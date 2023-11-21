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Лукашенко назначил новых послов в Китай, ЮАР, Сербию, Зимбабве и Индонезию
21.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко назначил послов Беларуси в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию. Президент поручил развивать экономические связи и политический диалог, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Зимбабве впервые за много лет обеспечила свою продовольственную безопасность. Помогли белорусские тракторы. Соседи на африканском континенте таким опытом заинтересовались.
Диалог с Мозамбиком будет налаживать посол в Южно-Африканской Республике. В ЮАР, по словам дипломата, акцент сделают на совместном производстве техники и добыче полезных ископаемых. Мозамбик и страны-соседки интересны, в первую очередь, выходом к морю.
Новый посол отправится и в европейскую страну. Задачей для Сергея Малиновского в Сербии станет не только развитие торговли, но и оценка ситуации на политическом поле.
Беларусь будет закрепляться и в Юго-Восточной Азии Индонезии, Малайзии и Сингапуре. Президент заявил: основных дипломатов Минск перебросит туда, где есть «движение» и желание сотрудничать. Главным критерием работы послов станут экономические показатели.
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Главным критерием, по которым будет определяться качество работы послов, станут экономические показатели.
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