ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Блогеры и YouTube: как раскрутить собственный канал и грамотно работать с инфлюенсерами?

20.11.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Блогеры и YouTube: как раскрутить собственный канал и грамотно работать с инфлюенсерами?
Фото с сайта otosklad.ru

Блогеры и YouTube: как раскрутить собственный канал и грамотно работать с инфлюенсерами?

24 ноября приглашаем на большую встречу Клуба Про бизнес, где вас ждет блиц-выступление двух белорусских экспертов: Александр Скрипченко, основатель агентства YouTube Stars Media и резидент Клуба Про бизнес и Анастасия Рекиш, основатель собственного маркетингового агентства, блогер и медиаэксперт.

Вот все подробности.

Регистрация на встречу стартует в 18:30, в столичном отеле «Ренессанс» (пр. Дзерджинского 1Е)

С 19:00 до 19:40 состоится блиц-выступление Александра Скрипченко на тему «Как стать популярным на YouTube»:

Блогеры и YouTube: как раскрутить собственный канал и грамотно работать с инфлюенсерами?

  • Какой контент давать аудитории: поиск тем и идей
  • Ошибки при создании контента
  • Правила продвижения: как раскручивается собственный канал

С 19:40 до 20:10 на сцене — Анастасия Рекиш, с темой: «Как работать с белорусскими блогерами»

  • Блогеры: кто работает на рынке Беларуси и на какую тему
  • Как оценивать качество работы блогеров
  • Постановка техзадания и контроль результатов

Что публиковал «Про бизнес» от Анастасии Рекиш — читайте здесь.

Блогеры и YouTube: как раскрутить собственный канал и грамотно работать с инфлюенсерами?
Анастасия Рекиш, вступление в Клубе Про бизнес

С 20:10 до 21:20 Проходит мозговой штурм

Затем мы приглашаем вас на неформальное общение и фуршет — нетворкинг продлиться до 23−00.

Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.

Блогеры и YouTube: как раскрутить собственный канал и грамотно работать с инфлюенсерами?

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)

На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.

Блогеры и YouTube: как раскрутить собственный канал и грамотно работать с инфлюенсерами?
Встреча Клуба Про бизнес

Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

________________________________________________________________

Генеральный партнер Клуба:

Блогеры и YouTube: как раскрутить собственный канал и грамотно работать с инфлюенсерами?

________________________________________________________________

Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите нам rp@probusiness.io либо звоните по телефону +375296228835

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогеры и YouTube: как раскрутить собственный канал и грамотно работать с инфлюенсерами?
 
Новости дня
Новости разные
 
Что такое парящий потолок?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.11.2023
Mir24.TV Belarus
20.11.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика