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Южный циклон засыпал снегом Минск

29.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Южный циклон засыпал снегом МинскМинск" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минск в среду оказался во власти мощного снегопада. Обильные осадки принес южный циклон с Карпат. О ситуации на улицах белоруской столицы узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Среда встретила белорусов сугробами, порывистым ветром и гололедицей. На дорогах – пробки в восемь баллов. Объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Пока коммунальщики на улицах устраняют последствия непогоды, в ГАИ ввели план повышенной готовности. Водителей просят держать дистанцию и не совершать резких маневров. Тормозить плавно и заранее, так как резкое движение руля может мгновенно развернуть автомобиль.

Снегопад будет идти до завтра. Главный совет от ГАИ – двигаться медленно и быть предсказуемым на дорогах, а в условиях плохой видимости пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы.



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Теги: Минск
 
 
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На дорогах белорусской столицы образовались пробки в восемь баллов. Объявлен «оранжевый» уровень опасности.
 
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