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Строительство БелАЭС завершено: в чем значение проекта для экономики Беларуси?
03.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главная стройка Беларуси окончена.
«Стройка века» окончена, и теперь почти половина электроэнергии в Беларуси будет за счет мирного атома, а это сэкономленные на природном газе миллиарды, доступное электричество для населения, улучшение экологии. И перспективы: «Росатом» предлагает новые совместные проекты – от ядерной медицины до электротранспорта.
«Пархомчик уже научился с вашими энергетиками заправлять электричеством автобус на ходу. Полтора или сколько километров провода. Он поднял, как они говорят, «рогатины», проехал полтора километра – он готов, заправил батарею. Это вообще прогресс большой, не надо останавливаться», – сказал президент Беларуси.
Атомная электростанция превратила Островец в столицу атомщиков. Сюда едет молодежь, приходит частный бизнес. Уровень средней зарплаты – самый высокий по Гродненской области. Город стал лидером и по рождаемости. Развивается инфраструктура, а медицинская помощь в Островце на уровне столичной.
Противников у проекта было много. У опасений есть причина: Беларусь больше всех пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Александр Лукашенко уверен: со временем все поймут – без этого не будет прогресса.
Жители Островца поинтересовались: будет ли вторая АЭС. Президент уже заявлял о такой возможности. В этот раз ответил: вопрос на стадии дискуссии. А сейчас будут модернизировать сети, чтобы сделать атомную электроэнергию доступной даже в самых отдаленных поселках.
Промышленная эксплуатация первого энергоблока АЭС началась в 2021 году.
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Теперь почти половина электроэнергии в Беларуси будет за счет мирного атома, а это сэкономленные на природном газе миллиарды, доступное электричество для...
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