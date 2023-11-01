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Лукашенко доложили о завершении строительных работ на БелАЭС

01.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко доложили о завершении строительных работ на БелАЭС
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Белорусская атомная станция уже позволяет экономить, хотя пока полностью запущен только первый энергоблок. О работах и завершении строительства станции доложили Александру Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

Второй энергоблок станции готов к запуску. В этом месяце специалисты полностью завершили все работы и получили лицензию МЧС на эксплуатацию. Последнее слово за приемной комиссией. Президент подчеркнул, что самое важное – безопасность.

«Это вопрос номер один. Надо доводить до ума, даже нюансы. «Росатом» должен это прекрасно понимать. Мы чернобыльская республика. У нас даже малейшие какие-то снисхождения при строительстве атомной станции непозволительны. Люди нам никогда это не простят. Но, насколько я информирован, основные узлы, в том числе ядерные, этот остов, он в порядке, функционирует», – сказал Александр Лукашенко.

Благодаря работе АЭС электроэнергия в стране стала дешевле. Действуют льготные тарифы на электричество для обогрева жилых домов. В Беларуси модернизируют распределительные сети, чтобы энергия атомной станции стала доступна всем.

«Электрическая энергия от атомной станции уже поступает в любой регион нашей страны. Ею могут пользоваться и граждане, и реальный сектор, расположенные в различных областях. То есть сетевая инфраструктура, в принципе, уже позволяет обеспечить передачу электроэнергии», – отметил министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич.

В Беларуси активно развивают электротранспорт. В планах – пилотный проект по переводу общественного транспорта с двигателем внутреннего сгорания на автобусы с электрической тягой.



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В этом месяце специалисты полностью завершили все работы и получили лицензию МЧС на эксплуатацию.
 
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