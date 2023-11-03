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Беларусь начнет закупать российские самолеты
03.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развитие белорусской авиации в условиях санкций. Национальный перевозчик будет
В этом году впервые 10 летчиков, подготовленных в Беларуси, приступили к полетам. В стране теперь обучают своих пилотов гражданской авиации. Такая специальность появилась в отечественном учебном учреждении.
В парке белорусского авиаперевозчика 13 воздушных судов, каждому около 11 лет. Это средний показатель в «жизни» пассажирских лайнеров. Пока их хватает для перевозок, но компания работает на перспективу и ведет переговоры о закупке самолетов российского производства.
Расширят возможности и для путешественников. В лайнерах белорусской авиакомпании появится система развлечений. Во время полета пассажиры смогут воспользоваться локальным Wi-Fi: посмотреть кино или мультфильм, послушать аудиокнигу или прочитать новости. С осуществлением этой идеи поможет российская компания.
Национальная белорусская авиакомпания переориентировала направления полетов и открыла новые маршруты в страны Содружества. Так, уже 18 ноября из аэропорта Минска можно будет улететь в Самару. Билеты в продаже.
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Детали к ним будут производиться внутри республики.
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