﻿ Новогодние бонусы от МТС: скидка на абонплату и бесплатные услуги на тарифах линейки «#ВсёСупер» и «#Безлимитище». 21.by
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Новогодние бонусы от МТС: скидка на абонплату и бесплатные услуги на тарифах линейки «#ВсёСупер» и «#Безлимитище»

29.11.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Новогодние бонусы от МТС: скидка на абонплату и бесплатные услуги на тарифах линейки «#ВсёСупер» и «#Безлимитище»

В МТС стартовала акция «Новогодние бонусы 2024». При подключении на тарифы линейки «#ВсёСупер» и «#Безлимитище» новым абонентам предоставляется скидка на абонплату, дополнительные минуты или бесплатное подключение на 2 месяца на комплексную услугу «Подписка МТС Премиум+».

В акции «Новогодние бонусы 2024» принимают участие тарифы «#ВсёСупер 8», «#ВсёСупер 25», «#ВсёСупер 40» и «#Безлимитище».

Так, при подключении на тарифный план «#ВсёСупер 8» в течение первых 90 дней абонентская плата составит 15,90 руб. в месяц. При этом 2 календарных месяца на нем будут бесплатно доступны 200 минут исходящих вызовов во все сети.

На «#ВсёСупер 25» и «#ВсёСупер 40» добавляется возможность бесплатно 2 месяца пользоваться комплексной услугой «Подписка МТС Премиум+», которая дает 50 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости, открывает доступ к сервисам мультимедийного контента и предоставляет скидку на ряд других услуг. Абонентская плата на этих тарифах в первые 90 дней составит 22,90 и 30,90 руб. соответственно.

А на тарифе «#Безлимитище» 2 календарных месяца будет доступен безлимит звонков во все сети за 0 рублей. Абонплата в первые 90 дней составит 26,90 руб.

Подробная информация о возможностях тарифов с учетом бонусов представлена в таблице:

Тарифный план

#ВсёСупер 8

#ВсёСупер 25

#ВсёСупер 40

#Безлимитище

Интернет-трафик

8 ГБ

25 ГБ

40 ГБ

Безлимит

Безлимитный интернет-трафик

Безлимит (на скорости до 256 кбит/сек)

Минуты во все сети РБ

100

400

Безлимит

700

Минуты внутри сети МТС

Безлимит

Безлимит

Абонплата, руб./мес.

18,90

28,90

39,90

34,90

Абонплата для новых абонентов по акции в первые 90 дней, руб./мес.

15,90

22,90

30,90

26,90

Бонус для новых абонентов по акции на 2 календарных месяца

200 минут во все сети за 0 руб.

Подписка МТС Премиум+

за 0 руб.

Подписка МТС Премиум+

за 0 руб.

Безлимит во все сети за 0 руб.

 

Акция «Новогодние бонусы 2024» действует по 31 января 2024 года. Подключиться на тарифы и воспользоваться выгодными условиями можно в любом салоне связи МТС или заказать sim-карту с доставкой на дом на shop.mts.by.

Более подробную информацию об акции «Новогодние бонусы 2024» читайте здесь. О тарифах — здесь.

 
 
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В МТС стартовала акция «Новогодние бонусы 2024». При подключении на тарифы линейки «#ВсёСупер» и «#Безлимитище» новым абонентам предоставляется скидка на абонплату,...
 
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