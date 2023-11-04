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Воспитанники Минского суворовского училища открыли памятник погибшим выпускникам

04.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Воспитанники Минского суворовского училища открыли памятник погибшим выпускникам
 Фото: МТРК «Мир»

Минскому суворовскому училищу – 70 лет. Его воспитанники встретились в стенах учреждения. Они заложили аллеи и открыли памятник погибшим выпускникам Суворовского, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Ровный строй, чеканный шаг. На плацу Суворовского почти парад. Здесь учатся около 500 юношей. Артем Галковский поступил, чтобы в первую очередь мыслить, как настоящий мужчина.

«Тяжело, когда дома находишься, представлять свою жизнь без какого-то определенного распорядка дня, без этой дисциплины, это как бы закаляет твой характер. В будущем вижу себя офицером вооруженных сил», – рассказал учащийся Минского суворовского военного училища Артем Галковский.

Военная выправка не зависит от возраста. По плацу гордо маршируют выпускники практически всех лет. Училище не забывают. Помогают финансово, часто заходят в гости.

«Суворовское училище для меня – дом, здесь из меня сделали мужчину, который в жизни потом пронес вот эту кадетскую честь до конца службы. Материально-техническая база изменилась очень сильно, но самое главное, что сохранилось – это дух, который здесь существует», – отметил выпускник Минского суворовского военного училища, капитан третьего ранга Евгений Лесик.

У этого суворовца самое почетное место за трибуной. Генерал-полковник Петр Чаус – первый выпускник училища и первый министр обороны независимой Беларуси. Сюда поступил в год открытия – в 1953-м. Воспитанниками тогда становились дети погибших фронтовиков, сироты и беспризорники.

«У нас был один человек, у которого отец остался, был военком, и остался еще брат двоюродный у одного, остальные все были сироты круглые, такие, как я. Наши учителя – все фронтовики, они все воевали, все вернулись в войны, с фронта, поэтому им было очень интересно с нами заниматься, как со своими детьми», – рассказал первый Министр обороны Беларуси Петр Чаус.

Несколько десятков выпускников Суворовского погибли при исполнении служебных обязанностей. Их почтили минутой молчания. К новому памятнику возложили цветы, а в честь юбилея училища заложили две символические аллеи – знаний и памяти.

«Произведено училищем 67 выпусков, более 13 тысячам суворовцев училище дало путевку в жизнь, многие из них занимают в настоящий момент руководящие должности Вооруженных сил как Республики Беларусь, так и других государств», – отметил начальник Минского суворовского военного училища Дмитрий Кучук.

Десятки из них доросли до генералов. Еще больше стали учеными. Здесь говорят: бывших суворовцев не бывает. Ведь их всех объединяют главные качества – ответственность и дисциплина.

Днем Минского суворовского военного училища считается 6 ноября. В этот день в 1953 году ему торжественно вручили Красное знамя.



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Днем Минского суворовского военного училища считается 6 ноября. В этот день в 1953 году ему торжественно вручили Красное знамя.
 
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