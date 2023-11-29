Погода в СНГ: Беларусь заметает снегом, в Казахстане задержалось тепло

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пока в некоторых странах Содружества заметает улицы, а коммунальные службы работают в усиленном режиме, фермеры Кыргызстана высаживают клубнику. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

Южный циклон с Восточных Карпат принес в Беларусь зимний погодный набор – мокрый снег, метель, ветер с порывами до 20 метров в секунду и мороз до минус шести градусов.



На дорогах гололедица. Из-за погодных условий ДТП происходят каждый день. В Госавтоинспекции советуют пешеходам закрепить на одежде светоотражающие элементы, а автомобилистам – не лихачить и быть более внимательными.



«Не выполняйте без надобности такие маневры, как перестроение или обгон. Тормозить нужно плавно и заранее, потому что резкое движение руля может мгновенно развернуть автомобиль поперек дороги. Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности», – рассказал начальник отдела по агитации и пропаганде Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай.

Казахстан



Осень в Казахстане не сдает свои права. В Алматы плюс 15 и без осадков. Местами, по прогнозам синоптиков, будет туманно и ветрено. Даже на севере – в Астане – погода совсем не ноябрьская, днем температура плюсовая, а по ночам около нуля.



При этом водоемы уже затянуло тонким льдом, правда, покрытие еще очень тонкое. Выходить на него опасно, предупреждают спасатели. Накануне в Астане на реке Акбулак под воду ушел мальчик. Его спас очевидец – рабочий с соседней стройки. Он обвязал себя веревкой, ползком добрался до подростка и вытащил его на берег. После обследования врачей его отвезли домой.

Армения

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду? Рекомендации врача

В столице Армении солнечно, плюс девять. Ночью похолодает до плюс одного. В Шираке, Котайке и Гергакуникской области немного прохладнее, а погодный рекорд случился в Сюнике – там до 17 градусов тепла и даже ночью плюсовые температуры.

В стране начали готовиться к новогодним праздникам. Мэрия Еревана, например, устанавливает елку на главной площади и украшает город. Погода пока позволяет делать это комфортно.

Кыргызстан

В Кыргызстане, несмотря на конец осени, все еще тепло. В Бишкеке воздух прогреется до плюс 19, будет ясно. Также без осадков и в Иссык-Кульской области. Правда, там на восемь градусов прохладнее.

Фермеры на Иссык-Куле завершили позднюю посадку клубники. Хорошая погода позволила ягоде приняться. Уже ранней весной она порадует кыргызстанцев урожаем. В последнее время земледельцы выращивают европейские сорта. Ягоды крупнее, лучше хранятся и не теряют товарный вид.