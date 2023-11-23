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Встреча представителей стран-участниц ОДКБ прошла в Минске
23.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске встретились главы внешнеполитических и оборонных ведомств и секретари советов безопасности стран-участниц ОДКБ. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Геополитическая обстановка в регионах ОДКБ, трансформация старого миропорядка и новые подходы к сохранению безопасности. Эти вопросы обсудили сегодня в Минске. В этом году Беларусь председательствует в Организации договора о коллективной безопасности.
Как отметил министр иностранных дел Беларуси, вызовы сегодня поступают с разных сторон. С запада – наращивание военных сил у границ стран-участниц ОДКБ. У южных рубежей – терроризм и экстремизм, наркотрафик, нелегальная миграция.
На заседание приехали все представители стран-участниц ОДКБ, кроме Армении. Несмотря на это, в Ереване не обсуждают вопрос о прекращении сотрудничества с Организацией.
ОДКБ выступает за решение ближневосточного кризиса путем создания палестинского и еврейского государств на основе резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД Беларуси Сергей Алейник.
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Обсуждались геополитическая обстановка в регионах ОДКБ, трансформация старого миропорядка и новые подходы к сохранению безопасности.
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