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Встреча представителей стран-участниц ОДКБ прошла в Минске

23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Встреча представителей стран-участниц ОДКБ прошла в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: сайт президента Кыргызской Республики

В Минске встретились главы внешнеполитических и оборонных ведомств и секретари советов безопасности стран-участниц ОДКБ. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Геополитическая обстановка в регионах ОДКБ, трансформация старого миропорядка и новые подходы к сохранению безопасности. Эти вопросы обсудили сегодня в Минске. В этом году Беларусь председательствует в Организации договора о коллективной безопасности.

Как отметил министр иностранных дел Беларуси, вызовы сегодня поступают с разных сторон. С запада – наращивание военных сил у границ стран-участниц ОДКБ. У южных рубежей – терроризм и экстремизм, наркотрафик, нелегальная миграция.

«В этих сложнейших геополитических условиях усилия белорусского председательства в ОДКБ были направлены на повышение сплоченности нашей Организации, консолидацию совместных усилий стран-членов ОДКБ по предотвращению дестабилизации в нашей зоне ответственности и укреплению безопасности ее государств-членов», – сообщил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Министры подписали новые документы о безопасности. В частности, о ее обеспечении из-за текущей ситуации в регионах, защите информации в виртуальном пространстве. Согласовали и проекты документов для саммита Организации.

На заседание приехали все представители стран-участниц ОДКБ, кроме Армении. Несмотря на это, в Ереване не обсуждают вопрос о прекращении сотрудничества с Организацией.

ОДКБ выступает за решение ближневосточного кризиса путем создания палестинского и еврейского государств на основе резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД Беларуси Сергей Алейник.



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Теги: Минск
 
 
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Обсуждались геополитическая обстановка в регионах ОДКБ, трансформация старого миропорядка и новые подходы к сохранению безопасности.
 
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