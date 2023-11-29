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Погода в СНГ: Беларусь заметает снегом, в Казахстане задержалось тепло
29.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пока в некоторых странах Содружества заметает улицы, а коммунальные службы работают в усиленном режиме, фермеры Кыргызстана высаживают клубнику. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».
Беларусь
Южный циклон с Восточных Карпат принес в Беларусь зимний погодный набор – мокрый снег, метель, ветер с порывами до 20 метров в секунду и мороз до минус шести градусов.
Казахстан
Армения
В столице Армении солнечно, плюс девять. Ночью похолодает до плюс одного. В Шираке, Котайке и Гергакуникской области немного прохладнее, а погодный рекорд случился в Сюнике – там до 17 градусов тепла и даже ночью плюсовые температуры.
В стране начали готовиться к новогодним праздникам. Мэрия Еревана, например, устанавливает елку на главной площади и украшает город. Погода пока позволяет делать это комфортно.
Кыргызстан
В Кыргызстане, несмотря на конец осени, все еще тепло. В Бишкеке воздух прогреется до плюс 19, будет ясно. Также без осадков и в Иссык-Кульской области. Правда, там на восемь градусов прохладнее.
Фермеры на Иссык-Куле завершили позднюю посадку клубники. Хорошая погода позволила ягоде приняться. Уже ранней весной она порадует кыргызстанцев урожаем. В последнее время земледельцы выращивают европейские сорта. Ягоды крупнее, лучше хранятся и не теряют товарный вид.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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