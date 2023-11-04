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Современный детский сад на 230 детей открыли в Минске

04.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Современный детский сад на 230 детей открыли в Минске
 МТРК «Мир»

Новый современный детский сад, построенный по всем передовым стандартам, открыли в Минске. Он рассчитан на 230 воспитанников, передает телеканал «МИР 24».

В дошкольном учреждении установили интерактивные площадки, мультиборды и компьютерную игровую. Оборудовали музыкальный зал для праздников и занятий. Спортом дети будут заниматься в гимнастическом зале и бассейне. Также есть помещения для дополнительных занятий.

«Садик получился просторный, комфортный, светлый, приятный для детей, очень положительные отзывы имеет от родителей, которые здесь рядом проживают. Здесь планируется строительство жилых домов, развитие инвестиционных проектов. Движет этим возможность людям жить и работать», – рассказал глава администрации Центрального района Минска Николай Поляков.

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Для прогулок рядом с детским садом обустроили игровые площадки с теневыми навесами и спортивные зоны. Еще один акцент сделали на безбарьерную среду. Кабинеты и другие помещения приспособлены также для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что в белорусских школах обновили классы, мебель, системы безопасности, отремонтировали спортивные площадки и столовые. Также в учебных учреждениях для учителей сделали отдельные комнаты для приема пищи. А в спортзалах появились бассейны и лыжные базы.



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Теги: Минск
 
 
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В дошкольном учреждении установили интерактивные площадки, мультиборды и компьютерную игровую.
 
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