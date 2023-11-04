ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Артиллерийский тягач времен Великой Отечественной подняли со дна реки в Беларуси

04.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Артиллерийский тягач времен Великой Отечественной подняли со дна реки в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусские спасатели подняли со дна реки артиллерийский тягач времен Великой Отечественной войны. Операцию провел отряд спецназначения МЧС, передает «МИР 24».

По данным историков, в 40-х годах прошлого столетия на реке Щаре на западе Беларуси был мост. Во время наступления фашисты его взорвали и затопили гусеничный тягач. Спустя 80 лет машину нашли. Работы шли несколько дней. С дрона изучили местность, осушили место нахождения тягача, раскопали землю на два метра в глубину.

«Он лежит на правом боку, и необходимо произвести отмывку его, освобождение от грунта, с последующим уже непосредственно извлечением. Отмывка его – очень трудоемкий и очень длительный процесс. И также поступает постоянно вода от близлежащей реки», – рассказал заместитель начальника центра республиканского отряда особого назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси Денис Каешко.

Находку передадут в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». До наших дней уцелело лишь несколько тягачей такого класса, которые прошли через всю Великую Отечественную.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Находку передадут в историко-культурный комплекс «Линия Сталина».
 
Новости дня
Новости разные
 
Уборка урожая в стабилизационные фонды началась в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2023
Mir24.TV Belarus
04.11.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика