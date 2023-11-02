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Происшествие на мясокомбинате начали расследовать в Орше

02.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Происшествие на мясокомбинате начали расследовать в Орше
 Фото: МТРК «Мир»

В белорусской Орше собрали группу специалистов для расследования происшествия на мясоконсервном комбинате. Об этом заявили в Следственном комитете страны. Накануне работники предприятия получили травмы из-за разгерметизации оборудования. Произошел выброс пара под высоким давлением из автоклава – это устройство для консервирования. На фабрике в нем делали тушенку, передает «МИР 24».

Во время инцидента одна из сотрудниц пыталась охладить резервуар. Пострадали пять человек. Им оказывают помощь медики. У работников черепно-мозговые травмы и ожоги.

«Следователями с привлечением специалиста государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята необходимая документация, назначены экспертные исследования. Из числа следователей следственного управления и криминалистов создана группа», – отметила официальный представитель управления следственного комитета по Витебской области Следственного комитета Беларуси Оксана Лазько.

Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Их готовят к транспортировке для лечения в Минске.



 
Теги: Минск
 
 
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Накануне на предприятии произошел выброс пара под высоким давлением.
 
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