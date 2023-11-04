Современный детский сад на 230 детей открыли в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Новый современный детский сад, построенный по всем передовым стандартам, открыли в Минске. Он рассчитан на 230 воспитанников, передает телеканал «МИР 24».

В дошкольном учреждении установили интерактивные площадки, мультиборды и компьютерную игровую. Оборудовали музыкальный зал для праздников и занятий. Спортом дети будут заниматься в гимнастическом зале и бассейне. Также есть помещения для дополнительных занятий.

«Садик получился просторный, комфортный, светлый, приятный для детей, очень положительные отзывы имеет от родителей, которые здесь рядом проживают. Здесь планируется строительство жилых домов, развитие инвестиционных проектов. Движет этим возможность людям жить и работать», – рассказал глава администрации Центрального района Минска Николай Поляков.

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