Дольщикам пообещали ключи к Новому году после обращения к президенту Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси отреагировал на обращение дольщиков недостроенного дома в густонаселенном микрорайоне Минска. Застройщик разослал извещения о необходимости доплатить солидную сумму. Будущих жильцов, среди которых в основном многодетные семьи, это застало врасплох. В чью пользу разрешилась ситуация, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

До сдачи дома два месяца. Будущим жителям этой многоэтажки пришли «письма счастья»: квадратный метр подорожал на 300 белорусских, или 10 тысяч российских рублей. Споры с инстанциями безрезультатны, и дольщики идут на крайнюю меру.

«Уважаемый Александр Григорьевич, мы дольщики строящегося дома номер 2 в микрорайоне Лошица-7. Мы просим вас рассмотреть этот вопрос и пойти навстречу нам. чтобы найти справедливое и сбалансированное решение», –обратились дольщики к главе государства.

Удорожание коснулось почти 400 семей. В основном это многодетные. Есть и люди с особенностями здоровья. Жилье строили на льготных условиях. Впереди отделка и ремонты квартир, свободных денег нет ни у кого.

«Абсолютно неподъемная сумма. Ни у меня, ни у мужа собственного жилья нет, мы платим за аренду. Я стояла на очереди, по-моему, с 2008 года, сначала сама, потом уже, когда мы стали многодетной семьей, мы перевелись на очередь для многодетных», – рассказала Вероника Черняк.

«У меня трое детей, трое девочек, вот поэтому и идет такая борьба за их интересы, за нашу жизнь. Жить в достойном доме, чтобы у детей было достойное образование, потому что район хороший, школы, сады рядом находятся», – сказала Валерия Бондаренко.

В комплекте с квартирой машиноместо. По договору купить его нужно было обязательно. Оно тоже подорожало. И вся ситуация из-за ошибок в проекте и сметах.

Что такое эскроу-счета и как они могут защитить средства дольщиков?