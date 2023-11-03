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Погода в СНГ: в Казахстане похолодает до минус 15, в Беларуси аномально тепло

03.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане похолодает до минус 15, в Беларуси аномально тепло
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Без осадков и всего плюс шесть ожидается в Москве. В Казахстане ночью местами до минус 15. О погоде в странах Содружества – в материале «МИР 24».

Казахстан

В Алматы светит солнце, а на севере Казахстана снежно, ветрено и скользко. Похожая картина и на востоке страны. Пока морозы минус шесть, но уже к выходным в республику придет антициклон, и в ночные часы похолодает до минус 15.

Зимняя дорога – испытание и для водителей, и для автомобилей. Машина должна быть полностью исправна, чтобы выдержать морозы, гололед и снежные заносы. Поэтому готовиться к сезону нужно серьезно, говорят казахстанские спасатели.

«Надо переобуть на зимнюю резину, обязательно иметь с собой трос, запас ГСМ, аварийный знак, аптечку, фонарик, пауэрбанк заряженный и зимнюю одежду», – рассказал спасатель отряда Департамента по ЧС ВКО Арнат Касенов.

Во время штормовых предупреждений лучше не рисковать и отказаться от дальних поездок, рекомендуют специалисты.

Беларусь

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В Беларуси комфортная для поздней осени погода: без осадков, днем до плюс 15. При этом будет очень ветрено – порывы до 18 метров в секунду.

На природу в такие теплые дни тянет не только людей, но и домашних животных. В деревне Витебской области спасатели вытащили из болота лошадь. МЧС вызвали местные жители. Животное бродило по поселку без привязи и присмотра хозяина, а утром лошадь нашли застрявшей в трясине.

Кыргызстан

Осень балует кыргызстанцев солнцем. В Бишкеке плюс 18. Осадков не ожидается. Сухой и теплой погодой пользуются специалисты «Зеленхоза».

Агрономы активно высаживают розы и обрезают черенки. Работы ведутся специально в это время года, так цветы лучше приживаются и адаптируются к предстоящей зиме. Пышные кусты появятся во всех районах города уже следующей летом.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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