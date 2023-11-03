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Погода в СНГ: в Казахстане похолодает до минус 15, в Беларуси аномально тепло
03.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Без осадков и всего плюс шесть ожидается в Москве. В Казахстане ночью местами до минус 15. О погоде в странах Содружества – в материале «МИР 24».
Казахстан
В Алматы светит солнце, а на севере Казахстана снежно, ветрено и скользко. Похожая картина и на востоке страны. Пока морозы минус шесть, но уже к выходным в республику придет антициклон, и в ночные часы похолодает до минус 15.
Во время штормовых предупреждений лучше не рисковать и отказаться от дальних поездок, рекомендуют специалисты.
Беларусь
На природу в такие теплые дни тянет не только людей, но и домашних животных. В деревне Витебской области спасатели вытащили из болота лошадь. МЧС вызвали местные жители. Животное бродило по поселку без привязи и присмотра хозяина, а утром лошадь нашли застрявшей в трясине.
Кыргызстан
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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