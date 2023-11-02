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Головченко: Беларусь нашла замену западному медоборудованию в России и Китае
02.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь нашла альтернативу западному медицинскому оборудованию, заместив его продукцией собственного, а также российского и китайского производства. Об этом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко, передает
«Возникли сложности не только в закупках западного медицинского оборудования, но и в выполнении ими же своих обязательств по поставке запасных частей, расходных материалов», – констатировал премьер-министр.
По словам Головченко, были найдены альтернативные поставщики, в том числе техники и запасных частей.
«После ухода европейских поставщиков страна нашла альтернативу на российском и китайском рынках, однако не забывает инвестировать в собственное производство», – подчеркнул премьер.
Треть закупаемого для нужд здравоохранения оборудования поступает от отечественных производителей, отметил Головченко.
Ранее в Беларуси прошел международный стоматологический конгресс, на котором компании из 13 стран показали
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Треть закупаемого для нужд здравоохранения оборудования поступает от отечественных производителей.
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