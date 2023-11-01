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Какие законодательные изменения вступят в силу с 1 ноября в Беларуси?

01.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси бюджет прожиточного минимума вырастет на 1%. Его величину пересматривают четыре раза в год. 1 ноября – финальный пересчет. На что повлияет показатель и какие еще законодательные изменения вступят в силу, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Теперь размер прожиточного минимума – почти 370 белорусских рублей. Это около 11 тысяч российских. От этого показателя зависят социальные пенсии, доплаты и надбавки. Также увеличатся пособия семьям, воспитывающим детей и пособия по уходу за инвалидом или пенсионером.



Доступнее станет стоматология. Государство начнет регулировать цены на все виды услуг в этой сфере, в том числе терапию, хирургию и ортодонтию. Раньше власти сдерживали только стоимость зуботехнических работ и ортопедию.

С 1 ноября изменения коснутся и транспортных услуг. Теперь пенсионеры будут оплачивать полную стоимость проезда в электричке. Льгота на билеты вернется в следующем дачном сезоне с 1 мая.

Ноябрь еще и налоговый месяц. До 15-го числа белорусам нужно заплатить за личный транспорт, землю и недвижимость.



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В республике бюджет прожиточного минимума вырастет на 1%, его величину пересматривают четыре раза в год.
 
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