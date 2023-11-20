Водители Беларуси начали «переобувать» автомобили

На шиномонтаж лучше записываться заранее. В день здесь обслуживают до 40 машин. Нередко на одно авто может уйти несколько часов, если диски стали кривыми или в них появились трещины.

Замена шин в среднем стоит 60 белорусских рублей (или 1700 российских). Периодически нужно покупать новые комплекты. На выбор – отечественные и зарубежные покрышки. Цена вопроса – 600 белорусских рублей. Это 17 тысяч российских.

«В зимние шины добавлено больше силикона, чтобы они на морозе не дубели, и чтобы хорошее сцепление было. Ну и протекторы. В зимних шинах протектор более грубый и очень много ламелей, которые цепляются за лед и за снег», – пояснил директор шинного центра Александр Маковец.

Большинство белорусских водителей – уже на зимней резине. Сотрудники ГАИ напоминают: успеть переобуться нужно до 1 декабря. После будут штрафовать.

«Порекомендовал бы водителям перестраивать свой стиль вождения на более спокойный и на более низкие скорости, рассчитывать дистанцию до впереди движущегося средства. Штраф может быть от двух до пяти базовых величин. Это до 185 белорусских рублей», – отметил заместитель начальника Госавтоинспекции главного управления внутренних дел Мингорисполкома Денис Ливанович.