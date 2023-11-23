Встреча представителей стран-участниц ОДКБ прошла в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске встретились главы внешнеполитических и оборонных ведомств и секретари советов безопасности стран-участниц ОДКБ. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Геополитическая обстановка в регионах ОДКБ, трансформация старого миропорядка и новые подходы к сохранению безопасности. Эти вопросы обсудили сегодня в Минске. В этом году Беларусь председательствует в Организации договора о коллективной безопасности.

Как отметил министр иностранных дел Беларуси, вызовы сегодня поступают с разных сторон. С запада – наращивание военных сил у границ стран-участниц ОДКБ. У южных рубежей – терроризм и экстремизм, наркотрафик, нелегальная миграция.

«В этих сложнейших геополитических условиях усилия белорусского председательства в ОДКБ были направлены на повышение сплоченности нашей Организации, консолидацию совместных усилий стран-членов ОДКБ по предотвращению дестабилизации в нашей зоне ответственности и укреплению безопасности ее государств-членов», – сообщил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.