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Большой семинар «Бизнес планирование и финансирование инвестиционных проектов в текущих условиях» - 7 декабря

29.11.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Большой семинар «Бизнес планирование и финансирование инвестиционных проектов в текущих условиях» - 7 декабря

7 декабря консалтинговая компания ASER организует большой семинар, посвящённый бизнес планированию и инвестированию.

Эксперты из сферы консалтинга и банковского управления выступят с актуальными темами для бизнеса:

– бизнес-планирование в новой реальности;

– ESG и учет нефинансовых факторов в стратегической деятельности;

– маркетинговый анализ в разработке бизнес-планов;

– обзор инструментов финансирования в Беларуси и др.

Мероприятие предназначено для заместителей директоров по экономике, финансовых директоров, а также директоров по развитию.

Большой семинар – это уникальная возможность познакомиться с актуальными инструментами финансирования и инвестирования и открыть для себя много полезной информации для дальнейшего практического пользования.

Участие в семинаре бесплатное, но по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Большой семинар «Бизнес планирование и финансирование инвестиционных проектов в текущих условиях» - 7 декабря

 

 
Теги: знакомства
 
 
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7 декабря консалтинговая компания ASER организует большой семинар, посвящённый бизнес планированию и инвестированию.
 
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