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Происшествие на мясокомбинате начали расследовать в Орше
02.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусской Орше собрали группу специалистов для расследования
Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Их готовят к транспортировке для лечения в Минске.
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Накануне на предприятии произошел выброс пара под высоким давлением.
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