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«Так сядь и покажи, как надо!» История белоруса, который стал барабанщиком, а потом сделал из любви к барабанам бизнес
20.11.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Мы привыкли воспринимать музыку звуками, но на самом деле музыка это не звуки, а расстояние между ними, т.е. пустоты, тишина, — рассуждает владелец
«В музыку я пришел случайно»
— Идею создания школы барабанов я вынашивал очень долго. Как-то в беседе со своим хорошим другом Вячеславом Казачковым я об этом обмолвился. У Вячеслава большой предпринимательский опыт, и он сказал, что пора бы уже поделиться знаниями с другими людьми и открыть школу барабанов. Он дал мне тот импульс, которого не хватало, и сильно помог на начальном этапе, за что я ему благодарен.
Название школы происходит от музыкального термина «groove», который означает ритмическое ощущение в музыке, при котором хочется двигаться и танцевать. Мне это название очень понравилось, оно красиво звучит и отражает нашу суть. А академия мы потому, что у нас очень скрупулезный подход к занятиям.
Сам я профессиональный музыкант, хотя учился сначала в медицинском колледже, потом на биофаке БГУ, и в музыку пришел отчасти случайно. В школьные времена я долгое время занимался танцами, но врачи мне в какой-то момент запретили, а моя творческая составляющая никуда не делась и искала выход. Так я начал играть на гитаре, и даже в 9−10 классе собрал свою музыкальную группу. У барабанщика в нашей группе не получалось играть многие композиции, поэтому я ему постоянно подсказывал что и как. В какой-то момент он мне говорит: «Так сядь и покажи, как надо!». Я сел — и у меня с первого раза получилось сыграть, хотя до этого я не притрагивался к барабанам.
Чуть позже я захотел играть в профессиональной группе. Интернет в то время еще не был развит, поэтому я искал их по объявлениям в музыкальных газетах — оказалось, что барабанщики нужны чаще всего. Так мне очень захотелось пойти именно в это направление.
«Открытие студии обошлось в 5 тысяч долларов, а по времени заняло примерно полгода»
Академия открылась в 2022 году: не самое удачное время, поэтому сам процесс несколько затянулся. На тот момент была большая проблема с рекламой, т.к. инфополе было занято другими темами. На время я сконцентрировался на закупке оборудования и ремонте помещения. С ним мне очень повезло — раньше на месте академии была звукозаписывающая студия: помещение удачно освободилось, и его нужно было только немного переоборудовать. Для открытия студии я какую-то часть денег взял в долг, какую-то — вложил сам. Всего для открытия мне понадобилось около 5 тысяч долларов.
К оборудованию у меня особый подход: мне важен звук, и хочется, чтобы люди при игре на барабанах ощущали весь спектр качественного звучания. Часто в школах используют оборудование для начинающих, но такой подход мне не импонирует.
С инструментами мне тоже в некоторой степени повезло — в момент открытия студии много музыкантов уезжало из Беларуси, и они продавали свое оборудование не очень дорого. Так у меня получилось собрать хороший сет.
Весь процесс, от момента, когда я понял, что буду открывать академию, до момента, когда прошло первое занятие, занял 5−6 месяцев. Около месяца я анализировал рынок и искал помещение, остальное время занимался непосредственно оборудованием.
Я начинал работать один, вел занятия и занимался всеми организационными вопросами. Чуть позже появился человек, который взял на себе соцсети. Еще немного позже ко мне пришли несколько преподавателей, все они мои знакомые с большим музыкальным и педагогическим опытом, а рекламу я отдал агентству.
«Я очень скептически относился к маркетингу и рекламе, но за год бюджет вырос в 3,5 раза»
Что касается рекламы, то сразу мне было очень сложно понять, что это и как с ней работать. Я музыкант, и когда мне нужно было перестроиться и начать идентифицировать себя не как барабанщик, а как предприниматель, я столкнулся с внутренним сопротивлением.
В музыке мне было понятно, что и как делать, я чувствовал себя на своем месте, а в предпринимательстве для меня все было новым. Раньше я не ничего не знал о маркетинге, о продажах, о том, как нужно общаться с клиентами. Все это я изучал непосредственно на «поле боя».
Если взять, например, маркетинг, то к нему я, относился как к чему-то не совсем нужному, и не до конца осознавал ценность рекламы, как инструмента бизнеса. В самом начале на рекламу у меня уходило около $ 200, сейчас — порядка $ 700, при этом клиент обходится примерно в $ 20, но он задерживается надолго и, конечно же, приносит гораздо больше. Я осознал, что на рекламу денег жалеть не стоит.
«Ничего в этой жизни нельзя делать без любви»
Когда я только открывал академию, было немного страшно, но я был уверен в своей экспертизе. Когда начался большой поток клиентов, было непонятно, как уделить всем время и сохранить качество услуг. Но у меня собралась хорошая команда, и они взяли на себя часть учеников. Для меня это был очень интересный период жизни, и я вынес для себя много уроков.
Самый главный касается слова «отношение». Это не только отношения между людьми, но и отношение к самому себе, отношение к делу. Ничего в этой жизни нельзя делать без благих намерений и без любви. Начиная от принятия какого-то решения, заканчивая общением с людьми. Это обязательно.
Если делать что-то не по совести, то это обязательно обернется чем-нибудь неприятным. Нужно быть максимально честным с самим собой.
С приходом в предпринимательство у меня начал сильно меняться круг общения. Отчасти это связано с тем, что я отошел от концертной деятельности, отчасти с тем, что у меня начало появляться много вопросов и нужно было где-то искать на них ответы. Так, стало понятно, что не хватает коммуникации с людьми, которые уже давно занимаются бизнесом. Тогда мне порекомендовали пойти на курс по нетворкингу к
Я шел туда с большой долей скептицизма. Нетворкинг ассоциировался с манипуляциями, но все оказалось не так. Курс был очень интересным и полезным. Там я завел новые интересные знакомства.
«После открытия академии, я узнал, что такое тайм-менеджмент»
Однако у меня изменился не только круг общения, но и режим дня — он стал более структурированным. Сейчас мне нужно четко планировать свой график, начиная от часов, когда приходят заниматься люди, заканчивая съемками для рекламы. Так я узнал, что такое тайм-менеджмент.
Сейчас у меня есть базовые потребности, не закрыв которые, я не смогу работать. Сюда относится мое здоровье: спорт, питание и сон. Если я не закрываю эти потребности, я не могу делать все остальное. Получается, что моя жизнь стала более управляемой. В неделе у меня есть обязательный день для планирования дальнейшей работы.
Меня всегда заряжала сцена, ее сейчас немного не хватает, но зато я обзавелся новыми знакомствами, и эти люди меня заряжают очень сильно, за ними хочется тянуться.
Много энергии отнимает «операционка»: внимание и время, которые можно было бы уделить принятию решений для развития бизнеса, остаются там… В начале я столкнулся с тем, что страшно отдавать кому-то часть этих обязанностей, но потом их взял на себя один из наших сотрудников. Это высвободило много ресурсов, которые можно потратить на развитие академии.
Сейчас у меня в планах открытие филиалов в областных центрах Беларуси и запуск групповых занятий. Изначально я был против такого формата, но запрос на него есть. Сейчас у нас уже есть парные занятия: к нам могут прийти супруги или друзья, и им очень нравится такой совместный досуг. Еще у нас есть корпоративные услуги, которые себя неплохо показали. Мы приезжаем в компании или к нам приходят сотрудники, для которых мы проводим мастер-классы.
Я считаю, что нужно действовать, пробовать, ошибаться, выносить уроки. Если ошибаться и потом переживать из-за этого, то можно застрять в этом состоянии. Ошибка — это всегда опыт. И я всегда рад, когда я делаю ошибки, потому что так у меня появляется возможность получить уникальный опыт.
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«Так сядь и покажи, как надо!» История белоруса, который стал барабанщиком, а потом сделал из любви к барабанам бизнес
«Мы привыкли воспринимать музыку звуками, но на самом деле музыка это не звуки, а расстояние между ними, т.е. пустоты, тишина, - рассуждает владелец академии...
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