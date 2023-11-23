«Вам еще и заплатят!». Как бизнес может утилизировать отработанное масло и получать дополнительную выгоду?

Источник материала: ProBusiness





Отработанное машинное масло во многих компаниях просто сливают или сжигают, не задумываясь о том, что есть более грамотный, экологичный и выгодный вариант. Где-то просто не знают, как действовать правильно, где-то просто не хотят тратить время, чтобы разобраться. Но ответственный бизнес в Беларуси все-таки есть. Мы отправились в один из автоцентров компании «Атлант-М», чтобы посмотреть, как на практике происходит процедура сдачи отработанного масла . Показательный мастер-класс для нас провели специалисты предприятия «ДВЧ» .

Чуть меньше года назад «Про бизнес» уже побывал на этом предприятии. Также мы рассказывали , какова ситуация на белорусском рынке переработки. А затем встречались с представителями компании, чтобы поговорить о достижениях в производстве. Теперь настал момент посмотреть на практике, как происходит процесс сдачи отработанного масла для бизнеса.

«ДВЧ-менеджмент» — белорусское предприятие, которое специализируется на переработке индустриальных и моторных масел. На строительство производства ушло около $ 20 млн, которые удалось привлечь с помощью иностранных инвестиций. Запуск состоялся в 2015 году. Предприятие стало вторым проектом в СНГ, который сохраняет экономическую выгоду от переработки и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду. По объему производства продуктов из переработанного масла компания приблизилась к показателю в 1000 тонн в месяц. Начинали с 200 тонн. Подробнее об истории предприятия и его деятельности можно прочитать здесь .

«Редкий случай, когда компания платит клиентам»

Ежегодно в Беларуси потребляется около 100 тысяч тонн смазочных автомобильных и индустриальных масел. К сожалению, пока в лучшем случае перерабатывается около 20−25% от всего этого объема. Многие компании просто не задумываются о правильном способе утилизации, не владеют информацией о том, как это нужно делать и куда обращаться.

При этом 1 литр отработанного масла при попадании в окружающую среду может загрязнить до 1000 литров воды. Руководитель отдела закупок «ДВЧ-Менеджмент» Николай Лукша рассказал «Про бизнес» о ситуации на рынке отработанного масла, нагрузке на экологию и выгоде сотрудничества с переработчиком.



Николай Лукша и Александр Василько (слева направо).

— Любые отработанные масла относятся ко вторичным материальным ресурсам, которые в соответствии с законодательством должны быть собраны, переданы переработчику. При этом должна быть получена вторичная материальная выгода.

В целом, наши клиенты — это любая компания, у которой есть автопарк либо промышленное оборудование. С нами сотрудничают практически все госструктуры.

Мы перерабатываем моторные и индустриальные масла, и благодаря наличию необходимой лицензии наши клиенты закрывают все свои вопросы с отчетностью. Ведь они сдают масло напрямую переработчику, не нужно оформлять какие-то дополнительные документы.





У «ДВЧ-Менеджмент» есть специализированный автопарк. Представители компании сами приезжают и забирают отработанное масло без каких-либо разливов. И неважно, это мелкие бочки, большой подземный или наземный резервуар. Для компании это отработанная схема, поэтому никаких трудностей и заминок, которые могли бы как-то затронуть работу бизнеса, не возникает.

Клиенту достаточно предоставить доступ к емкости — все остальное сотрудники «ДВЧ» сделают сами.



— Также мы оперативно рассчитываемся с нашими клиентами за масло, которое нам сдают на переработку. То есть бизнес получает выгоду от того, что поступает правильно. Уникальный случай, когда «ДВЧ-Менеджмент» еще и сама платит своим же клиентам. Цены зависят от количества образуемого отработанного масла и периодичности его сдачи: чем выше объемы и чаще периодичность — тем выше цена. В Европе данная сфера дотируется государством, и, как правило, переработчикам еще и платят. У нас пока данная сфера только на пути к такого рода процессам.





Переработка масла VS «теневой рынок»

На «теневом» рынке отработанное масло зачастую используется как энергоресурс для отопления СТО, например. Не оформляется никаких документов, и расчеты производятся наличными. Соответственно, в отчетность это не попадает, что чревато административной ответственностью (прим. «Про бизнес» — штраф до 1000 базовых величин для юридических лиц). Также нарушаются правила забора и перевозки отработанного масла. Могут быть и разливы, и переливы.

— Мы активно боремся с «серым» рынком, куда уходит около 50% всего отработанного масла. Объясняем компаниям выгоду отказа от рисков при несоблюдении законодательства в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами. А это и огромные штрафы, и вред здоровью, и урон экологии, и пожароопасность.





Компания предлагает использовать альтернативные виды топлива. Оказывается, отопление с помощью твердотопливного котла обходится экономичнее и с учетом сдачи отработанного масла на переработку и получения за это компенсации позволяет даже выходить в плюс.

К 2030 году «ДВЧ» планирует перерабатывать до 50−70% отработанного масла, которое ежегодно образуется в Беларуси. Это общемировая практика, цифры реалистичные, и к этому нужно стремиться. Важно донести до сознания людей, что переработка отработанного масла — единственно правильный способ обращения с такими отходами.

Было интересно сопоставить потенциальный урон окружающей среде от сжигания масла, которое мы уже переработали. Получилось порядка 13,1 млн тонн выбросов парниковых газов, что сопоставимо с годом жизнедеятельности такого города как Минск. Эта цифра красноречивее всего говорит о том, почему грамотная переработка — это то, к чему все компании рано или поздно должны прийти.

«Слить отработанное масло?! Сама мысль звучит варварски»

В Беларуси, к счастью, есть ответственный бизнес, который уже давно пришел к грамотной утилизации отработанного масла. Например, среди таких компания-автодилер «Атлант-М». Забор масел у компании производится регулярно по 1−2 раза в неделю с различных автоцентров.





Мы приехали в автоцентр Kia «Атлант-М», где как раз происходила процедура забора масла. Здесь мы встретились с руководителем отдела ремонтного цеха Kia «Атлант-М на Независимости» Юрием Карпеевым. Он показал, как организован процесс сдачи отработанного масла в компании.

— Если зайти в наш ремонтный цех Kia «Атлант-М на Независимости», вы заметите, что кто-то из автослесарей обязательно выполняет процедуру замены масла.

К счастью, владельцы Kia разделяют наше мнение, что за любым сложным механизмом нужен уход, регулярное ТО и своевременная замена компонентов и расходников. Своевременная — значит, по регламенту — т.е. на 10−15 тысяч км пробега в зависимости от модели автомобиля Kia. Без этого — дорогостоящие узлы и агрегаты быстро придут в негодность. Особенно, если автомобиль используется в тяжелых условиях: поездки на короткие расстояния, длительная работа двигателя на холостом ходу или движение с малой скоростью на дальние расстояния, движение по неровной, запыленной, загрязненной дороге, дороге без покрытия или дороге, покрытой гравием или солью, и т.д.

Кроме того, важно помнить, что отработанное масло относится к опасным химическим отходам. Кажется, ну что такое 3−4 литра отработанного масла? Можно же куда-нибудь слить и забыть, не тратить время. Но даже сама такая мысль звучит по-варварски. Отработанное масло содержит примеси тяжелых металлов, сажу, и надолго остается в окружающей среде — один кубометр масла загрязнит землю более чем на 100 лет.

Да и непонятно, зачем куда-то выливать опасные отходы, если давно придумали цивилизованные способы утилизации!



Владимир Васильев, экономист по материально техническому снабжению Kia «Атлант-М

Как происходит процесс утилизации с нашей стороны? Все просто. Сначала все отработанное масло собираем в специальные резервуары.







Затем мы вызываем специалистов из компании «ДВЧ», они в назначенное время приезжают со спецтехникой и забирают его на переработку. Это означает, что опасное химическое вещество не навредит окружающей среде, а еще послужит в промышленности или на предприятиях.

Важно понимать, что сбором отработанных масел может заниматься только предприятие, имеющее специализированную лицензию на сбор, транспортировку и переработку.

«ДВЧ» как раз такая компания, у которой, помимо лицензии, есть собственный автопарк и перерабатывающее предприятие.









И что же дальше?

Уже несколько лет предприятие «ДВЧ» ведет постоянную просветительскую работу: взаимодействует с бизнесом и объясняет преимущества правильной утилизации отработанных масел. Причем коммуникации ведутся не только с крупными компаниями, например, белорусскими промышленными производствами, средним и малым бизнесом — с СТО, детейлинг-центрами и другими профильными компаниями.

— Объясняем, почему отработанные масла так важно утилизировать правильным образом, а не сжигать и не сливать, например. Говорим о рисках работы с «серым рынком», рассказываем, куда можно сдать масла, как происходит процедура. И постепенно все больше компаний приходят к верным выводам. Мы это видим на практике: объемы закупок отработанного масла за последние годы выросли почти в 2,5 раза. Но мы продолжаем ставить еще более амбициозные цели.

Для того чтобы процесс забора масел был организован четко и слаженно, в «ДВЧ» трудится целый отдел, который управляет всеми этими операциями. Формирование маршрутов, заключение новых контрактов, сопровождение действующих клиентов, просветительская работа, предложения по изменению законодательства, предложение альтернатив по сжиганию — все это сферы ответственности сотрудников офиса «ДВЧ-Менеджмент».















Генеральный директор «ДВЧ» Александр Василько:

— Мы стремимся генерировать множество новых идей. Раз в квартал приглашаем представителей успешного бизнеса и проводим нетворкинг совместно с ними, чтобы получить обратную связь и свежий взгляд.

Так, например, мы приглашали Павла Макаревича из «БезНалТех Групп». На сегодня его компания — одна из самых быстрорастущих в сфере торговли оборудованием. Нас заинтересовал его опыт, поэтому мы пригласили Павла в качестве модератора. Вникнув в наши процессы, бизнесмены могут помочь сформировать новое видение некоторых аспектов деятельности на пути к достижению цели — перерабатывать 75% отработанных масел. Не стоит рассчитывать, что кто-то со стороны будет развивать ваш бизнес, но получив несколько значимых идей со стороны, мы продолжаем стремительно расти.



Николай Лукша (руководитель отдела сбора), Павел Макаревич (основатель «БезНалТех Групп»), Александр Василько (генеральный директор «ДВЧ»).

В долгосрочной перспективе предприятие рассчитывает помочь Беларуси войти в число передовых стран в сегменте утилизации масел. По ожиданиям, к 2030 году можно добиться переработки 50−70% от общего объема отработанного масла. Для этого производительные мощности предприятия должны составлять примерно 3−4 тысячи тонн в месяц.