Беларусь начнет закупать российские самолеты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие белорусской авиации в условиях санкций. Национальный перевозчик будет закупать самолеты в России, а детали к ним производить внутри страны. Появляются и новые маршрутные схемы, а комфорт пассажиров повышается, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В этом году впервые 10 летчиков, подготовленных в Беларуси, приступили к полетам. В стране теперь обучают своих пилотов гражданской авиации. Такая специальность появилась в отечественном учебном учреждении.



В маршрутной сетке стали активно использовать схему полетов «треугольник». Подход для авиации перспективный и выгодный. Благодаря такой формуле вернули к работе региональный аэропорт. Так, рейс Гомель-Москва выполняют из столицы по новому маршруту: Минск-Москва-Гомель-Москва и снова Минск.

«Нам удалось замкнуть один из областных аэропортов, который после турбулентного периода выпал из схемы воздушных перевозок. В авиационном мире это оптимальная возможность нарастить количество пассажиров и задействовать количество аэропортов с учетом того состава авиационной техники, который находится в эксплуатации», – рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Игорь Голуб.

В парке белорусского авиаперевозчика 13 воздушных судов, каждому около 11 лет. Это средний показатель в «жизни» пассажирских лайнеров. Пока их хватает для перевозок, но компания работает на перспективу и ведет переговоры о закупке самолетов российского производства.

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