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Блогеры и YouTube: как раскрутить собственный канал и грамотно работать с инфлюенсерами?
20.11.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Блогеры и YouTube: как раскрутить собственный канал и грамотно работать с инфлюенсерами?
24 ноября приглашаем на большую встречу Клуба Про бизнес, где вас ждет блиц-выступление двух белорусских экспертов: Александр Скрипченко, основатель агентства YouTube Stars Media и резидент Клуба Про бизнес и Анастасия Рекиш, основатель собственного маркетингового агентства, блогер и медиаэксперт.
Вот все подробности.
Регистрация на встречу стартует в 18:30, в столичном отеле «Ренессанс» (пр. Дзерджинского 1Е)
С 19:00 до 19:40 состоится блиц-выступление Александра Скрипченко на тему «Как стать популярным на YouTube»:
С 19:40 до 20:10 на сцене — Анастасия Рекиш, с темой: «Как работать с белорусскими блогерами»
Что публиковал «Про бизнес» от Анастасии Рекиш —
С 20:10 до 21:20 Проходит мозговой штурм
Затем мы приглашаем вас на неформальное общение и фуршет — нетворкинг продлиться до 23−00.
Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.
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Что такое Клуб Про бизнес?
Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.
В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)
На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.
Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео:
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Генеральный партнер Клуба:
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Блогеры и YouTube: как раскрутить собственный канал и грамотно работать с инфлюенсерами?
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