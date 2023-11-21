Лукашенко назначил новых послов в Китай, ЮАР, Сербию, Зимбабве и Индонезию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко назначил послов Беларуси в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию. Президент поручил развивать экономические связи и политический диалог, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.



Отдельный разговор состоялся с двумя дипломатами. Китай и Зимбабве – страны чрезвычайно важные, подчеркнул президент. За связи с КНР теперь отвечает экс-министр экономики Александр Червяков. Такой опыт выведет сотрудничество Минска и Пекина на новый уровень, уверен Лукашенко. Вот Игорю Маршалову предстоит дружеские отношения с Хараре превратить в надежные, партнерские.

«Они нас ждут очень. Нас ценят. Мы доказали, что мы солидные люди. Они хотят, чтобы мы свои технологии и в машиностроении, и других отраслях: строительстве, здравоохранении, образовании (подготовка кадров очень важна), да и в аграрном секторе, переносили в Зимбабве», – заявил лидер Беларуси.

Зимбабве впервые за много лет обеспечила свою продовольственную безопасность. Помогли белорусские тракторы. Соседи на африканском континенте таким опытом заинтересовались.

«Они обеспечили себя главным продуктом. Почему Мозамбику не можем помочь? Можем. Поэтому надо разобраться в ситуации и главный акцент делать на той стране, где мы очень нужны и где мы можем им помочь. Естественно, это не благотворительность», – добавил Лукашенко.

Диалог с Мозамбиком будет налаживать посол в Южно-Африканской Республике. В ЮАР, по словам дипломата, акцент сделают на совместном производстве техники и добыче полезных ископаемых. Мозамбик и страны-соседки интересны, в первую очередь, выходом к морю.

«Логистика сейчас – это ахиллесова пята нашей внешней торговли. Поэтому будем решать и логистические вопросы. Экономика Мозамбика схожа с экономикой Зимбабве. В Зимбабве у нас очень хорошие результаты, поэтому моей задачей будет перенести опыт нашей работы в Зимбабве на Мозамбик и добиться таких же результатов», – отметил, посол Республики Беларусь в ЮАР Игорь Белый.

Новый посол отправится и в европейскую страну. Задачей для Сергея Малиновского в Сербии станет не только развитие торговли, но и оценка ситуации на политическом поле.

«Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси, это их работа, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним», – заявил Александр Лукашенко.

Беларусь будет закрепляться и в Юго-Восточной Азии Индонезии, Малайзии и Сингапуре. Президент заявил: основных дипломатов Минск перебросит туда, где есть «движение» и желание сотрудничать. Главным критерием работы послов станут экономические показатели.