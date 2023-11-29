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Битрикс24 CoPilot: AI-ассистент для каждого бизнеса
29.11.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Искусственный интеллект задает новые тренды для современного бизнеса и помогает решать различные задачи буквально за несколько секунд. Компании, которые первыми научатся использовать ИИ в своих процессах, выиграют конкуренцию с огромным отрывом. Разобраться и быстрее адаптироваться к новой технологичной реальности поможет Битрикс24
Какие бы задачи ни стояли перед командой — креативить, писать тексты, ставить ТЗ или заполнять поля в CRM — CoPilot всегда там, где сотрудники привыкли работать.
Не нужно долго учиться общаться с ИИ — промпт-инженеры Битрикс24 написали и протестировали готовые запросы и добавили их в рабочие сценарии!
Не нужно переходить в сторонние АI-приложения и сервисы —
CoPilot в Задачах
Одна из самых больших проблем сотрудников — разбить огромный проект на мелкие шаги. А ведь декомпозиция увеличивает скорость выполнения задачи!
AI-ассистент решит этот вопрос и быстро сделает всю рутину!
Достаточно набросать черновик или просто надиктовать CoPilot, что должно быть в задаче: AI превратит описание в грамотное ТЗ, структурирует, создаст чек-лист или добавит подзадачи. А ещё прочитает комментарии к задаче и сделает краткую сводку в один клик.
Чат с CoPilot
CoPilot — это AI-команда редакторов, которая всегда под рукой.
Новинка поможет:
· Доработать идею — покритиковать, обсудить её плюсы и минусы
· Покреативить — например, придумать рекламную кампанию
· Структурировать — план статьи, пост для сотрудников, задачу на корпортале
· И реализовать любые другие идеи
Главное дополнить промпт — выбрать для CoPilot роль («Представь, что ты маркетолог»), подробно расписать задачу. А также указать ЦА, детали и ограничения.
CoPilot в CRM
В отделах продаж белорусских компаний копятся тысячи часов голосовых звонков с покупателями.
Один звонок — это 7−15 минут. На прослушивание разговора и заполнение карточки сделки в CRM сотрудник тратит еще 20 минут.
CoPilot мгновенно сделает за продавца то, на что раньше уходили часы:
· Автоматически расшифрует запись звонка
· Выделит главное
· Сам заполнит поля в CRM
CoPilot в Ленте новостей
Не всегда хватает времени прочитать длинный пост или написать благодарность? С новым AI-ассистентом Битрикс24 работать быстрее и проще. Он изучит большой текст и выделит главное. За секунду создаст красивый и аргументированный комментарий-благодарность коллегам, поможет сформулировать пост для сотрудников.
Голосовой ввод в CoPilot
CoPilot запишет и расшифрует любой войс. А потом отредактирует и улучшит.
Не нужно тратить время на обдумывание важного и большого текста. Достаточно нажать значок микрофона, надиктовать свои мысли, а AI-ассистент сделает всю магию.
А что ещё?
CoPilot поможет в 8 основных сценариях (дополнительные будут постоянно добавляться):
· «Расскажи, что это»
· «Переведи»
· «Перепиши как эксперт»
· «Опиши вакансию»
· «Создай картинку»
· «Добавь эмодзи»
· «Исправь ошибки»
· «Допиши за меня»
Реальность меняется, AI становится частью обычной жизни.
Попробуйте Битрикс24
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Искусственный интеллект задает новые тренды для современного бизнеса и помогает решать различные задачи буквально за несколько секунд. Компании, которые первыми...
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