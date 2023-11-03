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Лукашенко вручили паспорт готовности БелАЭС
03.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Станция будет вырабатывать около 40% от всей потребляемой электроэнергии страны. Это позволит сэкономить на природном газе. Во время строительства особое внимание уделялось безопасности. Работу объекта тщательно проверила специальная комиссия. В действии два энергоблока. Александр Лукашенко поинтересовался у главы «Росатома» о возможности размещения третьего агрегата. Белорусского лидера заверили: проблем не возникнет. Обсудили и перспективы, которые открывает атомная энергетика. Одна из них – развитие электротранспорта.
Белорусская АЭС – это совместный объект. Ее строили по российскому проекту и с участием специалистов из России.
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Объект строили по российскому проекту и с участием специалистов из России.
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