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Новогодние бонусы от МТС: скидка на абонплату и бесплатные услуги на тарифах линейки «#ВсёСупер» и «#Безлимитище»
29.11.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В МТС стартовала акция «Новогодние бонусы 2024». При подключении на тарифы линейки «#ВсёСупер» и «#Безлимитище» новым абонентам предоставляется скидка на абонплату, дополнительные минуты или бесплатное подключение на 2 месяца на комплексную услугу «Подписка МТС Премиум+».
В акции «Новогодние бонусы 2024» принимают участие тарифы «#ВсёСупер 8», «#ВсёСупер 25», «#ВсёСупер 40» и «#Безлимитище».
Так, при подключении на тарифный план «#ВсёСупер 8» в течение первых 90 дней абонентская плата составит 15,90 руб. в месяц. При этом 2 календарных месяца на нем будут бесплатно доступны
На «#ВсёСупер 25» и «#ВсёСупер 40» добавляется возможность бесплатно 2 месяца пользоваться комплексной услугой «Подписка МТС Премиум+», которая дает 50 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости, открывает доступ к сервисам мультимедийного контента и предоставляет скидку на ряд других услуг. Абонентская плата на этих тарифах в первые 90 дней составит 22,90 и 30,90 руб. соответственно.
А на тарифе «#Безлимитище» 2 календарных месяца будет доступен
Подробная информация о возможностях тарифов с учетом бонусов представлена в таблице:
Акция «Новогодние бонусы 2024» действует по 31 января 2024 года. Подключиться на тарифы и воспользоваться выгодными условиями можно в любом салоне связи МТС или заказать sim-карту с доставкой на дом на shop.mts.by.
Более подробную информацию об акции «Новогодние бонусы 2024» читайте
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Новогодние бонусы от МТС: скидка на абонплату и бесплатные услуги на тарифах линейки «#ВсёСупер» и «#Безлимитище»
В МТС стартовала акция «Новогодние бонусы 2024». При подключении на тарифы линейки «#ВсёСупер» и «#Безлимитище» новым абонентам предоставляется скидка на абонплату,...
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