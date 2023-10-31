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«ШиреКруг» – шире возможности: Белагропромбанк предлагает партнерскую программу для развития бизнеса
31.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Белагропромбанк предлагает для своих клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уникальную возможность увеличить свои доходы, объемы продаж и избежать кассовых разрывов при помощи партнерской программы «ШиреКруг».
Основной целью данной услуги является взаимовыгодное сотрудничество корпоративных клиентов банка и ускорение расчетов между ними.
В программе «ШиреКруг» Белагропромбанк объединил своих клиентов: предприятия, которые являются покупателями товаров и услуг, и компании, которые продают необходимые для бизнеса этих предприятий товары и услуги.
Кто может стать участником программы «ШиреКруг»?
С одной стороны, это партнеры банка, чьи товары и услуги могут быть востребованы другими клиентами банка: производители продуктов питания, сельскохозяйственной, химической продукции, сельскохозяйственной, электрической техники, промышленного, строительного, транспортного оборудования, биологических консервантов, микроудобрений, металлоконструкций, комплектующих для транспорта, компании, оказывающие различные виды услуг, и многие другие.
С другой стороны, это все клиенты банка, кому для ведения бизнеса необходима продукция предприятий — партнеров банка. В целом, все корпоративные клиенты, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие текущий (расчетный) счет в Белагропромбанке
В результате сотрудничества в рамках программы «ШиреКруг» компании-покупатели получают кредит с минимальной процентной ставкой на приобретение товаров и услуг, а компании-продавцы увеличивают объемы продаж, получая своевременную оплату за реализуемый товар.
В чем особенность и привлекательность программы «ШиреКруг» для бизнеса?
Банк предоставляет финансирование в белорусских рублях и российских рублях участникам программы — покупателям для приобретения товаров и услуг у партнеров программы под привлекательную процентную ставку — 0,00001% годовых без взимания дополнительных комиссий, со сроком погашения кредита до 1 года. Широкая база партнеров-продавцов из самых разных сфер деятельности позволяет покупателю приобретать необходимые товары и услуги с минимальными временными и финансовыми затратами.
Преимуществами программы «ШиреКруг» для продавцов-партнеров являются расширение рынков сбыта, получение своевременной оплаты за товары и услуги, сокращение дебиторской задолженности. В рамках
Для организации и проведения процедуры купли и продажи с целью заключения сделок на приобретение товаров (работ, услуг) клиенты банка — партнеры программы «ШиреКруг» могут воспользоваться
Подробнее об условиях кредитования по программе «ШиреКруг» читайте на сайте банка
УНП 100 693 551.
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«ШиреКруг» – шире возможности: Белагропромбанк предлагает партнерскую программу для развития бизнеса
Белагропромбанк предлагает для своих клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уникальную возможность увеличить свои доходы, объемы продаж и...
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