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Как прошла эвакуация из сектора Газа граждан Беларуси?
17.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Специальный рейс из Каира
Этот борт пролетел почти пять тысяч километров и приземлился в минском аэропорту вне расписания. В салоне заняты почти 30% мест.
В самолете – белорусы и их семьи. Всего 41 пассажир, из них 22 ребенка. Инна Эльнади прилетела с пятью детьми. Она мечтала выбраться из горячей точки больше месяца. Просьбы об эвакуации консулу начала писать в первые дни эскалации конфликта.
«Сейчас на севере там жизнь непригодна, все разрушено. У меня мама по имени Инна, папа по имени Мухамед, мои сестрички – Силен, Мария и Энжи, и еще мой брат Имран», – сказал сын Инны Эльнади Ибрагим.
Многие пассажиры рейса не могут сдержать слез. Эмма Шейхаль в Газе прожила 25 лет. С мужем бежала с севера на юг региона. Первое время в Беларуси будет жить у матери в Гродненской области.
В зоне прилета многолюдно. Пассажиров встретили их родственники и представители Красного Креста. Они раздают куртки и пледы. В Египте плюс 26, в Минске температура минусовая.
Все эвакуированные покинули Газу через погранпереход «Рафах». Белорусский самолет в Египет вылетел в четверг утром. На помощь отправились медики и психологи МЧС. Это специалисты из отряда специального назначения «Зубр». Оказать поддержку поручил президент Александр Лукашенко.
Белорусская авиакомпания готова предоставить самолеты для следующих эвакуационных рейсов, если возникнет такая необходимость.
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