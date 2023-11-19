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Трансгенные козы, коровы-рекордсменки и ферма будущего: как наука и технологии изменили сельское хозяйство Беларуси?
19.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За 30 лет сельское хозяйство Беларуси совершило настоящий прорыв. Белорусские ученые создали в лабораториях трансгенных коз, молоко которых содержит много ценного белка – лактоферрина. Вывели уникальную породу коров-рекордсменок и вырастили сотни сортов различных культур. А в агрогородке Мазолово открылась настоящая ферма будущего, где активно используют космические технологии. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич узнала, как благодаря науке и технологиям обеспечивается продовольственная безопасность страны.
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Трансгенные козы, коровы-рекордсменки и ферма будущего: как наука и технологии изменили сельское хозяйство Беларуси?
Как благодаря современным технологиям обеспечивается продовольственная безопасность страны, смотрите в программе «Специальный репортаж».
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