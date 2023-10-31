Что такое Belarus IGF и почему он важен для байнета: организаторы рассказали о возвращении Форума

Источник материала: ProBusiness





После трехлетнего перерыва в Минске снова пройдет Форум по управлению интернетом Belarus IGF . Организатором, как и все предыдущие годы, выступает крупнейший в стране регистратор национальных доменов, провайдер хостинга и облачных решений hoster.by . Генеральный директор компании Сергей Повалишев прокомментировал повестку Форума, его особенности и вклад в развитие белорусского интернета.

О повестке дня

— Главное отличие IGF от других мероприятий — это не бизнес-ивент, не формальное событие для профильных ведомств, не техническая конференция. Это всегда участие всех заинтересованных сторон — от представителей министерств и международных организаций до студентов и простых интернет-пользователей.

Форумы проводятся под эгидой ООН по всему миру, для них не нужна особая повестка или подходящее время. Каждая страна, регион, а также ежегодный Global IGF проходят со своей проблематикой.

И в предыдущие годы, и теперь мы в обязательном порядке открывали сбор предложений от всех желающих для формирования программы. Собранные темы глобально делятся на 2 направления, которые и станут основой Belarus IGF-2023 — это особенности формирования информационной повестки и кибербезопасность. Другими словами, вопрос доверия сейчас стоит намного острее, чем, например, интерес к технологиям будущего. Хотя, уверен, будет много обсуждений на тему искусственного интеллекта, особенно на секции, посвященной повестке в СМИ и соцсетях.

Также будет секция, посвященная цифровой инклюзии и грамотности — у социальных тем нет границ и они присутствуют в программе всех IGF. Например, в этом году своими историями поделятся молодые люди с ограниченными возможностями из учреждения «Связанные добром с Викторией».

О важности обсуждений

— Да, целых три года мы не проводили Форум. Почему решили вернуть его именно сейчас? Можно ждать, пока интернет самостоятельно перейдет на новый уровень развития, чудесным образом разрешится вопрос набирающей обороты киберпреступности, интернет-магазины разберутся, что делать с персональными данными по текущему законодательству. Но мы решили «делать, что можем, с тем, что имеем, там, где мы есть». Эти слова Франклина Рузвельта правильны в любой ситуации. Для любых обсуждений лучшее время — это сейчас. Мы на 100% белорусский бизнес, который на столько же процентов зависит от развития интернета. Поэтому нам точно не все равно, каким он будет завтра.





Об участниках и партнерах

— С самого первого Форума в 2016 году мы получаем большую поддержку со стороны Корпорации ICANN. Это организация, которая управляет всеми доменными зонами и IP-адресами в мире. Ее представители неизменно являются гостями нашего Форума, и этот год не станет исключением.

Также из международных организаций нас поддержит RIPE NCC. Это интернет-регистратор, который отвечает за распределение пространства IP-адресов в Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Отмечу также, что через год после посещения первого Belarus IGF представителями RIPE NCC и ICANN мы провели по их инициативе сразу 2 отраслевые конференции. В рамках Минской недели интернета проходили Восточноевропейский DNS-форум и ENOG — группа сетевых операторов Евразии. Это было лучшим подтверждением уровня наших мероприятий.

В этом году Форум поддержат также Министерство связи и информатизации и Министерство информации Республики Беларусь. Один из партнеров — БГУИР. Академическое и техническое сообщества традиционно активно участвуют в IGF и формировании его повестки. Все предыдущие годы Форум собирал более 300 участников.