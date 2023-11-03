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Дольщикам пообещали ключи к Новому году после обращения к президенту Беларуси

03.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дольщикам пообещали ключи к Новому году после обращения к президенту Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Беларуси отреагировал на обращение дольщиков недостроенного дома в густонаселенном микрорайоне Минска. Застройщик разослал извещения о необходимости доплатить солидную сумму. Будущих жильцов, среди которых в основном многодетные семьи, это застало врасплох. В чью пользу разрешилась ситуация, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

До сдачи дома два месяца. Будущим жителям этой многоэтажки пришли «письма счастья»: квадратный метр подорожал на 300 белорусских, или 10 тысяч российских рублей. Споры с инстанциями безрезультатны, и дольщики идут на крайнюю меру.

«Уважаемый Александр Григорьевич, мы дольщики строящегося дома номер 2 в микрорайоне Лошица-7. Мы просим вас рассмотреть этот вопрос и пойти навстречу нам. чтобы найти справедливое и сбалансированное решение», –обратились дольщики к главе государства.

Удорожание коснулось почти 400 семей. В основном это многодетные. Есть и люди с особенностями здоровья. Жилье строили на льготных условиях. Впереди отделка и ремонты квартир, свободных денег нет ни у кого.

«Абсолютно неподъемная сумма. Ни у меня, ни у мужа собственного жилья нет, мы платим за аренду. Я стояла на очереди, по-моему, с 2008 года, сначала сама, потом уже, когда мы стали многодетной семьей, мы перевелись на очередь для многодетных», – рассказала Вероника Черняк.

«У меня трое детей, трое девочек, вот поэтому и идет такая борьба за их интересы, за нашу жизнь. Жить в достойном доме, чтобы у детей было достойное образование, потому что район хороший, школы, сады рядом находятся», – сказала Валерия Бондаренко.

В комплекте с квартирой машиноместо. По договору купить его нужно было обязательно. Оно тоже подорожало. И вся ситуация из-за ошибок в проекте и сметах.

Что такое эскроу-счета и как они могут защитить средства дольщиков?
«Нас не информируют о строительстве этого дома, мы не понимаем, откуда эти суммы, не понимаем, кто виноват в этом. Если бы на протяжении всего строительства мы являлись конкретной стороной по договору и с нами согласовывались изменения в проектной документации, увеличение сметной стоимости», – сказал дольщик Сергей Дайко.

Видеообращение к главе государства разлетелось по соцсетям. На разных платформах десятки тысяч просмотров и комментариев. Президент тоже услышал дольщиков. Реакция последовала в тот же день.

«В соответствии с поручением главы государства Минским городским исполнительным комитетом будет обеспечено строительство и ввод объекта в эксплуатацию в установленные сроки по действующим договорам долевого строительства. Ведется наращивание численности работающих на объекте», – сообщил заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Черников.

И теперь дольщики снова спокойно готовятся к переезду и ждут ключи от собственного жилья. Их обещают отдать к Новому году.



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Теги: Минск
 
 
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Застройщик разослал извещения о необходимости доплатить крупные суммы, и это возмутило людей.
 
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