Битрикс24 CoPilot: AI-ассистент для каждого бизнеса

Источник материала: ProBusiness





Искусственный интеллект задает новые тренды для современного бизнеса и помогает решать различные задачи буквально за несколько секунд. Компании, которые первыми научатся использовать ИИ в своих процессах, выиграют конкуренцию с огромным отрывом. Разобраться и быстрее адаптироваться к новой технологичной реальности поможет Битрикс24 CoPilot — ассистент на базе искусственного интеллекта.

Какие бы задачи ни стояли перед командой — креативить, писать тексты, ставить ТЗ или заполнять поля в CRM — CoPilot всегда там, где сотрудники привыкли работать.

Не нужно долго учиться общаться с ИИ — промпт-инженеры Битрикс24 написали и протестировали готовые запросы и добавили их в рабочие сценарии!

Не нужно переходить в сторонние АI-приложения и сервисы — CoPilot встроен в единое пространство Битрикс24.

CoPilot в Задачах

Одна из самых больших проблем сотрудников — разбить огромный проект на мелкие шаги. А ведь декомпозиция увеличивает скорость выполнения задачи!

AI-ассистент решит этот вопрос и быстро сделает всю рутину!

Достаточно набросать черновик или просто надиктовать CoPilot, что должно быть в задаче: AI превратит описание в грамотное ТЗ, структурирует, создаст чек-лист или добавит подзадачи. А ещё прочитает комментарии к задаче и сделает краткую сводку в один клик.

Чат с CoPilot

CoPilot — это AI-команда редакторов, которая всегда под рукой.

Новинка поможет:

· Доработать идею — покритиковать, обсудить её плюсы и минусы

· Покреативить — например, придумать рекламную кампанию

· Структурировать — план статьи, пост для сотрудников, задачу на корпортале

· И реализовать любые другие идеи

Главное дополнить промпт — выбрать для CoPilot роль («Представь, что ты маркетолог»), подробно расписать задачу. А также указать ЦА, детали и ограничения.

CoPilot в CRM

В отделах продаж белорусских компаний копятся тысячи часов голосовых звонков с покупателями.

Один звонок — это 7−15 минут. На прослушивание разговора и заполнение карточки сделки в CRM сотрудник тратит еще 20 минут.

CoPilot мгновенно сделает за продавца то, на что раньше уходили часы:

· Автоматически расшифрует запись звонка

· Выделит главное

· Сам заполнит поля в CRM





CoPilot в Ленте новостей

Не всегда хватает времени прочитать длинный пост или написать благодарность? С новым AI-ассистентом Битрикс24 работать быстрее и проще. Он изучит большой текст и выделит главное. За секунду создаст красивый и аргументированный комментарий-благодарность коллегам, поможет сформулировать пост для сотрудников.

Голосовой ввод в CoPilot

CoPilot запишет и расшифрует любой войс. А потом отредактирует и улучшит.

Не нужно тратить время на обдумывание важного и большого текста. Достаточно нажать значок микрофона, надиктовать свои мысли, а AI-ассистент сделает всю магию.

А что ещё?

CoPilot поможет в 8 основных сценариях (дополнительные будут постоянно добавляться):

· «Расскажи, что это»

· «Переведи»

· «Перепиши как эксперт»

· «Опиши вакансию»

· «Создай картинку»

· «Добавь эмодзи»

· «Исправь ошибки»

· «Допиши за меня»

CoPilot от Битрикс24 — отличный второй пилот. Это не замена специалистов, а их важный инструмент. Сотрудники, которые используют нейросети, работают быстрее, думают шире и креативнее, освобождаются от рутины. А компании — значительно экономят ресурсы.

Реальность меняется, AI становится частью обычной жизни.

И каким бы ни был мир завтра, теперь у вас есть помощник, который всегда рядом.