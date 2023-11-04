Артиллерийский тягач времен Великой Отечественной подняли со дна реки в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские спасатели подняли со дна реки артиллерийский тягач времен Великой Отечественной войны. Операцию провел отряд спецназначения МЧС, передает «МИР 24».

По данным историков, в 40-х годах прошлого столетия на реке Щаре на западе Беларуси был мост. Во время наступления фашисты его взорвали и затопили гусеничный тягач. Спустя 80 лет машину нашли. Работы шли несколько дней. С дрона изучили местность, осушили место нахождения тягача, раскопали землю на два метра в глубину.

«Он лежит на правом боку, и необходимо произвести отмывку его, освобождение от грунта, с последующим уже непосредственно извлечением. Отмывка его – очень трудоемкий и очень длительный процесс. И также поступает постоянно вода от близлежащей реки», – рассказал заместитель начальника центра республиканского отряда особого назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси Денис Каешко.