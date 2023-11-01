КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБЛИГАЦИОННЫЙ РЫНОК: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕСА»

Источник материала: ProBusiness

23 ноября 2023 года в отеле «Ренессанс» рейтинговое агентство BIK Ratings организует конференцию, посвящённую облигационному рынку в Беларуси. Целевая аудитория мероприятия – представители финансовых институтов, собственники и топ-менеджеры среднего и крупного бизнеса, финансовые директора, казначеи и др.

В этом году произошло множество законодательных изменений на рынке ценных бумаг: внедрены институты квалифицированного инвестора, иностранного номинального держателя, появилась возможность выпуска депозитарных и структурных облигаций и т.д. О том, как это повлияет на сам рынок, расскажут представители белорусских и российских компаний, деятельность которых сосредоточена непосредственно в сфере ценных бумаг.

На мероприятии спикеры поделятся своим опытом работы на рынке долговых заимствований, а также выступят перед участниками конференции со следующими темами:

– состояние и тенденции долгового рынка Беларуси;

– возможности организации облигационных займов в России;

– новые инструменты на рынке ценных бумаг;

– необходимость кредитных рейтингов эмитентов облигаций и др.

Приглашаем принять участие в мероприятии представителей белорусского бизнеса, заинтересованного в организации выпусков облигационных займов на белорусском и российском рынках!

Участие в конференции бесплатное, но регистрация обязательна.



