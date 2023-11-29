Южный циклон засыпал снегом Минск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск в среду оказался во власти мощного снегопада. Обильные осадки принес южный циклон с Карпат. О ситуации на улицах белоруской столицы узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Снег на голову Куда жаловаться и что делать в случае травмы?

Среда встретила белорусов сугробами, порывистым ветром и гололедицей. На дорогах – пробки в восемь баллов. Объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Пока коммунальщики на улицах устраняют последствия непогоды, в ГАИ ввели план повышенной готовности. Водителей просят держать дистанцию и не совершать резких маневров. Тормозить плавно и заранее, так как резкое движение руля может мгновенно развернуть автомобиль.