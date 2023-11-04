|
Воспитанники Минского суворовского училища открыли памятник погибшим выпускникам
04.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минскому суворовскому училищу – 70 лет. Его воспитанники встретились в стенах учреждения. Они заложили аллеи и открыли памятник погибшим выпускникам Суворовского, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Ровный строй, чеканный шаг. На плацу Суворовского почти парад. Здесь учатся около 500 юношей. Артем Галковский поступил, чтобы в первую очередь мыслить, как настоящий мужчина.
Военная выправка не зависит от возраста. По плацу гордо маршируют выпускники практически всех лет. Училище не забывают. Помогают финансово, часто заходят в гости.
У этого суворовца самое почетное место за трибуной. Генерал-полковник Петр Чаус – первый выпускник училища и первый министр обороны независимой Беларуси. Сюда поступил в год открытия – в 1953-м. Воспитанниками тогда становились дети погибших фронтовиков, сироты и беспризорники.
Несколько десятков выпускников Суворовского погибли при исполнении служебных обязанностей. Их почтили минутой молчания. К новому памятнику возложили цветы, а в честь юбилея училища заложили две символические аллеи – знаний и памяти.
Десятки из них доросли до генералов. Еще больше стали учеными. Здесь говорят: бывших суворовцев не бывает. Ведь их всех объединяют главные качества – ответственность и дисциплина.
Днем Минского суворовского военного училища считается 6 ноября. В этот день в 1953 году ему торжественно вручили Красное знамя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем Минского суворовского военного училища считается 6 ноября. В этот день в 1953 году ему торжественно вручили Красное знамя.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)