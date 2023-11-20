«Так сядь и покажи, как надо!» История белоруса, который стал барабанщиком, а потом сделал из любви к барабанам бизнес

Источник материала: ProBusiness



Александр Ковалев.

«Мы привыкли воспринимать музыку звуками, но на самом деле музыка это не звуки, а расстояние между ними, т.е. пустоты, тишина, — рассуждает владелец академии барабанов „A-Groove“ Александр Ковалев. — Музыку мы воспринимаем при помощи тишины. Если задуматься, то этот опыт можно перенести на все сферы жизни. Не обязательно замечать только очевидное, потому что за очевидными вещами мы не видим много полезного». После 15 лет карьеры музыканта Александр решил учить людей игре на барабанах и очень этим доволен. «Про бизнес» поговорил с предпринимателем о его необычном деле.

«В музыку я пришел случайно»

— Идею создания школы барабанов я вынашивал очень долго. Как-то в беседе со своим хорошим другом Вячеславом Казачковым я об этом обмолвился. У Вячеслава большой предпринимательский опыт, и он сказал, что пора бы уже поделиться знаниями с другими людьми и открыть школу барабанов. Он дал мне тот импульс, которого не хватало, и сильно помог на начальном этапе, за что я ему благодарен.

Название школы происходит от музыкального термина «groove», который означает ритмическое ощущение в музыке, при котором хочется двигаться и танцевать. Мне это название очень понравилось, оно красиво звучит и отражает нашу суть. А академия мы потому, что у нас очень скрупулезный подход к занятиям.





Сам я профессиональный музыкант, хотя учился сначала в медицинском колледже, потом на биофаке БГУ, и в музыку пришел отчасти случайно. В школьные времена я долгое время занимался танцами, но врачи мне в какой-то момент запретили, а моя творческая составляющая никуда не делась и искала выход. Так я начал играть на гитаре, и даже в 9−10 классе собрал свою музыкальную группу. У барабанщика в нашей группе не получалось играть многие композиции, поэтому я ему постоянно подсказывал что и как. В какой-то момент он мне говорит: «Так сядь и покажи, как надо!». Я сел — и у меня с первого раза получилось сыграть, хотя до этого я не притрагивался к барабанам.

Чуть позже я захотел играть в профессиональной группе. Интернет в то время еще не был развит, поэтому я искал их по объявлениям в музыкальных газетах — оказалось, что барабанщики нужны чаще всего. Так мне очень захотелось пойти именно в это направление.





«Открытие студии обошлось в 5 тысяч долларов, а по времени заняло примерно полгода»

Академия открылась в 2022 году: не самое удачное время, поэтому сам процесс несколько затянулся. На тот момент была большая проблема с рекламой, т.к. инфополе было занято другими темами. На время я сконцентрировался на закупке оборудования и ремонте помещения. С ним мне очень повезло — раньше на месте академии была звукозаписывающая студия: помещение удачно освободилось, и его нужно было только немного переоборудовать. Для открытия студии я какую-то часть денег взял в долг, какую-то — вложил сам. Всего для открытия мне понадобилось около 5 тысяч долларов.





К оборудованию у меня особый подход: мне важен звук, и хочется, чтобы люди при игре на барабанах ощущали весь спектр качественного звучания. Часто в школах используют оборудование для начинающих, но такой подход мне не импонирует.

С инструментами мне тоже в некоторой степени повезло — в момент открытия студии много музыкантов уезжало из Беларуси, и они продавали свое оборудование не очень дорого. Так у меня получилось собрать хороший сет.

Весь процесс, от момента, когда я понял, что буду открывать академию, до момента, когда прошло первое занятие, занял 5−6 месяцев. Около месяца я анализировал рынок и искал помещение, остальное время занимался непосредственно оборудованием.





Я начинал работать один, вел занятия и занимался всеми организационными вопросами. Чуть позже появился человек, который взял на себе соцсети. Еще немного позже ко мне пришли несколько преподавателей, все они мои знакомые с большим музыкальным и педагогическим опытом, а рекламу я отдал агентству.

«Я очень скептически относился к маркетингу и рекламе, но за год бюджет вырос в 3,5 раза»

Что касается рекламы, то сразу мне было очень сложно понять, что это и как с ней работать. Я музыкант, и когда мне нужно было перестроиться и начать идентифицировать себя не как барабанщик, а как предприниматель, я столкнулся с внутренним сопротивлением.

В музыке мне было понятно, что и как делать, я чувствовал себя на своем месте, а в предпринимательстве для меня все было новым. Раньше я не ничего не знал о маркетинге, о продажах, о том, как нужно общаться с клиентами. Все это я изучал непосредственно на «поле боя».





Если взять, например, маркетинг, то к нему я, относился как к чему-то не совсем нужному, и не до конца осознавал ценность рекламы, как инструмента бизнеса. В самом начале на рекламу у меня уходило около $ 200, сейчас — порядка $ 700, при этом клиент обходится примерно в $ 20, но он задерживается надолго и, конечно же, приносит гораздо больше. Я осознал, что на рекламу денег жалеть не стоит.

«Ничего в этой жизни нельзя делать без любви»

Когда я только открывал академию, было немного страшно, но я был уверен в своей экспертизе. Когда начался большой поток клиентов, было непонятно, как уделить всем время и сохранить качество услуг. Но у меня собралась хорошая команда, и они взяли на себя часть учеников. Для меня это был очень интересный период жизни, и я вынес для себя много уроков.





Самый главный касается слова «отношение». Это не только отношения между людьми, но и отношение к самому себе, отношение к делу. Ничего в этой жизни нельзя делать без благих намерений и без любви. Начиная от принятия какого-то решения, заканчивая общением с людьми. Это обязательно.

Если делать что-то не по совести, то это обязательно обернется чем-нибудь неприятным. Нужно быть максимально честным с самим собой.





С приходом в предпринимательство у меня начал сильно меняться круг общения. Отчасти это связано с тем, что я отошел от концертной деятельности, отчасти с тем, что у меня начало появляться много вопросов и нужно было где-то искать на них ответы. Так, стало понятно, что не хватает коммуникации с людьми, которые уже давно занимаются бизнесом. Тогда мне порекомендовали пойти на курс по нетворкингу к Дмитрию Рожкову .





Я шел туда с большой долей скептицизма. Нетворкинг ассоциировался с манипуляциями, но все оказалось не так. Курс был очень интересным и полезным. Там я завел новые интересные знакомства.

«После открытия академии, я узнал, что такое тайм-менеджмент»

Однако у меня изменился не только круг общения, но и режим дня — он стал более структурированным. Сейчас мне нужно четко планировать свой график, начиная от часов, когда приходят заниматься люди, заканчивая съемками для рекламы. Так я узнал, что такое тайм-менеджмент.





Сейчас у меня есть базовые потребности, не закрыв которые, я не смогу работать. Сюда относится мое здоровье: спорт, питание и сон. Если я не закрываю эти потребности, я не могу делать все остальное. Получается, что моя жизнь стала более управляемой. В неделе у меня есть обязательный день для планирования дальнейшей работы.

Меня всегда заряжала сцена, ее сейчас немного не хватает, но зато я обзавелся новыми знакомствами, и эти люди меня заряжают очень сильно, за ними хочется тянуться.





Много энергии отнимает «операционка»: внимание и время, которые можно было бы уделить принятию решений для развития бизнеса, остаются там… В начале я столкнулся с тем, что страшно отдавать кому-то часть этих обязанностей, но потом их взял на себя один из наших сотрудников. Это высвободило много ресурсов, которые можно потратить на развитие академии.





Сейчас у меня в планах открытие филиалов в областных центрах Беларуси и запуск групповых занятий. Изначально я был против такого формата, но запрос на него есть. Сейчас у нас уже есть парные занятия: к нам могут прийти супруги или друзья, и им очень нравится такой совместный досуг. Еще у нас есть корпоративные услуги, которые себя неплохо показали. Мы приезжаем в компании или к нам приходят сотрудники, для которых мы проводим мастер-классы.





Я считаю, что нужно действовать, пробовать, ошибаться, выносить уроки. Если ошибаться и потом переживать из-за этого, то можно застрять в этом состоянии. Ошибка — это всегда опыт. И я всегда рад, когда я делаю ошибки, потому что так у меня появляется возможность получить уникальный опыт.



