Систему контроля цен на иностранные товары презентовали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автоматизированный анализ цен на иностранные товары и цифровые документы в телефоне. Эти пилотные проекты презентовали премьер-министру Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Не допустить поставок импортных товаров на внутренний рынок по завышенным ценам – такую задачу в начале года поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда таможенные и налоговые органы, Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Банк развития начали создавать новую систему. 28 ноября пилот проекта представили правительству. В нем – автоматический анализ цен на иностранную продукцию.

В базу системы поступает информация из таможенных деклараций, налоговых документов и кассовых чеков. Программа фиксирует, какой цена была при закупке товара и какой стала на прилавке магазина.

«Система построена на алгоритмах работы с большими данными. На основании их изменений видны не просто происходящие сейчас тенденции, искусственный интеллект может спрогнозировать развитие событий в дальнейшем. Применительно к этой системе, например, насколько сезонные колебания цен будут равномерны в течении будущих лет», – рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Завышение стоимости и дисбаланс на рынке спрятать от компьютера не получится. Кроме того, система сокращает сроки расчетов.

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