Трансгенные козы, коровы-рекордсменки и ферма будущего: как наука и технологии изменили сельское хозяйство Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За 30 лет сельское хозяйство Беларуси совершило настоящий прорыв. Белорусские ученые создали в лабораториях трансгенных коз, молоко которых содержит много ценного белка – лактоферрина. Вывели уникальную породу коров-рекордсменок и вырастили сотни сортов различных культур. А в агрогородке Мазолово открылась настоящая ферма будущего, где активно используют космические технологии. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич узнала, как благодаря науке и технологиям обеспечивается продовольственная безопасность страны.

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