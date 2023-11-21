Погода в СНГ: тепло вернулось в Казахстан, морозы пришли в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за снегопада закрыты пункты пропуска на российско-грузинской границе. На Верхнем Ларсе – более тысячи машин. Водители третий день ждут, когда осадки возьмут паузу и дорогу откроют. О погоде в других странах СНГ рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Внушительная порция тепла досталась Кызылорде на юге Казахстана. Там – плюс 20. Алматы вновь окутал густой туман. В остальные регионы страны активный циклон принес снегопад и метели. Картину непогоды дополняет ветер порывами до 28 метров в секунду.

На севере республики стихия оставила без света и связи десятки тысяч абонентов. Самая сложная ситуация – в районе Магжана Жумабаева. Там рухнула опора линии электропередачи. Ремонтники пообещали в течение трех дней вернуть электричество.

Кыргызстан

В Кыргызстане – бархатные плюс 20, но теплу осталось недолго. Уже завтра температура начнет возвращаться в климатические рамки, а жители высокогорных районов уже ощутили дефицит тепла: там подморозило и легли сугробы.

Высокогорные перевалы покрыты снегом. Дорожные службы расчищают полотно и обрабатывают специальными средствами. Спасатели рекомендуют автолюбителям взять с собой в поездку лопаты и цепи противоскольжения – они могут пригодиться в экстренных ситуациях.

Беларусь

В Беларуси сегодня облачно с прояснениями и морозно. По стране – до минус шести градусов. В некоторых районах будет снежно и скользко: время достать из шкафов теплые шарфы и шапки.

Белорусские коммунальщики к зиме полностью готовы. Чтобы сделать пешеходные дорожки безопасными, работники запаслись песком и тысячами лопат. Только в Минске в этом году чистить улицы будут 59 тракторов-щеток и 17 погрузчиков снега. Автовладельцы же должны самостоятельно убирать снег на расстоянии не менее метра от своей машины.

Армения

В Армении – репетиция зимы. Под утро в Ереване выпал снег и подморозило. Позже солнце выглянуло из-за туч, и снежинки растаяли. Сейчас в армянской столице – скупые плюс шесть.

На зимней волне и горные районы страны. Внушительная порция снега выпадет в Шираке, Лори, Гегаркунике, Арагацотне, Котайке и Вайоц Дзоре. Осадки придут в компании сильного ветра.