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Систему контроля цен на иностранные товары презентовали в Беларуси

29.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Систему контроля цен на иностранные товары презентовали в Беларуси
 Фото: Таможенные органы Республики Беларусь

Автоматизированный анализ цен на иностранные товары и цифровые документы в телефоне. Эти пилотные проекты презентовали премьер-министру Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Не допустить поставок импортных товаров на внутренний рынок по завышенным ценам – такую задачу в начале года поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда таможенные и налоговые органы, Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Банк развития начали создавать новую систему. 28 ноября пилот проекта представили правительству. В нем – автоматический анализ цен на иностранную продукцию.

В базу системы поступает информация из таможенных деклараций, налоговых документов и кассовых чеков. Программа фиксирует, какой цена была при закупке товара и какой стала на прилавке магазина.

«Система построена на алгоритмах работы с большими данными. На основании их изменений видны не просто происходящие сейчас тенденции, искусственный интеллект может спрогнозировать развитие событий в дальнейшем. Применительно к этой системе, например, насколько сезонные колебания цен будут равномерны в течении будущих лет», – рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Завышение стоимости и дисбаланс на рынке спрятать от компьютера не получится. Кроме того, система сокращает сроки расчетов.

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«Можно посчитать и руками, но это намного дольше. Система позволяет буквально в доли секунды производить те вычисления, над которыми наши специалисты работают несколько дней», – отметил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.

Представили премьер-министру и еще одну новинку. Мобильное приложение для перевода документов белорусов «в цифру». Его разработчики планируют собрать одном месте и паспорт, и водительские права, и банковские карты.

Систему контроля цен на импорт будут дорабатывать. На это нужно еще несколько месяцев, но правительство Беларуси планирует внедрить ее за минимальные сроки.



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Не допустить поставок импортных товаров на внутренний рынок по завышенным ценам – такую задачу в начале года поставил президент Беларуси.
 
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