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Строительство БелАЭС завершено: в чем значение проекта для экономики Беларуси?

03.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Строительство БелАЭС завершено: в чем значение проекта для экономики Беларуси?
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Главная стройка Беларуси окончена. Александр Лукашенко посетил атомную электростанцию в городе Островце Гродненской области. Ее возводили белорусские и российские специалисты, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Стройка века» окончена, и теперь почти половина электроэнергии в Беларуси будет за счет мирного атома, а это сэкономленные на природном газе миллиарды, доступное электричество для населения, улучшение экологии. И перспективы: «Росатом» предлагает новые совместные проекты – от ядерной медицины до электротранспорта.

«Пархомчик уже научился с вашими энергетиками заправлять электричеством автобус на ходу. Полтора или сколько километров провода. Он поднял, как они говорят, «рогатины», проехал полтора километра – он готов, заправил батарею. Это вообще прогресс большой, не надо останавливаться», – сказал президент Беларуси.

Главное требование президента – безопасность. По этому критерию и выбрали российский проект. В нем предусмотрено все, вплоть до падения самолета на реактор. Принимала станцию специальная комиссия.

Специалистов готовили и в Беларуси, и в России. Возводили станцию тоже вместе. Для белорусских строителей это первый опыт, но не последний. Уже есть договоренности по сотрудничеству в третьих странах. В планах – Египет и Венгрия.

«Я Путину сказал: «Ты знаешь, станцию ты мне построишь, но мы должны вместе строить, и мы должны научиться, на сколько это возможно, по максимуму». И надо Путина поблагодарить. Он молодец. Он говорит: «Все, что ты попросишь, все, что белорусы могут, берите, делайте». Вместе, говорит, поедем за границу строить», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Атомная электростанция превратила Островец в столицу атомщиков. Сюда едет молодежь, приходит частный бизнес. Уровень средней зарплаты – самый высокий по Гродненской области. Город стал лидером и по рождаемости. Развивается инфраструктура, а медицинская помощь в Островце на уровне столичной.

«Подходящих земель, грунтов мы выбрали только два –здесь и в Могилевской области. Я долго колебался, принимая решение. Надо было развивать этот край. Замысел был такой, что я обязан в этот северо-западный край как-то вдохнуть жизнь», – говорил президент Беларуси.

Противников у проекта было много. У опасений есть причина: Беларусь больше всех пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Александр Лукашенко уверен: со временем все поймут – без этого не будет прогресса.

«Нет перспективы без чистой энергии. Без электричества мы не сможем развиваться. Я это понимал. Атомная энергетика выведена в ранг «зеленой», чистой. Это будущее», – подчеркивал белорусский лидер.

Жители Островца поинтересовались: будет ли вторая АЭС. Президент уже заявлял о такой возможности. В этот раз ответил: вопрос на стадии дискуссии. А сейчас будут модернизировать сети, чтобы сделать атомную электроэнергию доступной даже в самых отдаленных поселках.

Промышленная эксплуатация первого энергоблока АЭС началась в 2021 году.



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