Головченко: Беларусь нашла замену западному медоборудованию в России и Китае

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь нашла альтернативу западному медицинскому оборудованию, заместив его продукцией собственного, а также российского и китайского производства. Об этом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко, передает БЕЛТА .

«Возникли сложности не только в закупках западного медицинского оборудования, но и в выполнении ими же своих обязательств по поставке запасных частей, расходных материалов», – констатировал премьер-министр.

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