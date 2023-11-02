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Российской делегации показали белорусские электробусы

02.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российской делегации показали белорусские электробусы
 Фото: МТРК «Мир»

Делегация Костромской области посещает в эти дни Беларусь. В круг интересов российского региона входит и пассажирский транспорт. У крупнейшего в Содружестве предприятия по производству электробусов и троллейбусов большой опыт сотрудничества с Россией и всегда есть что предложить, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

С экспресс- или ночной зарядкой, с одной секцией или «гармошкой», с кондиционерами или без – варианты электробусов предлагают гостям из Костромы. Белорусское предприятие по производству наземного электротранспорта – одна из остановок в рабочей поездке российской делегации.

«Мы недавно провели транспортную реформу. Мы думаем, что в следующем году для пробы приобретем парочку-троечку собственных единиц электрического транспорта. Попробуем поэкспериментировать с инфраструктурой и посмотреть, что это за тема такая», – рассказал заместитель губернатора Костромской области России Юрий Маков.

Кострома не первый регион, который интересуется белорусскими электробусами, троллейбусами и трамваями. После начала масштабного проекта по обновлению общественного транспорта в России минское предприятие переориентировало экспорт с Запада на Восток. В этом году туда уходит 90% машин. Это Барнаул, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород.

«2024 год не будет исключением, мы уже практически сформировали портфель заказов, и основной объем занимают как раз таки поставки в Российскую Федерацию. В первое полугодие у нас будут поставки в Сочи, Краснодар, Новороссийск», – рассказала заместитель генерального директора по маркетингу и продажам холдинга по производству электротранспорта Светлана Русак.

Особенность этих электробусов – технологическая независимость. Труднодоступных деталей в составе – не больше 5%. Остальное – из России, Беларуси и дружественных стран. На машины дают гарантии.

«Это связано с тем, что электронную начинку мы тоже разрабатываем, изготавливаем и программируем у себя на предприятии. Поэтому в отличие от многих наших друзей-конкурентов мы не зависим от третьих поставщиков», – рассказал заместитель генерального директора по инновационному развитию холдинга по производству электротранспорта Олег Быцко.

Белорусский электротранспорт не только покупают, но и собирают в России. В стране работают два совместных предприятия – в Нижнем Новгороде и Новосибирске. По плану к 2025 году Нижний Новгород и Минск вместе соберут 170 трамваев.



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Теги: Минск
 
 
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