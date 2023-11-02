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Ремонт и перетяжка мягкой мебели: особенности услуг

02.11.2023 15:25 — Разное | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Мягкая мебель комфортная и удобная, но склонна к истиранию, износу, продавливанию. Если сидение дивана либо кресла «провалилось», стали выпирать пружины, на обивке появились дырки или заметные затертые места, можно заказать ремонт с перетяжкой. Всегда есть вариант выбросить старую мебель и купить новую, но реставрация обходится дешевле и справляется со своими задачами. Главное условие для ее успешного проведения – целый каркас.

Обивка мебели, ремонт, перетяжка помогут при мелких и существенных дефектах. Также услуги реставрации заказывают для изменения внешнего вида дивана и кресел. Например, вы переехали, сделали ремонт, а старая мебель в целом хорошая, но под новую обстановку не подходит.

Особенности ремонта

Есть два типа ремонта мягкой мебели:

  • · капитальный – предполагает полное восстановление изделия от каркаса до обивки (работы выполняются в мастерской);
  • · восстановительный – осуществляется замена отдельных элементов и механизмов (работы можно проводить на дому у клиента);
  • · косметический – предполагает изменение внешнего вида обивки.

 

Реставрация мебели позволяет экономить, при грамотном выполнении имеет высокое качество и не требует много времени. В большинстве случаев заказывать перетяжку и восстановление дивана либо мягкого уголка не только дешевле, но и проще, чем покупать новый гарнитур.

Когда нужно заказывать перетяжку

Перетяжка мебели в Щучине – хорошее решение, если:

  • · сидения кресел, стульев либо обивка дивана протерлись;
  • · любимый гарнитур со временем утратил привлекательность;
  • · у домочадцев есть аллергия на пыль;
  • · вы хотите обновить внешний вид любимых диванов и кресел.

 

Услуга будет интересна не только частным клиентам, но и коммерческим организациям. Работы по перетяжке щепетильные, трудоемкие, требуют грамотного подхода, поэтому доверять их нужно специалистам.

Как проводится перетяжка

Для заказа перетяжки в Мостах или другом населенном пункте Гродненской области вам нужно оставить заявку на сайте компании peretiazka-grodno.by либо связаться со специалистами по телефону. Мастер выедет по указанному адресу, оценит объем работ и заключит с заказчиком договор на предоставление услуг.

Ткань и тип перетяжки определяет клиент. Если будут вопросы, он сможет получить подробные консультации у специалистов компании. Стоимость рассчитывается до начала работ. Перетяжку можно заказывать одновременно с ремонтом.

 
 
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