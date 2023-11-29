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Систему контроля цен на иностранные товары презентовали в Беларуси
29.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Автоматизированный анализ цен на иностранные товары и цифровые документы в телефоне. Эти пилотные проекты презентовали премьер-министру Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Не допустить поставок импортных товаров на внутренний рынок по завышенным ценам – такую задачу в начале года поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда таможенные и налоговые органы, Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Банк развития начали создавать новую систему. 28 ноября пилот проекта представили правительству. В нем – автоматический анализ цен на иностранную продукцию.
В базу системы поступает информация из таможенных деклараций, налоговых документов и кассовых чеков. Программа фиксирует, какой цена была при закупке товара и какой стала на прилавке магазина.
Завышение стоимости и дисбаланс на рынке спрятать от компьютера не получится. Кроме того, система сокращает сроки расчетов.
Представили премьер-министру и еще одну новинку. Мобильное приложение для перевода документов белорусов «в цифру». Его разработчики планируют собрать одном месте и паспорт, и водительские права, и банковские карты.
Систему контроля цен на импорт будут дорабатывать. На это нужно еще несколько месяцев, но правительство Беларуси планирует внедрить ее за минимальные сроки.
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Не допустить поставок импортных товаров на внутренний рынок по завышенным ценам – такую задачу в начале года поставил президент Беларуси.
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