Необходимость воссоздания военной прокуратуры обсудили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нужна или нет военная прокуратура в Беларуси? Этот вопрос в четверг задал президент страны Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, сообщает «МИР 24».

«Встает закономерный вопрос: а сейчас на том поле, в той зоне, где должны наблюдать за единообразным, точным соблюдением нашего законодательства прокуроры, обстановка в этих областях изменилась? Наверное. Настолько изменилась, что нам надо сегодня создавать военные прокуратуры? Воссоздать их?» – спросил президент Беларуси.

Ведомство ликвидировали почти 10 лет назад и таким образом сократили штат госаппарата и уменьшили расходы из бюджета. Тогда полномочия по надзору за исполнением законов в вооруженных силах передали гражданским органам. Возобновить работу системы предлагает Генеральная прокуратура. Причина – напряженная международная обстановка. Александр Лукашенко потребовал привести дополнительные аргументы.