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Современный детский сад на 230 детей открыли в Минске
04.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Новый современный детский сад, построенный по всем передовым стандартам, открыли в Минске. Он рассчитан на 230 воспитанников, передает телеканал «МИР 24».
В дошкольном учреждении установили интерактивные площадки, мультиборды и компьютерную игровую. Оборудовали музыкальный зал для праздников и занятий. Спортом дети будут заниматься в гимнастическом зале и бассейне. Также есть помещения для дополнительных занятий.
Ранее сообщалось, что
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В дошкольном учреждении установили интерактивные площадки, мультиборды и компьютерную игровую.
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