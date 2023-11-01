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Лукашенко доложили о завершении строительных работ на БелАЭС
01.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская атомная станция уже позволяет экономить, хотя пока полностью запущен только первый энергоблок. О работах и завершении строительства станции доложили Александру Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».
Второй энергоблок станции
Благодаря работе АЭС электроэнергия в стране стала дешевле. Действуют льготные тарифы на электричество для обогрева жилых домов. В Беларуси модернизируют распределительные сети, чтобы энергия атомной станции стала доступна всем.
«Электрическая энергия от атомной станции уже поступает в любой регион нашей страны. Ею могут пользоваться и граждане, и реальный сектор, расположенные в различных областях. То есть сетевая инфраструктура, в принципе, уже позволяет обеспечить передачу электроэнергии», – отметил министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич.
В Беларуси активно развивают электротранспорт. В планах – пилотный проект по переводу общественного транспорта с двигателем внутреннего сгорания на автобусы с электрической тягой.
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В этом месяце специалисты полностью завершили все работы и получили лицензию МЧС на эксплуатацию.
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