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Трансгенные козы, коровы-рекордсменки и ферма будущего: как наука и технологии изменили сельское хозяйство Беларуси?

19.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Трансгенные козы, коровы-рекордсменки и ферма будущего: как наука и технологии изменили сельское хозяйство Беларуси?
 Фото: МТРК «Мир»

За 30 лет сельское хозяйство Беларуси совершило настоящий прорыв. Белорусские ученые создали в лабораториях трансгенных коз, молоко которых содержит много ценного белка – лактоферрина. Вывели уникальную породу коров-рекордсменок и вырастили сотни сортов различных культур. А в агрогородке Мазолово открылась настоящая ферма будущего, где активно используют космические технологии. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич узнала, как благодаря науке и технологиям обеспечивается продовольственная безопасность страны.

Смотрите в программе «Специальный репортаж»:

  • Как лактоферрин помогает в борьбе с ковидом?
  • В какие страны поставляют белорусских коров-рекордсменок?
  • Как устроена космическая ферма в Витебской области?
  • Каким получается хлеб из зерна тритикале – смеси ржи и пшеницы?
  • И как сельскохозяйственные дроны помогают повысить урожайность?


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Как благодаря современным технологиям обеспечивается продовольственная безопасность страны, смотрите в программе «Специальный репортаж».
 
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