Лукашенко вручили паспорт готовности БелАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первую атомную электростанцию достроили в Беларуси. Ее возводили 10 лет. Александру Лукашенко торжественно вручили паспорт готовности объекта, передает «МИР 24».

Станция будет вырабатывать около 40% от всей потребляемой электроэнергии страны. Это позволит сэкономить на природном газе. Во время строительства особое внимание уделялось безопасности. Работу объекта тщательно проверила специальная комиссия. В действии два энергоблока. Александр Лукашенко поинтересовался у главы «Росатома» о возможности размещения третьего агрегата. Белорусского лидера заверили: проблем не возникнет. Обсудили и перспективы, которые открывает атомная энергетика. Одна из них – развитие электротранспорта.

«Пархомчик уже научился с вашими энергетиками заправлять электричеством автобус на ходу. Полтора или сколько километров провода. Он поднял «рогатины», проехал полтора километра – он готов, заправил батарею. Это вообще прогресс большой, не надо останавливаться», – сказал Александр Лукашенко.

Белорусская АЭС – это совместный объект. Ее строили по российскому проекту и с участием специалистов из России.