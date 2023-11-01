Какие законодательные изменения вступят в силу с 1 ноября в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси бюджет прожиточного минимума вырастет на 1%. Его величину пересматривают четыре раза в год. 1 ноября – финальный пересчет. На что повлияет показатель и какие еще законодательные изменения вступят в силу, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Теперь размер прожиточного минимума – почти 370 белорусских рублей. Это около 11 тысяч российских. От этого показателя зависят социальные пенсии, доплаты и надбавки. Также увеличатся пособия семьям, воспитывающим детей и пособия по уходу за инвалидом или пенсионером.