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Большой семинар «Бизнес планирование и финансирование инвестиционных проектов в текущих условиях» - 7 декабря
29.11.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
7 декабря консалтинговая компания ASER организует большой семинар, посвящённый бизнес планированию и инвестированию.
Эксперты из сферы консалтинга и банковского управления выступят с актуальными темами для бизнеса:
– бизнес-планирование в новой реальности;
– ESG и учет нефинансовых факторов в стратегической деятельности;
– маркетинговый анализ в разработке бизнес-планов;
– обзор инструментов финансирования в Беларуси и др.
Мероприятие предназначено для заместителей директоров по экономике, финансовых директоров, а также директоров по развитию.
Большой семинар – это уникальная возможность познакомиться с актуальными инструментами финансирования и инвестирования и открыть для себя много полезной информации для дальнейшего практического пользования.
Участие в семинаре бесплатное, но по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
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Большой семинар «Бизнес планирование и финансирование инвестиционных проектов в текущих условиях» - 7 декабря
7 декабря консалтинговая компания ASER организует большой семинар, посвящённый бизнес планированию и инвестированию.
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