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Пять человек пострадали на заводе калийных удобрений в Беларуси
04.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пять человек получили тяжелые травмы на территории производства калийных удобрений в Беларуси. Пострадавшие – электрослесари, которые застряли в транспортной кабине, спускавшейся по шахтному стволу, передает телеканал «МИР 24».
Пострадавшие госпитализированы в больницу Солигорска. Туда же направлена бригада высококвалифицированных врачей из Минска. Об этом распорядился министр здравоохранения республики Дмитрия Пиневича. Медики оказывают консультативную и практическую помощь местным врачам.
По предварительной информации, у всех пострадавших тяжелые сочетанные травмы, в том числе переломы ключиц, позвоночника, таза и нижних конечностей.
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Пострадавшие госпитализированы в больницу Солигорска.
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