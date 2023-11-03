Погода в СНГ: в Казахстане похолодает до минус 15, в Беларуси аномально тепло

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Без осадков и всего плюс шесть ожидается в Москве. В Казахстане ночью местами до минус 15. О погоде в странах Содружества – в материале «МИР 24».

Казахстан

В Алматы светит солнце, а на севере Казахстана снежно, ветрено и скользко. Похожая картина и на востоке страны. Пока морозы минус шесть, но уже к выходным в республику придет антициклон, и в ночные часы похолодает до минус 15.



Зимняя дорога – испытание и для водителей, и для автомобилей. Машина должна быть полностью исправна, чтобы выдержать морозы, гололед и снежные заносы. Поэтому готовиться к сезону нужно серьезно, говорят казахстанские спасатели.

«Надо переобуть на зимнюю резину, обязательно иметь с собой трос, запас ГСМ, аварийный знак, аптечку, фонарик, пауэрбанк заряженный и зимнюю одежду», – рассказал спасатель отряда Департамента по ЧС ВКО Арнат Касенов.

Во время штормовых предупреждений лучше не рисковать и отказаться от дальних поездок, рекомендуют специалисты.

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