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КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБЛИГАЦИОННЫЙ РЫНОК: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕСА»
01.11.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
23 ноября 2023 года в отеле «Ренессанс» рейтинговое агентство BIK Ratings организует конференцию, посвящённую облигационному рынку в Беларуси. Целевая аудитория мероприятия – представители финансовых институтов, собственники и топ-менеджеры среднего и крупного бизнеса, финансовые директора, казначеи и др.
В этом году произошло множество законодательных изменений на рынке ценных бумаг: внедрены институты квалифицированного инвестора, иностранного номинального держателя, появилась возможность выпуска депозитарных и структурных облигаций и т.д. О том, как это повлияет на сам рынок, расскажут представители белорусских и российских компаний, деятельность которых сосредоточена непосредственно в сфере ценных бумаг.
На мероприятии спикеры поделятся своим опытом работы на рынке долговых заимствований, а также выступят перед участниками конференции со следующими темами:
– состояние и тенденции долгового рынка Беларуси;
– возможности организации облигационных займов в России;
– новые инструменты на рынке ценных бумаг;
– необходимость кредитных рейтингов эмитентов облигаций и др.
Приглашаем принять участие в мероприятии представителей белорусского бизнеса, заинтересованного в организации выпусков облигационных займов на белорусском и российском рынках!
Участие в конференции бесплатное, но регистрация обязательна.
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23 ноября 2023 года в отеле «Ренессанс» рейтинговое агентство BIK Ratings организует конференцию, посвящённую облигационному рынку в Беларуси. Целевая аудитория...
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