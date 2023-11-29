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Южный циклон засыпал снегом Минск
29.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск" height="100%" width="670">
Минск в среду оказался во власти мощного снегопада. Обильные осадки принес южный циклон с Карпат. О ситуации на улицах белоруской столицы узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Среда встретила белорусов сугробами, порывистым ветром и гололедицей. На дорогах – пробки в восемь баллов. Объявлен «оранжевый» уровень опасности.
Пока коммунальщики на улицах устраняют последствия непогоды, в ГАИ ввели план повышенной готовности. Водителей просят держать дистанцию и не совершать резких маневров. Тормозить плавно и заранее, так как резкое движение руля может мгновенно развернуть автомобиль.
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На дорогах белорусской столицы образовались пробки в восемь баллов. Объявлен «оранжевый» уровень опасности.
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