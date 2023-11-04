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Пять человек пострадали на заводе калийных удобрений в Беларуси

04.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пять человек получили тяжелые травмы на территории производства калийных удобрений в Беларуси. Пострадавшие – электрослесари, которые застряли в транспортной кабине, спускавшейся по шахтному стволу, передает телеканал «МИР 24».

Пострадавшие госпитализированы в больницу Солигорска. Туда же направлена бригада высококвалифицированных врачей из Минска. Об этом распорядился министр здравоохранения республики Дмитрия Пиневича. Медики оказывают консультативную и практическую помощь местным врачам.

По предварительной информации, у всех пострадавших тяжелые сочетанные травмы, в том числе переломы ключиц, позвоночника, таза и нижних конечностей.

Ранее на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана произошла авария. Погибли 46 человек. В больницах Караганды остаются 27 пострадавших. Один пациент в реанимации, состояние остальных стабильное.



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Теги: Минск
 
 
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Пострадавшие госпитализированы в больницу Солигорска.
 
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