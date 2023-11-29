ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: Беларусь заметает снегом, в Казахстане задержалось тепло

29.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Беларусь заметает снегом, в Казахстане задержалось тепло
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пока в некоторых странах Содружества заметает улицы, а коммунальные службы работают в усиленном режиме, фермеры Кыргызстана высаживают клубнику. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

Южный циклон с Восточных Карпат принес в Беларусь зимний погодный набор – мокрый снег, метель, ветер с порывами до 20 метров в секунду и мороз до минус шести градусов.

На дорогах гололедица. Из-за погодных условий ДТП происходят каждый день. В Госавтоинспекции советуют пешеходам закрепить на одежде светоотражающие элементы, а автомобилистам – не лихачить и быть более внимательными.

«Не выполняйте без надобности такие маневры, как перестроение или обгон. Тормозить нужно плавно и заранее, потому что резкое движение руля может мгновенно развернуть автомобиль поперек дороги. Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности», – рассказал начальник отдела по агитации и пропаганде Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай.

Казахстан

Осень в Казахстане не сдает свои права. В Алматы плюс 15 и без осадков. Местами, по прогнозам синоптиков, будет туманно и ветрено. Даже на севере – в Астане – погода совсем не ноябрьская, днем температура плюсовая, а по ночам около нуля.

При этом водоемы уже затянуло тонким льдом, правда, покрытие еще очень тонкое. Выходить на него опасно, предупреждают спасатели. Накануне в Астане на реке Акбулак под воду ушел мальчик. Его спас очевидец – рабочий с соседней стройки. Он обвязал себя веревкой, ползком добрался до подростка и вытащил его на берег. После обследования врачей его отвезли домой.

Армения

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду?
Рекомендации врача

В столице Армении солнечно, плюс девять. Ночью похолодает до плюс одного. В Шираке, Котайке и Гергакуникской области немного прохладнее, а погодный рекорд случился в Сюнике – там до 17 градусов тепла и даже ночью плюсовые температуры.

В стране начали готовиться к новогодним праздникам. Мэрия Еревана, например, устанавливает елку на главной площади и украшает город. Погода пока позволяет делать это комфортно.

Кыргызстан

В Кыргызстане, несмотря на конец осени, все еще тепло. В Бишкеке воздух прогреется до плюс 19, будет ясно. Также без осадков и в Иссык-Кульской области. Правда, там на восемь градусов прохладнее.

Фермеры на Иссык-Куле завершили позднюю посадку клубники. Хорошая погода позволила ягоде приняться. Уже ранней весной она порадует кыргызстанцев урожаем. В последнее время земледельцы выращивают европейские сорта. Ягоды крупнее, лучше хранятся и не теряют товарный вид.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пока вы пишете в мессенджер, ваш конкурент уже позвонил клиенту». Почему холодные звонки до сих пор работают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2023
Mir24.TV Belarus
29.11.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика