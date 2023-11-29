Большой семинар «Бизнес планирование и финансирование инвестиционных проектов в текущих условиях» - 7 декабря

Источник материала: ProBusiness

7 декабря консалтинговая компания ASER организует большой семинар, посвящённый бизнес планированию и инвестированию.

Эксперты из сферы консалтинга и банковского управления выступят с актуальными темами для бизнеса:

– бизнес-планирование в новой реальности;

– ESG и учет нефинансовых факторов в стратегической деятельности;

– маркетинговый анализ в разработке бизнес-планов;

– обзор инструментов финансирования в Беларуси и др.

Мероприятие предназначено для заместителей директоров по экономике, финансовых директоров, а также директоров по развитию.

Большой семинар – это уникальная возможность познакомиться с актуальными инструментами финансирования и инвестирования и открыть для себя много полезной информации для дальнейшего практического пользования.

Участие в семинаре бесплатное, но по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.