — партнеры программы «ШиреКруг» могут воспользоваться электронной торговой площадкой , разработанной и внедренной Белагропромбанком. Основанная на одноименной банковской партнерской программе «ШиреКруг» данная электронная торговая площадка упрощает и автоматизирует процессы приобретения продуктов и услуг широкого спектра, обеспечивает получение конкурентных условий по закупкам в максимально короткие сроки, ускоряет оборачиваемость денежных средств партнеров банка.

Подробнее об условиях кредитования по программе «ШиреКруг» читайте на сайте банка www.belapb.by

УНП 100 693 551.