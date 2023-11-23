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«Вам еще и заплатят!». Как бизнес может утилизировать отработанное масло и получать дополнительную выгоду?
23.11.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Отработанное машинное масло во многих компаниях просто сливают или сжигают, не задумываясь о том, что есть более грамотный, экологичный и выгодный вариант. Где-то просто не знают, как действовать правильно, где-то просто не хотят тратить время, чтобы разобраться. Но ответственный бизнес в Беларуси все-таки есть. Мы отправились в один из автоцентров компании «Атлант-М», чтобы посмотреть, как на практике происходит процедура
Чуть меньше года назад «Про бизнес» уже
«Редкий случай, когда компания платит клиентам»
Ежегодно в Беларуси потребляется около 100 тысяч тонн смазочных автомобильных и индустриальных масел. К сожалению, пока в лучшем случае перерабатывается около 20−25% от всего этого объема. Многие компании просто не задумываются о правильном способе утилизации, не владеют информацией о том, как это нужно делать и куда обращаться.
При этом 1 литр отработанного масла при попадании в окружающую среду может загрязнить до 1000 литров воды.Руководитель отдела закупок «ДВЧ-Менеджмент» Николай Лукша рассказал «Про бизнес» о ситуации на рынке отработанного масла, нагрузке на экологию и выгоде сотрудничества с переработчиком.
— Любые отработанные масла относятся ко вторичным материальным ресурсам, которые в соответствии с законодательством должны быть собраны, переданы переработчику. При этом должна быть получена вторичная материальная выгода.
В целом, наши клиенты — это любая компания, у которой есть автопарк либо промышленное оборудование. С нами сотрудничают практически все госструктуры.
Мы перерабатываем моторные и индустриальные масла, и благодаря наличию необходимой лицензии наши клиенты закрывают все свои вопросы с отчетностью. Ведь они сдают масло напрямую переработчику, не нужно оформлять какие-то дополнительные документы.
У «ДВЧ-Менеджмент» есть специализированный автопарк. Представители компании сами приезжают и забирают отработанное масло без каких-либо разливов. И неважно, это мелкие бочки, большой подземный или наземный резервуар. Для компании это отработанная схема, поэтому никаких трудностей и заминок, которые могли бы как-то затронуть работу бизнеса, не возникает.
Клиенту достаточно предоставить доступ к емкости — все остальное сотрудники «ДВЧ» сделают сами.
— Также мы оперативно рассчитываемся с нашими клиентами за масло, которое нам сдают на переработку. То есть бизнес получает выгоду от того, что поступает правильно. Уникальный случай, когда «ДВЧ-Менеджмент» еще и сама платит своим же клиентам. Цены зависят от количества образуемого отработанного масла и периодичности его сдачи: чем выше объемы и чаще периодичность — тем выше цена. В Европе данная сфера дотируется государством, и, как правило, переработчикам еще и платят. У нас пока данная сфера только на пути к такого рода процессам.
Переработка масла VS «теневой рынок»
На «теневом» рынке отработанное масло зачастую используется как энергоресурс для отопления СТО, например. Не оформляется никаких документов, и расчеты производятся наличными. Соответственно, в отчетность это не попадает, что чревато административной ответственностью (прим. «Про бизнес» — штраф до 1000 базовых величин для юридических лиц). Также нарушаются правила забора и перевозки отработанного масла. Могут быть и разливы, и переливы.
— Мы активно боремся с «серым» рынком, куда уходит около 50% всего отработанного масла. Объясняем компаниям выгоду отказа от рисков при несоблюдении законодательства в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами. А это и огромные штрафы, и вред здоровью, и урон экологии, и пожароопасность.
Компания предлагает использовать альтернативные виды топлива. Оказывается, отопление с помощью твердотопливного котла обходится экономичнее и с учетом сдачи отработанного масла на переработку и получения за это компенсации позволяет даже выходить в плюс.
К 2030 году «ДВЧ» планирует перерабатывать до 50−70% отработанного масла, которое ежегодно образуется в Беларуси.Это общемировая практика, цифры реалистичные, и к этому нужно стремиться. Важно донести до сознания людей, что переработка отработанного масла — единственно правильный способ обращения с такими отходами.
Было интересно сопоставить потенциальный урон окружающей среде от сжигания масла, которое мы уже переработали. Получилось порядка 13,1 млн тонн выбросов парниковых газов, что сопоставимо с годом жизнедеятельности такого города как Минск. Эта цифра красноречивее всего говорит о том, почему грамотная переработка — это то, к чему все компании рано или поздно должны прийти.
«Слить отработанное масло?! Сама мысль звучит варварски»
В Беларуси, к счастью, есть ответственный бизнес, который уже давно пришел к грамотной утилизации отработанного масла. Например, среди таких компания-автодилер «Атлант-М». Забор масел у компании производится регулярно по 1−2 раза в неделю с различных автоцентров.
Мы приехали в автоцентр Kia «Атлант-М», где как раз происходила процедура забора масла. Здесь мы встретились с руководителем отдела ремонтного цеха Kia «Атлант-М на Независимости» Юрием Карпеевым. Он показал, как организован процесс сдачи отработанного масла в компании.
— Если зайти в наш ремонтный цех Kia «Атлант-М на Независимости», вы заметите, что кто-то из автослесарей обязательно выполняет процедуру замены масла.
К счастью, владельцы Kia разделяют наше мнение, что за любым сложным механизмом нужен уход, регулярное ТО и своевременная замена компонентов и расходников. Своевременная — значит, по регламенту — т.е. на 10−15 тысяч км пробега в зависимости от модели автомобиля Kia. Без этого — дорогостоящие узлы и агрегаты быстро придут в негодность. Особенно, если автомобиль используется в тяжелых условиях: поездки на короткие расстояния, длительная работа двигателя на холостом ходу или движение с малой скоростью на дальние расстояния, движение по неровной, запыленной, загрязненной дороге, дороге без покрытия или дороге, покрытой гравием или солью, и т.д.
Кроме того, важно помнить, что отработанное масло относится к опасным химическим отходам. Кажется, ну что такое 3−4 литра отработанного масла? Можно же куда-нибудь слить и забыть, не тратить время. Но даже сама такая мысль звучит по-варварски. Отработанное масло содержит примеси тяжелых металлов, сажу, и надолго остается в окружающей среде — один кубометр масла загрязнит землю более чем на 100 лет.
Да и непонятно, зачем куда-то выливать опасные отходы, если давно придумали цивилизованные способы утилизации!
Как происходит процесс утилизации с нашей стороны? Все просто. Сначала все отработанное масло собираем в специальные резервуары.
Затем мы вызываем специалистов из компании «ДВЧ», они в назначенное время приезжают со спецтехникой и забирают его на переработку. Это означает, что опасное химическое вещество не навредит окружающей среде, а еще послужит в промышленности или на предприятиях.
Важно понимать, что сбором отработанных масел может заниматься только предприятие, имеющее специализированную лицензию на сбор, транспортировку и переработку.
«ДВЧ» как раз такая компания, у которой, помимо лицензии, есть собственный автопарк и перерабатывающее предприятие.
И что же дальше?
Уже несколько лет предприятие «ДВЧ» ведет постоянную просветительскую работу: взаимодействует с бизнесом и объясняет преимущества правильной утилизации отработанных масел. Причем коммуникации ведутся не только с крупными компаниями, например, белорусскими промышленными производствами, средним и малым бизнесом — с СТО, детейлинг-центрами и другими профильными компаниями.
— Объясняем, почему отработанные масла так важно утилизировать правильным образом, а не сжигать и не сливать, например. Говорим о рисках работы с «серым рынком», рассказываем, куда можно сдать масла, как происходит процедура. И постепенно все больше компаний приходят к верным выводам. Мы это видим на практике: объемы закупок отработанного масла за последние годы выросли почти в 2,5 раза. Но мы продолжаем ставить еще более амбициозные цели.
Для того чтобы процесс забора масел был организован четко и слаженно, в «ДВЧ» трудится целый отдел, который управляет всеми этими операциями. Формирование маршрутов, заключение новых контрактов, сопровождение действующих клиентов, просветительская работа, предложения по изменению законодательства, предложение альтернатив по сжиганию — все это сферы ответственности сотрудников офиса «ДВЧ-Менеджмент».
Генеральный директор «ДВЧ» Александр Василько:
— Мы стремимся генерировать множество новых идей. Раз в квартал приглашаем представителей успешного бизнеса и проводим нетворкинг совместно с ними, чтобы получить обратную связь и свежий взгляд.
Так, например, мы приглашали Павла Макаревича из «БезНалТех Групп». На сегодня его компания — одна из самых быстрорастущих в сфере торговли оборудованием. Нас заинтересовал его опыт, поэтому мы пригласили Павла в качестве модератора. Вникнув в наши процессы, бизнесмены могут помочь сформировать новое видение некоторых аспектов деятельности на пути к достижению цели — перерабатывать 75% отработанных масел. Не стоит рассчитывать, что кто-то со стороны будет развивать ваш бизнес, но получив несколько значимых идей со стороны, мы продолжаем стремительно расти.
В долгосрочной перспективе предприятие рассчитывает помочь Беларуси войти в число передовых стран в сегменте утилизации масел. По ожиданиям, к 2030 году можно добиться переработки 50−70% от общего объема отработанного масла. Для этого производительные мощности предприятия должны составлять примерно 3−4 тысячи тонн в месяц.
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«Вам еще и заплатят!». Как бизнес может утилизировать отработанное масло и получать дополнительную выгоду?
Отработанное машинное масло во многих компаниях просто сливают или сжигают, не задумываясь о том, что есть более грамотный, экологичный и выгодный вариант. Где-то...
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