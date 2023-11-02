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Головченко: Беларусь нашла замену западному медоборудованию в России и Китае

02.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь нашла альтернативу западному медицинскому оборудованию, заместив его продукцией собственного, а также российского и китайского производства. Об этом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко, передает БЕЛТА.

«Возникли сложности не только в закупках западного медицинского оборудования, но и в выполнении ими же своих обязательств по поставке запасных частей, расходных материалов», – констатировал премьер-министр.

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По словам Головченко, были найдены альтернативные поставщики, в том числе техники и запасных частей.

«После ухода европейских поставщиков страна нашла альтернативу на российском и китайском рынках, однако не забывает инвестировать в собственное производство», – подчеркнул премьер.

Треть закупаемого для нужд здравоохранения оборудования поступает от отечественных производителей, отметил Головченко.

Ранее в Беларуси прошел международный стоматологический конгресс, на котором компании из 13 стран показали последние разработки в этой области.



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Треть закупаемого для нужд здравоохранения оборудования поступает от отечественных производителей.
 
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