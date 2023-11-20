Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта otosklad.ru

Блогеры и YouTube: как раскрутить собственный канал и грамотно работать с инфлюенсерами?

24 ноября приглашаем на большую встречу Клуба Про бизнес, где вас ждет блиц-выступление двух белорусских экспертов: Александр Скрипченко, основатель агентства YouTube Stars Media и резидент Клуба Про бизнес и Анастасия Рекиш, основатель собственного маркетингового агентства, блогер и медиаэксперт.

Вот все подробности.

Регистрация на встречу стартует в 18:30, в столичном отеле «Ренессанс» (пр. Дзерджинского 1Е)

С 19:00 до 19:40 состоится блиц-выступление Александра Скрипченко на тему «Как стать популярным на YouTube»:





Какой контент давать аудитории: поиск тем и идей

Ошибки при создании контента

Правила продвижения: как раскручивается собственный канал

С 19:40 до 20:10 на сцене — Анастасия Рекиш, с темой: «Как работать с белорусскими блогерами»

Блогеры: кто работает на рынке Беларуси и на какую тему

Как оценивать качество работы блогеров

Постановка техзадания и контроль результатов

Что публиковал «Про бизнес» от Анастасии Рекиш — читайте здесь .



Анастасия Рекиш, вступление в Клубе Про бизнес

С 20:10 до 21:20 Проходит мозговой штурм

Затем мы приглашаем вас на неформальное общение и фуршет — нетворкинг продлиться до 23−00.

Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)

На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.



Встреча Клуба Про бизнес

Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео:

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Генеральный партнер Клуба:





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