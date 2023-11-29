Новогодние бонусы от МТС: скидка на абонплату и бесплатные услуги на тарифах линейки «#ВсёСупер» и «#Безлимитище»

Источник материала: ProBusiness





В МТС стартовала акция «Новогодние бонусы 2024». При подключении на тарифы линейки «#ВсёСупер» и «#Безлимитище» новым абонентам предоставляется скидка на абонплату, дополнительные минуты или бесплатное подключение на 2 месяца на комплексную услугу «Подписка МТС Премиум+».

В акции «Новогодние бонусы 2024» принимают участие тарифы «#ВсёСупер 8», «#ВсёСупер 25», «#ВсёСупер 40» и «#Безлимитище».

Так, при подключении на тарифный план «#ВсёСупер 8» в течение первых 90 дней абонентская плата составит 15,90 руб. в месяц. При этом 2 календарных месяца на нем будут бесплатно доступны 200 минут исходящих вызовов во все сети .

На «#ВсёСупер 25» и «#ВсёСупер 40» добавляется возможность бесплатно 2 месяца пользоваться комплексной услугой «Подписка МТС Премиум+», которая дает 50 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости, открывает доступ к сервисам мультимедийного контента и предоставляет скидку на ряд других услуг. Абонентская плата на этих тарифах в первые 90 дней составит 22,90 и 30,90 руб. соответственно.

А на тарифе «#Безлимитище» 2 календарных месяца будет доступен безлимит звонков во все сети за 0 рублей. Абонплата в первые 90 дней составит 26,90 руб.

Подробная информация о возможностях тарифов с учетом бонусов представлена в таблице:

Тарифный план #ВсёСупер 8 #ВсёСупер 25 #ВсёСупер 40 #Безлимитище Интернет-трафик 8 ГБ 25 ГБ 40 ГБ Безлимит Безлимитный интернет-трафик Безлимит (на скорости до 256 кбит/сек) Минуты во все сети РБ 100 400 Безлимит 700 Минуты внутри сети МТС Безлимит Безлимит − Абонплата, руб./мес. 18,90 28,90 39,90 34,90 Абонплата для новых абонентов по акции в первые 90 дней, руб./мес. 15,90 22,90 30,90 26,90 Бонус для новых абонентов по акции на 2 календарных месяца 200 минут во все сети за 0 руб. Подписка МТС Премиум+ за 0 руб. Подписка МТС Премиум+ за 0 руб. Безлимит во все сети за 0 руб.

Акция «Новогодние бонусы 2024» действует по 31 января 2024 года. Подключиться на тарифы и воспользоваться выгодными условиями можно в любом салоне связи МТС или заказать sim-карту с доставкой на дом на shop.mts.by.