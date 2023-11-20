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Водители Беларуси начали «переобувать» автомобили

20.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Водители Беларуси начали «переобувать» автомобили
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Автомобилисты Беларуси готовятся к ночным заморозкам и меняют летние шины на зимние. Госавтоинспекция просит не дожидаться штрафов. Когда их начнут выписывать и есть ли очереди на шиномонтаж, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Час времени, и безопасность обеспечена. Александр Зорко приехал менять колеса на рабочем авто. Свою машину уже «переобул».

«Как только я понимаю, что мне куда-то ехать надо далеко, и температура около пяти градусов, я понимаю, что уже все, надо менять. И, конечно, смотришь на то, чтобы пораньше это сделать, потому что потом очереди сумасшедшие», – рассказал автовладелец.

На шиномонтаж лучше записываться заранее. В день здесь обслуживают до 40 машин. Нередко на одно авто может уйти несколько часов, если диски стали кривыми или в них появились трещины.

Замена шин в среднем стоит 60 белорусских рублей (или 1700 российских). Периодически нужно покупать новые комплекты. На выбор – отечественные и зарубежные покрышки. Цена вопроса – 600 белорусских рублей. Это 17 тысяч российских.

«В зимние шины добавлено больше силикона, чтобы они на морозе не дубели, и чтобы хорошее сцепление было. Ну и протекторы. В зимних шинах протектор более грубый и очень много ламелей, которые цепляются за лед и за снег», – пояснил директор шинного центра Александр Маковец.

Большинство белорусских водителей – уже на зимней резине. Сотрудники ГАИ напоминают: успеть переобуться нужно до 1 декабря. После будут штрафовать.

«Порекомендовал бы водителям перестраивать свой стиль вождения на более спокойный и на более низкие скорости, рассчитывать дистанцию до впереди движущегося средства. Штраф может быть от двух до пяти базовых величин. Это до 185 белорусских рублей», – отметил заместитель начальника Госавтоинспекции главного управления внутренних дел Мингорисполкома Денис Ливанович.

Это чуть больше 5000 российских. Сотрудники Госавтоинспекции подчеркивают: замена шин намного дешевле многочисленных штрафов. А главное, сохранит жизнь водителям и пешеходам.



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В Госавтоинспекции призвали выполнить необходимую процедуру, не дожидаясь штрафов.
 
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