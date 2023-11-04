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Артиллерийский тягач времен Великой Отечественной подняли со дна реки в Беларуси
04.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские спасатели подняли со дна реки артиллерийский тягач времен Великой Отечественной войны. Операцию провел отряд спецназначения МЧС, передает «МИР 24».
По данным историков, в 40-х годах прошлого столетия на реке Щаре на западе Беларуси был мост. Во время наступления фашисты его взорвали и затопили гусеничный тягач. Спустя 80 лет машину нашли. Работы шли несколько дней. С дрона изучили местность, осушили место нахождения тягача, раскопали землю на два метра в глубину.
Находку передадут в
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Находку передадут в историко-культурный комплекс «Линия Сталина».
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