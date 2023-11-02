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Необходимость воссоздания военной прокуратуры обсудили в Беларуси

02.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Необходимость воссоздания военной прокуратуры обсудили в Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Нужна или нет военная прокуратура в Беларуси? Этот вопрос в четверг задал президент страны Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, сообщает «МИР 24».

«Встает закономерный вопрос: а сейчас на том поле, в той зоне, где должны наблюдать за единообразным, точным соблюдением нашего законодательства прокуроры, обстановка в этих областях изменилась? Наверное. Настолько изменилась, что нам надо сегодня создавать военные прокуратуры? Воссоздать их?» – спросил президент Беларуси.

Ведомство ликвидировали почти 10 лет назад и таким образом сократили штат госаппарата и уменьшили расходы из бюджета. Тогда полномочия по надзору за исполнением законов в вооруженных силах передали гражданским органам. Возобновить работу системы предлагает Генеральная прокуратура. Причина – напряженная международная обстановка. Александр Лукашенко потребовал привести дополнительные аргументы.



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Ведомство ликвидировали почти 10 лет назад и таким образом сократили штат госаппарата и уменьшили расходы из бюджета.
 
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