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Необходимость воссоздания военной прокуратуры обсудили в Беларуси
02.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нужна или нет военная прокуратура в Беларуси? Этот вопрос в четверг задал президент страны
Ведомство ликвидировали почти 10 лет назад и таким образом сократили штат госаппарата и уменьшили расходы из бюджета. Тогда полномочия по надзору за исполнением законов в вооруженных силах передали гражданским органам. Возобновить работу системы предлагает Генеральная прокуратура. Причина – напряженная международная обстановка. Александр Лукашенко потребовал привести дополнительные аргументы.
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Ведомство ликвидировали почти 10 лет назад и таким образом сократили штат госаппарата и уменьшили расходы из бюджета.
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