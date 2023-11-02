Комнатные растения: как правильно их подобрать?

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Дом должен быть красивым не только снаружи, но и внутри. И многое зависит от правильно подобранных комнатных растений. Не стоит квартиру или частный дом превращать в ботанический сад. Но все же купить комнатные растения желательно хотя бы для гостиной. Да и на кухне они будут приносить пользу. И такая обязанность чаще всего ложится на плечи женщин, выполняющих роль домохозяйки. Ведь растения нужно не только правильно подобрать, но и постоянно ухаживать за ними.

Что нужно знать?

Сегодня в продаже предлагается большое количество растений, которые предназначаются для помещений жилого дома. Ведь там не бывает серьезных перепадов температуры, как на улице, поэтому можно приобрети даже экзотические виды, которые предпочитают теплый климат. Но, как бы то ни было, обязательно приходится учитывать несколько моментов.

Есть растения, которые приходится каждый ден опрыскивать и поливать. Важно заранее знать, какие чувства и ощущения будет вызывать то или иное растение. Следует узнать, насколько высокой окажется через несколько лет пальма или кофейное дерево. Надо заранее определиться, ботанический уголок будет приносить красоту или плоды.

Если хозяева не каждый день бывают дома, следует сразу отказаться от слишком капризных растений. Они требуют серьезного режима ухода. Немаловажное значения имеют еще и условия в доме. И это касается не только тепла, но и достаточного количества солнечного света. Это больше относится к городским квартирам, где не всегда помещения находятся на солнечной стороне.

Неприхотливые варианты

Многим людям в настоящее время приходится сталкиваться с ускоренным ритмом жизни. Нужно рано просыпаться, бежать на работу. А там такая нагрузка, что не всегда хватает времени сходить в столовую в обеденный перерыв. И чтобы больше заработать денег, многие домой возвращаются поздно вечером. А надо еще покупаться, приготовить ужин. Куда уж ухаживать за комнатными растениями?

В таком случае нужно подумать о приобретении неприхотливых домашних растений, которые не нуждаются в ежедневном уходе. Среди них наиболее используемыми считаются такие:

· кустовой фикус, который достаточно поливать только 1 раз в неделю;

кустовой фикус, который достаточно поливать только 1 раз в неделю; · фикус Бенджамина, для которого достаточно окажется периодического опрыскивания;

фикус Бенджамина, для которого достаточно окажется периодического опрыскивания; · кофейное дерево, где частота полива зависит от температуры воздуха в помещении;

кофейное дерево, где частота полива зависит от температуры воздуха в помещении; · чабрец на подоконнике, отличающийся пряным ароматом и своей неприхотливостью.

Можно приобрести еще и ананасовое дерево. Но для него понадобится большое количество солнечного света. Лучший вариант - это широкий подоконник. Но надо помнить о том, что не все растения подходят для домашних животных. Так что и этот момент необходимо учитывать.