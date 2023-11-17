Как прошла эвакуация из сектора Газа граждан Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Специальный рейс из Каира приземлился в аэропорту Минска. Белорусская авиакомпания доставила на родину граждан страны, которые покинули сектор Газа, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Этот борт пролетел почти пять тысяч километров и приземлился в минском аэропорту вне расписания. В салоне заняты почти 30% мест.

В самолете – белорусы и их семьи. Всего 41 пассажир, из них 22 ребенка. Инна Эльнади прилетела с пятью детьми. Она мечтала выбраться из горячей точки больше месяца. Просьбы об эвакуации консулу начала писать в первые дни эскалации конфликта.

«Почему написала? Потому что она родилась там, у нее еще не было наших документов, они помогали нам с документами. И уже с каждым днем там становилось все хуже и хуже. Мы уже там и надежду теряли и отчаивались. Они говорят: «Все ждите». Ну и вот, дождались», – рассказала гражданка республики Беларусь Инна Эльнади.

«Сейчас на севере там жизнь непригодна, все разрушено. У меня мама по имени Инна, папа по имени Мухамед, мои сестрички – Силен, Мария и Энжи, и еще мой брат Имран», – сказал сын Инны Эльнади Ибрагим.

Многие пассажиры рейса не могут сдержать слез. Эмма Шейхаль в Газе прожила 25 лет. С мужем бежала с севера на юг региона. Первое время в Беларуси будет жить у матери в Гродненской области.

«Дай бог, чтобы все закончилось. Нас вывезли, спасибо большое Александру Григорьевичу Лукашенко, дипломаты белорусские тоже очень нам помогали, всегда были на связи с нами. Со вчерашнего дня мы не спали, потому что было много у кого проблемы с документами», – отметила гражданка республики Беларусь Эмма Шейхаль.

В зоне прилета многолюдно. Пассажиров встретили их родственники и представители Красного Креста. Они раздают куртки и пледы. В Египте плюс 26, в Минске температура минусовая.



«Жду свою семью, свою мать, отца и двоих братьев. Я очень ждал этого момента, я очень переживал. Все было очень сложно, интернет несколько раз появлялся, и то на промежутки очень маленькие, с ними связывался чисто на международных СМС», –сказал родственник эвакуированных из сектора Газа Фарис Махди.

Все эвакуированные покинули Газу через погранпереход «Рафах». Белорусский самолет в Египет вылетел в четверг утром. На помощь отправились медики и психологи МЧС. Это специалисты из отряда специального назначения «Зубр». Оказать поддержку поручил президент Александр Лукашенко.



«Рейс некоммерческий, решением главы государства это эвакуационный рейс. Подготовились к рейсу, подготовили экипаж, экипаж усиленный, проверенный, опытный, рейс дальний, опять же с определенными особенностями, потому что пассажиры, поведение пассажиров, их моральное состояние», –рассказал генеральный директор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец.



«Спасение каждого человека очень дорого, потому что в основном сейчас берут на борт детей, а дети – самое ценное, это бесспорно», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Государства Палестина в Республике Беларусь Ахмед Мохаммед Алмадбух.

Белорусская авиакомпания готова предоставить самолеты для следующих эвакуационных рейсов, если возникнет такая необходимость.