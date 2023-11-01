Мастерство инноваций. Чем так хороши экраны в ноутбуках Huawei

Источник материала: ProBusiness

Ноутбуки Huawei популярны как в Беларуси, так и в остальном мире. Они одинаково хорошо подходят как для работы, так и для развлечений. Их ценят за высокую надежность, качество исполнения, удобство в использовании и широкие возможности при взаимодействии с другими устройствами. А еще они привлекают внимание своими инновационными экранами. Выясняем, что в них такого особенного на примере серии Huawei MateBook D.





В Беларуси ноутбуки Huawei больше известны по серии MateBook D — массовой линейке, учитывающей потребности большинства пользователей. В рамках ее выпускаются модели с диагональю 14, 15,6 и 16 дюймов, которые могут похвастаться стильным металлическим корпусом и большим разнообразием конфигураций. Цены на них в Беларуси начинаются от 1899 рублей.

Есть и более высокотехнологичные модели, которые уделяют повышенное внимание в том числе и возможностям экрана. В частности, они делают ставку на увеличенное разрешение и повышенную точность цветопередачи. Стоят они, конечно же, дороже, но зато дают именно тот уровень, который нужен специалистам, которые профессионально работают с графикой. Но обо всем по порядку.

Технология матрицы и разрешение

Главная особенность дисплеев в ноутбуках Huawei, независимо от их направленности и стоимости — это использование IPS-панели для формирования изображения. То есть, дисплей изначально стоит отнюдь не бюджетный. Технология IPS обеспечивает широкие углы обзора, хорошие показатели яркости и контрастности, сочные и насыщенные цвета. Никакой бледной картинки и скудной цветовой палитры. Если захотите посмотреть на ноутбуке кино большой компанией — без проблем это можно сделать, и для сидящих под разными углами людей изображение никак не исказится.

Поддерживаемое разрешение в любом случае — высокое, минимум Full HD. Есть модели с разрешением 1920×1080, 1920×1200 и даже 3120×2080 пикселей. Это дает возможность наслаждаться четкой картинкой с вниманием к мелким деталям безо всякой зернистости.





Сверхтонкие рамки и соотношение сторон

FullView-дисплеи с очень тонкими рамками — еще одна ключевая особенность ноутбуков линейки Huawei MateBook D. Ничто не должно отвлекать пользователя от приятного просмотра или плодотворной работы, пока он смотрит в экран, даже его рамки — такова философия компании Huawei. И создавать устройства со сверхтонкими рамками, причем со всех четырех сторон, с каждым новым поколением ей удается все лучше. Так, есть модель (Huawei MateBook D14), где толщина рамок слева и справа составляет всего 3,5 мм. Чаще всего полезная площадь экрана составляет 90% и выше. И это действительно помогает создавать мощный эффект погружения.

Экраны в ноутбуках Huawei встречаются с соотношением сторон 16:9, 16:10 и 3:2. Первый вариант — это популярный кинематографический формат, но в последнее время все чаще выпускают модели, предлагающие два последних. Дело в том, что они лучше адаптированы для рабочих целей. Так, конфигурация 16:10 особенно полезна для офисных служащих, поскольку вмещает на 11% больше контента, связанного с текстовыми документами, таблицами, презентациями и сайтами. Такой формат позволяет тратить меньше времени на прокрутку экрана, тем самым упрощая редактирование и просмотр файлов.





А соотношение 3:2 повышает продуктивность творческих работников, поскольку фотографии на зеркальную камеру часто создаются именно в формате 3:2. И это предоставляет максимальный обзор на всю фотографию, делая процесс обработки более быстрым и удобным.

Сочная и реалистичная цветопередача

Качество цветопередачи ноутбуков Huawei способно порадовать самых разных, в том числе и очень требовательных людей. Даже наиболее доступные модели Huawei MateBook D14 и D15 отображают сочную и насыщенную картинку с богатой цветовой палитрой, от которой обычный пользователь останется в восторге. Для дизайнеров, фотографов и 3D-художников предусмотрены устройства с еще более впечатляющими возможностями.

Другие линейки ноутбуков Huawei также обладают передовыми технологиями. В частности, некоторые модели оснащены экранами, которые отображают 1,07 млрд цветов, обеспечивают цветовой охват 100% sRGB и способны демонстрировать точность цветопередачи на уровне ΔE < 1. Визуально это значит, что на таком экране можно увидеть очень тонкие и плавные цветовые переходы, наслаждаться едва заметной игрой света и тени, а в целом уровень цветопередачи — максимально естественный и реалистичный, как в жизни.

Такую точность демонстрируют мониторы профессионального уровня: считается, что при значении ΔE от 1 до 2,5 разница в оттенках едва заметна невооруженным глазом. А чем меньше оно — тем лучше. Высокий уровень цветопередачи подтверждает и соответствующий сертификат от лаборатории TÜV Rheinland.





Высокоточная калибровка цветов

Компания Huawei пошла еще дальше и смогла сделать так, чтобы в некоторых ее моделях весь визуальный контент всегда отображался одинаково при просмотре в разных программах. Причем независимо от установленной операционной системы. Добиться этого эффекта удалось с помощью инновационной технологии 3D LUT.

Устройства проходят процедуру калибровки цветов, чтобы избежать возникновения ошибок и искажений в процессе раскодирования данных. Чаще всего коррекция осуществляется с помощью системы калибровки ICC. Но у нее есть недостатки — файлы ICC хранятся в операционной системе и могут быть утеряны в процессе ее переустановки. Кроме того, их поддерживают далеко не все программы. Цветовой профиль 3D LUT же хранится не в ОС, а на чипе BIOS материнской платы. То есть, он привязан к аппаратной части, что исключает его потерю при манипуляциях с операционной системой.





Такой подход позволяет сохранять точность и единообразие цветопередачи при запуске любой программы на ноутбуке. И создатель графического контента может быть уверен, что созданная им в Photoshop обложка книги будет отображаться в точно тех же цветах на веб-странице, в стандартной программе просмотра изображений Windows и в соцсетях.

Технологии защиты зрения

Ноутбуки серии Huawei MateBook D способны обеспечить не только хорошую картинку, но и длительный комфортный просмотр. Чтобы глаза пользователей меньше уставали, в экранах всех без исключения последних моделей внедрено несколько технологий защиты зрения, успешно проверенных на планшетах и смартфонах Huawei.

Так, экраны ноутбуков умеют эффективно снижать вредное УФ-излучение. Внедренные технологии позволили добиться того, чтобы энергия синих лучей составляла менее 20% от общей энергии яркости экрана. Это подтверждает сертификат защиты от синего света TÜV Rheinland. Чтобы активировать фильтрацию вредного излучения, нужно включить в настройках специальный режим защиты зрения.

Ноутбуки Huawei таже оснащены функцией DC-затемнения и защиты от мерцания. Отсутствие мерцания снижает нагрузку на глаза и помогает им не переутомляться. А для длительного комфортного чтения предусмотрен режим электронной книги, в котором экран становится почти черно-белым и уменьшаются блики. При его активации процесс чтения максимально похож на чтение бумажной книги.





Вывод

Компания Huawei уделяет большое внимание качеству экранов в своих ноутбуках. Даже в самых доступных моделях стоят IPS-панели, которые демонстрируют высокое разрешение, широкие углы обзора и богатую цветовую палитру. Никаких страшных TN+Film и прочих дешевых матриц. Это решение пусть и не самое бюджетное, но доступное для широкого круга потребителей и сразу задает высокую минимальную планку качества.

В более дорогих моделях применяются технологии, которые позволяют добиваться реалистичной точности цветопередачи и даже того, чтобы во всех программах визуальный контент отображался одинаково. Это важно для тех, кто работает с графикой профессионально. При этом, во всех без исключения ноутбуках Huawei реализовано сразу несколько технологий защиты зрения, что позволяет долго пользоваться ими, избегая переутомления глаз.